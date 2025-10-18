La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Las investigaciones de la SSC señalan que "La Karen", de 36 años, operaba bajo las órdenes de “El Palillo” y “El Chispa”, ambos actualmente presos

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”, vinculada al grupo “Fuerza Antiunión” y dedicada a la extorsión de locatarios y comerciantes en la zona.

"Efectivos de la SSC detuvieron a una mujer en posesión de varias dosis de una hierba verde y seca similar a la mariguana, en calles de la colonia Guerrero", explicó la Secretaría en X, antes Twitter.

De acuerdo con la SSC, su captura fue resultado de trabajos de investigación y de denuncias de comerciantes afectados por extorsiones. Durante patrullajes sobre la calle Santa Veracruz, los uniformados la observaron manipulando pequeñas bolsas plásticas, por lo que le realizaron una revisión preventiva.

En el lugar le aseguraron diez bolsitas con una hierba seca similar a la mariguana, 30 dosis de una sustancia con características de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Las investigaciones señalan que "La Karen", de 36 años, operaba bajo las órdenes de “El Palillo” y “El Chispa”, ambos actualmente presos. Según las denuncias, la mujer amenazaba a sus víctimas con dañar su integridad física o su patrimonio si no entregaban cuotas semanales de dinero.

Tras ser detenida, la mujer fue informada de sus derechos y puesta a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.

Autoridades capitalinas detallaron que cuenta con siete ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo y delitos contra la salud cometidos entre 2011 y 2025, además de una presentación ante el Ministerio Público en 2023 por robo a negocio sin violencia.