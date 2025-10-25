ENTREVISTA ¬ Trump estará todos los días provocando; y lo hará con México: Taibo II

El escritor Paco Ignacio Taibo II indicó en entrevista con “Los Periodistas” cómo Donald Trump “está trabajando contra su propia población y a la larga le va a reventar el pastel”.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– Mientras Donald Trump gobierne Estados Unidos, todos los días va a haber una provocación diferente que incluso alcanzará a México, planteó el escritor, fundador de Morena y director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II.

“Todos los días van a provocar y van a provocar a México, un día de repente por casualidad un helicóptero cruzará la frontera mexicana en un acto de violación grave de soberanía y vamos a tener un escándalo enfrente. Todos los días va a haber alguna provocación. Porque el método Trump es el método no del capitalismo neoliberal horrible, pero al fin y al cabo neoliberal, sino el del capitalismo fascista, salvaje”, comentó Paco Ignacio Taibo II a “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

En las últimas 24 horas, el Gobierno de Donald Trump ha terminado las negociaciones comerciales con el Gobierno Canadá, ha acusado, sin pruebas, al Presidente colombiano Gustavo Petro de vínculos contra el narcotráfico a la par que ha mandado al portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de Estados Unidos a "combatir al narcotráfico" en América Latina.

Paco Ignacio Taibo II indicó que Trump tiene un pensamiento de “devolvamos a América” sus riquezas del siglo XIX. “Y en esa medida, ¿cómo funciona? Pues funciona como el capitalismo bravucón: Pam, una amenaza y ahora te quito. Ha cambiado 27 veces su política de aranceles. 27 veces y las cambia por tuit. ¿Qué manera de gobernar es esta? No negocia, sino primero golpea y a partir de ahí trata de negociar. ¿Quién sabe qué trata de negociar? Trata de meter miedo. Trata de intimidar”.

Taibo II dijo que esos mismos desplantes de Trump lo han llevado a tener enemigos dentro del propio sistema capitalista norteamericano. “Les dice, ‘tú tienes que poner tus fábricas en Detroit’; y le dicen. ‘no, compadre, yo tengo una fábrica en Tenango del Valle y me funciona’".

“Todos los días el bravucón bravuconea y la manera de bravuconear es el nivel de la amenaza, luego la reduce”, sostuvo. “Sus políticas son amenazar, amenazar, amenazar. ¿Para lograr qué? ¿Está logrando que regresen las empresas a los Estados Unidos?. Que se sepa no. ¿Ha mejorado la calidad del consumo en Estados Unidos? No, ha empeorado”.

“¿La desaparición de los bienes y commodities chinas de las tiendas comerciales grandes ha beneficiado a la población norteamericana?. ¿La represión a los cosechadores de fresa ha beneficiado el consumo de fresa norteamericana?”, cuestionó Taibo II.

En ese sentido, Paco Ignacio indicó que Trump “está trabajando contra su propia población y a la larga le va a reventar el pastel”. “Va a irse reduciendo de vez más la capa republicana que lo apoye y va a perder los subsecuentes apoyos, hasta ir quedando una minoría y bueno, que se olvide”

“Nos tocó vivir con una forma de imperialismo salvaje, babosa, agresiva que donde más duele es en la persecución de los mexicanos en las calles en Estados Unidos”, apuntó.