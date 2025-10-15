Claudia reporta 66 muertos y 75 desaparecidos por lluvias; censan más de 13 mil casas

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 9:28 am

El Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un nuevo balance con los resultados más relevantes de las acciones emprendidas para atender la emergencia provocada por las fuertes lluvias que cayeron del 6 al 9 de octubre en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; van más de 13 mil viviendas censadas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este miércoles que hasta el momento se tienen confirmados 66 muertos y 75 desaparecidos por las lluvias que devastaron a cinco estados del país.

"Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75 personas, que se está en contacto con los familiares, sabiendo en qué lugares estaban ubicadas y hablando con personas cercanas, ya con las personas que están en el lugar para poder tener mayor información", dijo.

"Primero dimos los datos que se tenían por parte de los gobiernos de los estados, pusimos el número 079, ahí se reporta, y a través de llamadas telefónicas con personas conocidas o ya directamente en el punto, se busca a la persona y 103 ya fueron localizadas", precisó.

Respecto a la situación de la Universidad Veracruzana, explicó que "hasta ahora solamente hay dos estudiantes lamentablemente fallecidos y no hay ninguna otra información". "Bueno, no hay ningún otro dato, de acuerdo a la información recabada por la propia Universidad, de algún estudiante no localizado".

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

