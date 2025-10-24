Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos, aún sin tener permisos: Buenrostro

Sugeyry Romina Gándara

24/10/2025 - 9:10 am

Raquel Buenrostro reveló que Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos aún cuando termino la pandemia y ya no contaba con los permisos provisionales derivados de la pandemia de COVID-19.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, reveló que la empresa Philips siguió comercializando ventiladores E30 aun después de que terminó la emergencia sanitaria por la COVID-19 y a pesar de que esos equipos –que ya contaban con una alerta sanitaria de riesgo a nivel internacional– sólo tenían un permiso de uso provisional y de emergencia. Por ello, dijo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México ya está investigando.

“A raíz de las de los comentarios que hubo en la mañanera, se volvió a poner el foco (en el tema de Philips) y se identificó que la empresa seguía comercializando incluso usando plataformas. Esa es una investigación que está abriendo Cofepris”, dijo la funcionaria en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El origen de los ventiladores Philips data desde el año 2020, cuando la pandemia llevó a los gobiernos de todo el mundo a flexibilizar los estándares de producción para atender la urgente demanda de ventiladores. En ese contexto, Philips comenzó a fabricar y distribuir el modelo E30, diseñado para su uso temporal durante la emergencia.

Durante la conferencia matutina, Buenrostro recordó que que precisamente cuando se declaró la pandemia el 30 de marzo de 2020 se presentó una escasez de ventiladores y “ todo el mundo estaba buscando ventiladores, y Philips empieza a vender en todo el mundo”, relató la funcionaria. Frente a esa situación, detalló, se donaron dos mil ventiladores Philips a distintas instituciones públicas, a través de FONSALUD, además de los que el propio Gobierno adquirió algunos reveló la funcionaria.

Poco después, en junio de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos —equivalente a Cofepris en México— emitió una alerta sanitaria por riesgos asociados a los ventiladores E30.

“La FDA pone una alerta y da contraindicaciones: dice en qué casos no deben usarse y cuáles deben mantenerse bajo observación tecnológica. Y como todas las agencias sanitarias están comunicadas en el mundo, México no fue la excepción”, explicó.

El 30 de junio de 2021, la FDA clasificó el retiro del producto como Clase I, la categoría más grave, por el riesgo de lesiones severas o muerte. Desde entonces, la agencia ha emitido entre 2021 y 2024 al menos 13 comunicaciones adicionales y ha ordenando el retiro o reparación de distintos modelos de Philips, incluidos los E30, DreamStation, Trilogy 100, Trilogy 200, y BiPAP A30/A40. En consecuencia, Cofepris también emitió una alerta para advertir sobre los riesgos de los equipos.

En México los ventiladores no contaban con un registro sanitario permanente, sino con una autorización temporal de emergencia, y que las agencias regulatorias de todo el mundo coincidieron en que su uso debía cesar al concluir la pandemia, precisó Buenrostro.

“Acabando la pandemia se acaba el permiso de uso de emergencia. Eso significa que de manera automática, en todo el mundo se debieron retirar todos los ventiladores, porque no contaban ya con registro sanitario”, destacó.

No obstante, una vez que concluyó la pandemia el 10 de mayo de 2023, Philips continuó vendiéndolos, al menos en plataformas digitales, según reveló Buenrostro quien añadió que, tras hacerse público el tema, la empresa bajó de las plataformas digitales la información de venta.

Por otra parte, la funcionaria indicó que al menos los en los hospitales públicos ya se retiraron todos los equipos, y que la Secretaría colabora con las instituciones de salud para verificarlo físicamente.

“Lo que hemos detectado es que todos están retirados. Algunos incluso ya fueron devueltos y retirados por la empresa”, abundó.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

