La Cámara de Diputados aprueba Presupuesto 2026; Sheinbaum descarta recortes en Salud

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves, después de una maratónica sesión de más de un día completo de duración, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, el primero avalado en la Presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, y que contempla un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos. Además, los legisladores hicieron adecuaciones por 17 mil 788 millones 100 mil pesos.

Dichos recursos provienen de las reducciones por 17 mil 788 millones 100 mil pesos a los ramos autónomos: al Poder Judicial se le redujo el presupuesto en 15 mil 805 millones; al Instituto Nacional Electoral (INE) fueron mil millones; y el recorte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue de 50 millones; la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un quite de 933 millones.

Con ese dinero, se reasignaron a Agricultura y Desarrollo Rural 641 millones de pesos; a Educación Pública, 10 mil 842 millones 600 mil pesos; a Trabajo y Previsión Social, 319 millones de pesos; a Medio Ambiente y Recursos Naturales, mil 500 millones de pesos; a Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, dos mil 500 millones; y a Cultura, mil 985 millones 500 mil pesos.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que inició el 4 de noviembre y concluyó dos días después, participaron más de 281 oradores durante 26 horas legislativas.

No hay recorte en Salud: Sheinbaum

Por su parte, la mañana de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que hubiera un recorte en el sector Salud, como denunció la oposición, pues dijo que se trató de la forma de presentar los datos, para evitar la burocracia que todavía permea en esta área.

"No hay recorte. Salud es de las áreas que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la presentación de los datos. Puede llegar a parecer que los Institutos Nacionales tienen menos presupuestos, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. Este cambio se hizo para facilitar y disminuir la burocracia. Podría parecer, pero no la hay, ni para Institutos Nacionales de Salud ni del IMSS Bienestar ni los fondos federales para estados", señaló la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

"Todavía hay una burocracia enorme para ejercer los recursos. A veces hay una contratación y se tarda dos, tres, cuatro meses para el contrato, de aquí a que se hace el pedimento… Este proceso burocrático que tratamos de disminuir para el beneficio de la gente, para que sea más ágil y transparente, también pasa por la reasignación de los presupuestos en diferentes bolsas, para que pueda salir de forma directa", añadió Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Las modificaciones al Presupuesto 2026

La Presidenta Sheinbaum aumentó de un 2.3 por ciento en este 2025 a un tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 la cantidad de recursos que destinará a los programas sociales prioritarios. Además, prevé crecer la recaudación fiscal un 5.7 por ciento para financiar lo previsto en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que fue presentado en septiembre en el Paquete Económico, el cual también contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, en la cual se confirmaron los aumentos a los impuestos de bebidas azucaradas y tabaco.

Con los cambios realizados por la Cámara de Diputados, se reasignaron 641 millones de pesos para infraestructura para el desarrollo rural sustentable; cuatro mil 371 millones de pesos para subsidios de organismos descentralizados estatales; 300 millones de pesos para la Subsecretaría de Educación Media Superior; y cinco mil millones de pesos en apoyos a centros y organizaciones de educación.

El pleno hizo la adecuación también de 329 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 14 millones 500 mil pesos para el Programa de Desarrollo Profesional Docente; 319 millones de pesos para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y 731 millones de pesos para la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Por su parte, los diputados reasignaron mil millones de pesos para la Comisión Nacional del Agua (Conagua); 938 millones de pesos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en cuestión de servicios de protección y conservación del patrimonio cultural. También se reasignaron 985 millones 500 mil pesos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); y 62 millones de pesos para el Instituto Mexicano de Cinematografía.

En tanto, se disminuyeron 828 millones 100 mil pesos al Órgano de Administración Judicial para incrementar en 200 millones el fortalecimiento de los servicios personales para las acciones de la expansión de la educación inicial; y para incrementar en 628 millones 100 mil pesos específicamente para el Programa de Expansión de la Educación.

Por último, los diputados en San Lázaro aceptaron integrar un desagregado que señale la población LGBTQ+ para que sea atendida por los programas presupuestarios.