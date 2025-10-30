ENTREVISTA ¬ Cravioto expone nuevas medidas para tener marchas seguras en la CdMx

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

29/10/2025 - 9:45 pm

En entrevista con "Los Periodistas", el Secretario de Gobernación capitalino César Cravioto señaló que tras la violencia registrada en la marcha del 2 de octubre, las autoridades capitalinas han implementado medidas como la revisión de mochilas a personas encapuchadas para evitar actos vandálicos.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- César Cravioto, Secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, explicó que tras los hechos ocurridos durante la marcha del 2 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México implementó nuevas medidas para prevenir actos de vandalismo sin restringir el derecho a la libre manifestación.

“Para el 2 de octubre nos reunimos con el Comité del 68, y nos pidió que no hubiera presencia de fuerza pública porque genera una reacción negativa. Tomamos la decisión de mantenerla alejada. Sin embargo, cuando vimos que había grupos con herramientas para abrir cortinas y vandalizar, decidimos acercarla”, explicó César Cravioto en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El funcionario señaló que en dicha marcha participaron más de 400 personas encapuchadas, cuando en movilizaciones similares suelen ser entre 40 y 60.

“Era claro que se trataba de una provocación. Vimos dos tipos de encapuchados: quienes venían preparados para causar daños y jóvenes que sí son estudiantes, pero con un reclamo político legítimo. No todos los que vandalizan son necesariamente ellos”, afirmó.

Cravioto consideró necesario que los organizadores de grandes movilizaciones en la capital se deslinden de los grupos violentos.

"Tiene que haber desde mi punto de vista una posición mas firme de quienes organizan las grandes marchas en la ciudad de deslindarse de estos grupos. Si hubiéramos reaccionado el 2 de octubre, hubiera podido pasar un hecho muy lamentable. Nos responsabilizamos de las decisiones y decimos preferimos aguantar".

En cuanto a las nuevas medidas, el secretario detalló que en manifestaciones recientes se ha comenzado a revisar mochilas de personas encapuchadas.

“Algunos medios nos criticaron por no haber hecho nada el 2 de octubre; ahora nos critican por revisar mochilas. Siempre debemos mantener el equilibrio entre permitir la libre expresión y evitar afectar a terceros”, concluyó.

