Sheinbaum descarta, por el momento, desbordamiento del Pánuco; alertan en zonas bajas

El Gobernador Américo Villarreal detalló que el río ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, al momento, el crecimiento del Río Pánuco no representa un riesgo, pero aseguró que el Gobierno de México monitorea su caudal.

“Me informa el Gobernador, y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo. Pero, de todas maneras, es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel”, señaló en un video a través de sus redes sociales.

La Jefa del Ejecutivo Federal viajó hasta Tampico, Tamaulipas, donde se reunió con el Gobernador Américo Villarreal, quien destacó que se ha mantenido al tanto del crecimiento del río que ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

En Tampico, nos reunimos con el gobernador de Tamaulipas, @Dr_AVillarreal, para evaluar el crecimiento del río Pánuco, que al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario. pic.twitter.com/OLxWzK2l3F — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2025

El mandatario local indicó que las zonas bajas ya están alertadas y los presidentes municipales ya se encuentran trabajando en forma coordinada, además de que se han establecido albergues con los suministros suficientes en caso de que haya necesidad de hacer algún desplazamiento de la población y de los cuales están informados las y los habitantes de la zona, a través de Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

Protección Civil alerta por crecimiento del Río Pánuco

Fue la madrugada de este sábado cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la madrugada de este sábado una advertencia para la población de cinco municipios de Tamaulipas y Veracruz ante el incremento del nivel del Río Pánuco, previsto para las próximas horas.

"Ante el incremento de los niveles del Río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este sábado 18 de octubre", exhortó la dependencia.