VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 12:35 pm

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro

Don Nico, víctima de cinco balazos cuando realizaba una denuncia en Salvatierra, Guanajuato, murió luego de ser hospitalizado.

Salvatierra, Gto, 11 de octubre (Zona Franca).- Don Nico, quien fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo, falleció tras varios días de estar hospitalizado.

José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como Don Nico, fue atacado el pasado martes mientras realizaba una transmisión para denunciar las deplorables condiciones de la carretera que lleva a la comunidad de Urireo en Salvatierra.

El fallecimiento de Don Nico fue confirmado por el Gobierno de Salvatierra durante los primeros minutos de este sábado.

“Nos solidarizamos con sus familiares y les reiteramos nuestro total respaldo en estos momentos de dolor”, señala el comunicado.

A través de redes sociales, los familiares de José Guadalupe de 39 años, también expresaron su dolor por el fallecimiento de este hombre al que describieron como “trabajador y con muchos sueños por delante”.

Apenas ayer viernes, el Secretario del Ayuntamiento de Salvatierra, Juan Gabriel Durán Rocha señaló que aunque Don Nico no había denunciado, sus familiares señalaron que ya habían recibido llamadas de extorsión.

José Guadalupe tenía un negocio denominado “Helados Don Nico”, y fue justamente mediante la cuenta de Facebook de esta heladería, por donde hacía la transmisión en el momento que fue atacado.

El hombre recibió cinco impactos de bala que lo dejaron en condición grave, el pasado jueves había sido intervenido quirúrgicamente.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Esa distopía llamada Ciudad de México

"El antiguo DF está en una zona de alta actividad sísmica. Aunque se han mejorado los sistemas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia

"En definitiva, México vive en una extraordinaria paradoja política: tenemos una Presidenta fuerte en emoción y débil...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
