Alcalde electo de Misantla, Veracruz, sufre asalto tras entregar ayuda a damnificados

En un video, el Alcalde de Misantla, Veracruz, detalló que los asaltantes que los atracaron se llevaron una camioneta, cámaras y teléfonos celulares.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Municipal electo de Misantla, René Omar Jaén, denunció que él y su equipo fueron víctimas de un asalto cuando volvían a su comunidad luego de entregar ayuda a familias damnificadas por las inundaciones en Veracruz.

El atraco ocurrió la noche del domingo en una gasolinera ubicada en el municipio de Tihuatlán, en la región norte del estado; de acuerdo con el Edil electo, los asaltantes se llevaron una camioneta, equipo de grabación y teléfonos celulares.

En un video compartido en sus redes sociales, el Alcalde electo denunció los hechos, los cuales calificó como un "incidente desagradable" y aseguró que ningún integrante de su equipo resultó lesionado. "Todos estamos bien, sólo con los nervios y el temor", agregó.

🗳📌 ASALTARON A UN ALCALDE TRAS ENTREGAR AYUDA EN VERACRUZ Pues el alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén (MC) informó que él y su equipo fueron asaltados cuando regresaban de entregar ayuda a damnificados en la zona norte de Veracruz. El hecho ocurrió en la autopista… pic.twitter.com/urBYLcJSOA — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 19, 2025

"La gente buena somos más, les pido que se cuiden, ponen en riesgo nuestro patrimonio y, sobre todo, lo más importante que es la vida y la seguridad", dijo el Presidente Municipal electo.

El Alcalde electo de Misantla, militante de Movimiento Ciudadano, y su equipo acudieron al municipio de Alamo para entregar ayuda que fue donada por habitantes de la comunidad para las familias damnificadas por las inundaciones que azotaron al estado de Veracruz.

Omar Jaén recalcó que los integrantes de su equipo que fueron víctimas del asalto "son gente buena, gente que venimos a ayudar" y apuntó que afortunadamente todos salieron ilesos.