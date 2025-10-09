Los ingresos del Gobierno federal han subido 9.1% en lo que va de 2025, presume SHCP

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 11:39 am

El titular de la SCHP, Edgar Amador, dio a conocer que los ingresos del Gobierno federal registraron un crecimiento real de 9.1 por ciento en lo que va de 2025.

El Secretario de Hacienda informó hoy que los ingresos del Gobierno federal aumentaron 542 mil millones de pesos en lo que va de 2025.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Edgar Amador Zamora, dio a conocer este jueves que los ingresos del Gobierno federal registraron un crecimiento real de 9.1 por ciento en lo que va de 2025, lo que equivale a 542 mil 082 millones de pesos (mdp).

Según el Secretario de Hacienda, este comportamiento representa el mejor resultado observado en el periodo hasta septiembre.

“Antes que nada, es muy importante agradecer su aportación a los recursos públicos. No perdemos nunca la oportunidad de agradecerles su colaboración y buena voluntad de contribuir a la Hacienda Pública. Muestra: los ingresos tributarios, que forman parte de los ingresos públicos, están creciendo 9.1 en términos reales, 500 mil millones de pesos. Como en el periodo septiembre, es el mejor comportamiento que tenemos de esos 542 mil”, expresó el funcionario federal.

Ingresos federales crecen 9.1 por ciento en 2025: Secretario de Hacienda.
Hacienda reportó un aumento de 542 mil millones en ingresos públicos. Foto: Captura de pantalla

Del total, cerca de 200 mil millones de pesos provienen de una mejor recaudación de impuestos ligados al comercio exterior, impulsada por controles más estrictos, combate a la corrupción y al contrabando.

Amador Zamora también resaltó el trabajo coordinado entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Subsecretaría de Ingresos.

“Esta mejora en los ingresos, básicamente, tiene que ver con mejores controles, con esfuerzos recaudatorios. No implica modificación en las tasas, en las tarifas, en términos reales”, puntualizó.

Ingresos federales crecen 9.1 por ciento en 2025: Secretario de Hacienda.
El comercio exterior impulsó los ingresos públicos. Foto: Captura de pantalla

También informó que los ingresos están 470 mil millones de pesos por encima de lo que se había previsto en la Ley de Ingresos de la Federación. En términos reales, los ingresos tributarios crecieron 3.3 por ciento y los no tributarios 16.8 por ciento, para un total de 4.6 por ciento.

“El cumplimiento a septiembre de la meta anual, de la meta que nos fijan en la Ley de Ingresos de la Federación, vamos 77.8, casi 78 por ciento de cumplimiento en lo que va de este año”, detalló.

