La Cámara de Diputados aprueba Presupuesto 2026; Sheinbaum descarta recortes en Salud

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 1:15 pm

La Cámara de Diputados avaló el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 con reasignaciones de ramos autónomos, con recortes al Poder Judicial, FGR, CNDH y al INE.

La Cámara de Diputados avaló el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 con reasignaciones de ramos autónomos, como el Poder Judicial y el INE, para fortalecer Educación y Agricultura, entre otros; Claudia Sheinbaum negó que haya recortes en Salud.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves, después de una maratónica sesión de más de un día completo de duración, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, el primero avalado en la Presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, y que contempla un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos. Además, los legisladores hicieron adecuaciones por 17 mil 788 millones 100 mil pesos.

Dichos recursos provienen de las reducciones por 17 mil 788 millones 100 mil pesos a los ramos autónomos: al Poder Judicial se le redujo el presupuesto en 15 mil 805 millones; al Instituto Nacional Electoral (INE) fueron mil millones; y el recorte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue de 50 millones; la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un quite de 933 millones.

Con ese dinero, se reasignaron a Agricultura y Desarrollo Rural 641 millones de pesos; a Educación Pública, 10 mil 842 millones 600 mil pesos; a Trabajo y Previsión Social, 319 millones de pesos; a Medio Ambiente y Recursos Naturales, mil 500 millones de pesos; a Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, dos mil 500 millones; y a Cultura, mil 985 millones 500 mil pesos.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que inició el 4 de noviembre y concluyó dos días después, participaron más de 281 oradores durante 26 horas legislativas.

No hay recorte en Salud: Sheinbaum

Por su parte, la mañana de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que hubiera un recorte en el sector Salud, como denunció la oposición, pues dijo que se trató de la forma de presentar los datos, para evitar la burocracia que todavía permea en esta área.

"No hay recorte. Salud es de las áreas que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la presentación de los datos. Puede llegar a parecer que los Institutos Nacionales tienen menos presupuestos, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. Este cambio se hizo para facilitar y disminuir la burocracia. Podría parecer, pero no la hay, ni para Institutos Nacionales de Salud ni del IMSS Bienestar ni los fondos federales para estados", señaló la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

"Todavía hay una burocracia enorme para ejercer los recursos. A veces hay una contratación y se tarda dos, tres, cuatro meses para el contrato, de aquí a que se hace el pedimento… Este proceso burocrático que tratamos de disminuir para el beneficio de la gente, para que sea más ágil y transparente, también pasa por la reasignación de los presupuestos en diferentes bolsas, para que pueda salir de forma directa", añadió Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Las modificaciones al Presupuesto 2026

La Presidenta Sheinbaum aumentó de un 2.3 por ciento en este 2025 a un tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 la cantidad de recursos que destinará a los programas sociales prioritarios. Además, prevé crecer la recaudación fiscal un 5.7 por ciento para financiar lo previsto en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que fue presentado en septiembre en el Paquete Económico, el cual también contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, en la cual se confirmaron los aumentos a los impuestos de bebidas azucaradas y tabaco.

Con los cambios realizados por la Cámara de Diputados, se reasignaron 641 millones de pesos para infraestructura para el desarrollo rural sustentable; cuatro mil 371 millones de pesos para subsidios de organismos descentralizados estatales; 300 millones de pesos para la Subsecretaría de Educación Media Superior; y cinco mil millones de pesos en apoyos a centros y organizaciones de educación.

El pleno hizo la adecuación también de 329 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 14 millones 500 mil pesos para el Programa de Desarrollo Profesional Docente; 319 millones de pesos para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y 731 millones de pesos para la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Por su parte, los diputados reasignaron mil millones de pesos para la Comisión Nacional del Agua (Conagua); 938 millones de pesos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en cuestión de servicios de protección y conservación del patrimonio cultural. También se reasignaron 985 millones 500 mil pesos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); y 62 millones de pesos para el Instituto Mexicano de Cinematografía.

 

En tanto, se disminuyeron 828 millones 100 mil pesos al Órgano de Administración Judicial para incrementar en 200 millones el fortalecimiento de los servicios personales para las acciones de la expansión de la educación inicial; y para incrementar en 628 millones 100 mil pesos específicamente para el Programa de Expansión de la Educación.

Por último, los diputados en San Lázaro aceptaron integrar un desagregado que señale la población LGBTQ+ para que sea atendida por los programas presupuestarios.

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

"No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias".
Por Gustavo de Hoyos Walther
Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

Médicos analizan esperma humano

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para "reparar" órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
1

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

El asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años, confirmó la Fiscalía de Michoacán.
2

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.
3

Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
4

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.
5

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

6

La generación Z en Michoacán

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
7

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

8

Jorge Antonio Monreal, sobrino del Senador morenista, es asesinado en ataque armado

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
9

Mafias factureras

10

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
11

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
12

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
13

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

Los corolarios de Trump.
14

Trump y los corolarios

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
15

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal está por iniciar la entrega de la segunda parte de apoyos para las y los damnificados por las lluvias.
1

Sheinbaum anuncia segundo apoyo para damnificados de lluvias. ¿Cuándo inicia entrega?

El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.
2

Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.
3

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó este jueves el Plan Integral contra el Abuso Sexual.
4

Gobierno federal traza Plan contra Abuso Sexual; busca homologarlo como delito grave

El Secretario de Transporte de Estados Unidos (EU), Sean Duffy, anunció que reducirá en un 10 por ciento la actividad de 40 importantes aeropuertos del país.
5

EU anuncia que reducirá capacidad de vuelos en 40 aeropuertos por cierre de gobierno

El asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años, confirmó la Fiscalía de Michoacán.
6

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

Aeroméxico anunció que vuelve a la BMV y a Wall Street para cotizar acciones y otros instrumentos, luego de coquetear con la bancarrota tras la pandemia.
7

Aeroméxico regresa a los mercados tras turbulencias: cotizará en BMV y Wall Street

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
8

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

Festival Sabor es Morelos.
9

¿Conoces la gastronomía de Morelos? Cocineras tradicionales y arte en este festival

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
10

"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

Gilberto Bátiz, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
11

Gilberto Bátiz asume la Presidencia del TEPFJ y presenta los cinco ejes de su gestión

Plantación de limones en Michoacán
12

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios