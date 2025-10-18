Sheinbaum descarta, por el momento, desbordamiento del Pánuco; alertan en zonas bajas

El Gobernador Américo Villarreal detalló que el río ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, al momento, el crecimiento del Río Pánuco no representa un riesgo, pero aseguró que el Gobierno de México monitorea su caudal.
“Me informa el Gobernador, y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo. Pero, de todas maneras, es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel”, señaló en un video a través de sus redes sociales.
La Jefa del Ejecutivo Federal viajó hasta Tampico, Tamaulipas, donde se reunió con el Gobernador Américo Villarreal, quien destacó que se ha mantenido al tanto del crecimiento del río que ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.
En Tampico, nos reunimos con el gobernador de Tamaulipas, @Dr_AVillarreal, para evaluar el crecimiento del río Pánuco, que al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario. pic.twitter.com/OLxWzK2l3F
El mandatario local indicó que las zonas bajas ya están alertadas y los presidentes municipales ya se encuentran trabajando en forma coordinada, además de que se han establecido albergues con los suministros suficientes en caso de que haya necesidad de hacer algún desplazamiento de la población y de los cuales están informados las y los habitantes de la zona, a través de Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.
Protección Civil alerta por crecimiento del Río Pánuco
Fue la madrugada de este sábado cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la madrugada de este sábado una advertencia para la población de cinco municipios de Tamaulipas y Veracruz ante el incremento del nivel del Río Pánuco, previsto para las próximas horas.
"Ante el incremento de los niveles del Río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este sábado 18 de octubre", exhortó la dependencia.
Te pedimos:
🔹Si vives cerca del cauce del río, identifica rutas de evacuación y refugios temporales activos de @PCEstatalVer
🔹 No cruces puentes o caminos inundados ya que podrías ser arrastrado
🔹 Ten lista tu mochila de emergencia
📞 En caso de emergencia, comunícate al…
Los municipios en riesgo son Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, así como Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz. La Coordinación exhortó a las y los habitantes de estas zonas mantenerse informados sobre el avance del cauce y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil locales.
El llamado ocurre luego de que el pasado 10 de octubre el río Cazones en la región de Poza Rica, Veracruz, se desbordará debido a lluvias extraordinarias que elevaron su nivel por encima de los ocho metros, lo que inundó colonias enteras, arrastró vehículos y causó graves daños materiales.
La #CONAGUA mantiene el monitoreo del río Pánuco y sus afluentes. Después de 24hr Hasta el momento esta es la información pic.twitter.com/hCXhPCuQTF
Durante su conferencia del viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un monitoreo constante del nivel del Río Pánuco. El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, realizó un recorrido aéreo por la zona y aseguró que su Gobierno está preparado para atender a la población ante cualquier contingencia.
Protección Civil pidió a quienes viven cerca del río identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes. En caso de emergencia, pidió comunicarse al 911 o con la unidad municipal de Protección Civil correspondiente.
Esta alerta se emitió tras la emergencia en cinco estados provocada de intensas lluvias y severas inundaciones, que ya dejaron un saldo de 76 muertos.