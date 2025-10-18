Sheinbaum descarta, por el momento, desbordamiento del Pánuco; alertan en zonas bajas

Redacción/SinEmbargo

18/10/2025 - 3:00 pm

Sheinbaum descarta desbordamiento del Río Pánuco.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Viviendas dañadas por las lluvias en el país ascienden a 38 mil 872: Ariadna Montiel

Sheinbaum viaja a Veracruz y evalúa labores de apoyo; platica con familias afectadas

¿Las lluvias dañaron tu casa? Checa cómo es el censo de Bienestar y qué apoyos dará

El Gobernador Américo Villarreal detalló que el río ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, al momento, el crecimiento del Río Pánuco no representa un riesgo, pero aseguró que el Gobierno de México monitorea su caudal.

“Me informa el Gobernador, y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo. Pero, de todas maneras, es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel”, señaló en un video a través de sus redes sociales.

La Jefa del Ejecutivo Federal viajó hasta Tampico, Tamaulipas, donde se reunió con el Gobernador Américo Villarreal, quien destacó que se ha mantenido al tanto del crecimiento del río que ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

El mandatario local indicó que las zonas bajas ya están alertadas y los presidentes municipales ya se encuentran trabajando en forma coordinada, además de que se han establecido albergues con los suministros suficientes en caso de que haya necesidad de hacer algún desplazamiento de la población y de los cuales están informados las y los habitantes de la zona, a través de Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

Protección Civil alerta por crecimiento del Río Pánuco

Fue la madrugada de este sábado cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la madrugada de este sábado una advertencia para la población de cinco municipios de Tamaulipas y Veracruz ante el incremento del nivel del Río Pánuco, previsto para las próximas horas.

"Ante el incremento de los niveles del Río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este sábado 18 de octubre", exhortó la dependencia.

Los municipios en riesgo son Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, así como Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz. La Coordinación exhortó a las y los habitantes de estas zonas mantenerse informados sobre el avance del cauce y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil locales.

En Puebla, el alertamiento se dirige especialmente a las zonas de las Sierras Norte, Nororiental, Negra, así como a las regiones de Valle Serdán, Mixteca y Angelópolis, por lo que se recomendó tomar previsiones desde hoy y hasta el próximo lunes 20 de octubre. En dicha entidad se esperan lluvias de entre 25 y 35 milímetros, principalmente en la Sierra Negra.

El llamado ocurre luego de que el pasado 10 de octubre el río Cazones en la región de Poza Rica, Veracruz, se desbordará debido a lluvias extraordinarias que elevaron su nivel por encima de los ocho metros, lo que inundó colonias enteras, arrastró vehículos y causó graves daños materiales.

Durante su conferencia del viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un monitoreo constante del nivel del Río Pánuco. El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, realizó un recorrido aéreo por la zona y aseguró que su Gobierno está preparado para atender a la población ante cualquier contingencia.

Protección Civil pidió a quienes viven cerca del río identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes. En caso de emergencia, pidió comunicarse al 911 o con la unidad municipal de Protección Civil correspondiente.

Esta alerta se emitió tras la emergencia en cinco estados provocada de intensas lluvias y severas inundaciones, que ya dejaron un saldo de 76 muertos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Los nobel que rechazan los autoritarismos

"Machado, en cambio, representa un premio a la resistencia civil y democrática frente a un régimen autoritario...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

+ Sección

Galileo

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
1

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Logos del PAN
2

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

Cometa "de las nueve colas"
3

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Relanzamiento PAN.
4

Terminó la era PRIAN, promete Romero. Le hace el feo a PRI y MC, viejos aliados

Las protestas de este sábado suceden a las que tuvieron lugar el pasado 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de Trump.
5

VIDEOS ¬ Miles salen a las calles contra las políticas de Trump: le dicen "No Kings"

María Corina Machado
6

Los nobel que rechazan los autoritarismos

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
7

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”.
8

La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Sheinbaum viaja a Hidalgo para supervisar apoyo a damnificados por lluvias
9

Sheinbaum viaja a Hidalgo; atiende con el Gobierno estatal la emergencia por lluvias

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
10

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

11

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
12

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
13

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

Trump impone nuevos aranceles.
14

Trump impone arancel a camiones importados; México y Canadá tienen trato preferencial

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
15

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
1

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Sheinbaum viaja a Hidalgo para supervisar apoyo a damnificados por lluvias
2

Sheinbaum viaja a Hidalgo; atiende con el Gobierno estatal la emergencia por lluvias

Cometa "de las nueve colas"
3

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; se censan 26 mil hogares
4

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; Gobierno censa 26 mil casas

Sheinbaum descarta desbordamiento del Río Pánuco.
5

Sheinbaum descarta, por el momento, desbordamiento del Pánuco; alertan en zonas bajas

Logos del PAN
6

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

Las protestas de este sábado suceden a las que tuvieron lugar el pasado 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de Trump.
7

VIDEOS ¬ Miles salen a las calles contra las políticas de Trump: le dicen "No Kings"

Relanzamiento PAN.
8

Terminó la era PRIAN, promete Romero. Le hace el feo a PRI y MC, viejos aliados

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
9

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Trump impone nuevos aranceles.
10

Trump impone arancel a camiones importados; México y Canadá tienen trato preferencial

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”.
11

La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones