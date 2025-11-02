CdMx: Choferes de transporte público deben traer uniforme, tener unidades limpias...

Redacción/SinEmbargo

02/11/2025 - 5:23 pm

La Semovi de la CdMx reveló cuáles fueron las condiciones que aceptaron los choferes de transporte público para aprobar el aumento de 1.50 pesos en la tarifa.

El incremento de 1.50 pesos en la tarifa del transporte público de la CdMx se definió considerando el alza en el precio de los combustibles y la inflación, explicó la Semovi.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CdMx) reveló este domingo cuáles fueron las condiciones a las que accedieron los choferes de transporte público para que se aprobara el incremento de 1.50 pesos en la tarifa.

El titular de dependencia, Héctor Ulises García, reconoció que el aumento en el precio del pasaje del transporte concesionado puede significar un sacrificio para algunas personas, ya que en promedio esta medida representa un gasto extra de entre 30 y 45 pesos al mes.

De acuerdo con el funcionario, para determinar de cuánto sería el incremento en la tarifa del transporte público en la capital, se tomaron en cuenta distintos factores, como el aumento en el precio de los combustibles y la inflación.

"Este ajuste se hizo con estricta responsabilidad y sensibilidad social, procurando afectar lo menos posible la economía de las familias", afirmó el Secretario de Movilidad capitalino.

¿Qué condiciones aceptaron los choferes para aumentar la tarifa del transporte en la CdMx?

En una conferencia de prensa, el titular de la Semovi dio a conocer que los choferes de transporte público concesionado accedieron a cumplir con una serie de condiciones que tienen el propósito de mejorar la calidad del servicio, a cambio de que el Gobierno de la CdMx aprobara el aumento de 1.50 pesos al pasaje.

Las reglas que deberán cumplir los conductores son las siguientes:

  • Sólo pueden brindar el servicio en los recorridos autorizados por la Semovi de la CdMx.
  • Respetar carriles exclusivos y corredores, por lo que tendrán prohibido circular en el carril exclusivo para el Metrobús y Trolebús.
  • Respetar los límites de velocidad en todo momento.
  • La nueva tarifa oficial debe ser publicada en cada una de las unidades.
  • Queda estrictamente prohibido que los operadores consuman bebidas alcohólicas o estupefacientes antes y durante su horario laboral.
  • Los conductores tienen prohibido el uso de celular al conducir, incluyendo el manos libres.
  • Los choferes deben portar el uniforme completo: pantalón oscuro y camisa blanca, manteniendo siempre altos estándares en su higiene personal y limpieza de la unidad.
  • No podrán escuchar música con volumen muy alto, que pueda llegar a molestar a las y los pasajeros.
  • Cumplir con las paradas establecidas de ascenso y descenso de pasajeros.
  • Queda prohibido hacer base en lugares no designados.
  • Los choferes deben conducir de forma segura y respetuosa, evitando agredir a otros conductores u operadores de rutas distintas.

