Trump abre una puerta a sostener conversaciones con Maduro; "quiere dialogar", dice

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 12:01 pm

El Presidente Trump abrió las puertas a posibles conversaciones con Maduro antes las elevadas tensiones en Venezuela.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU designará a Cártel de los Soles como grupo terrorista; señala a Maduro como líder

Trump adelanta que ya tomó una decisión con respecto a Venezuela sin dar detalles

"¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica?", dice Maduro por operación militar de EU

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Trump abrió la puerta a posibles conversaciones con Maduro ante la escalada de tensiones en Venezuela, luego de los bombardeos contra diversas embarcaciones.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, abrió las puertas a posibles conversaciones con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el aumento de las tensiones entre ambos países, luego de los ataques lanzados por el ejército estadounidense en aguas internacionales contra diversas embarcaciones donde supuestamente viajaban "narcotraficantes".

"Es posible que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro. Veremos qué sucede", dijo Trump este domingo por la noche, antes de abordar el avión presidencial en Florida, en su vuelo de regreso a la capital, Washington D.C.

Trump también añadió que Maduro y su gobierno en Venezuela "quieren dialogar", pero no dio detalles hasta ahora sobre si los acercamientos ya se habían dado ni cómo se iban a dar esas conversaciones.

El mismo domingo el gobierno de EU anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista, grupo criminal que supuestamente dirige el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", sentenció Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, en su cuenta de X.

Este anuncio supone un paso más en la campaña de presión que el gobierno de Trump parece haber emprendido contra la Venezuela chavista. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la medida se hará efectiva el próximo 24 de noviembre.

La administración de Trump acusa al jefe de Estado venezolano, junto con otros liderazgos del país caribeño, como el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a esta presunta organización criminal.

Trump ha dicho que es posible que estén en conversaciones con Maduro sobre el futuro de Venezuela.
Trump ha dicho que es posible que estén en conversaciones con Maduro sobre el futuro de Venezuela. Foto: White House

La Casa Blanca sostiene desde hace tiempo que en lo más alto del Estado venezolano reside la cúpula de una organización criminal, a la que atribuye el envío de drogas ilegales a EU y la responsabilidad por la muerte de ciudadanos estadounidenses.

De llevarse a cabo la designación de OTE, las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses tendrían más atribuciones para emprender acciones directas y desmantelar a las organizaciones “terroristas”.

Estados Unidos envió al Caribe el mayor despliegue militar en décadas, con el portaaviones USS Gerald R. Ford encabezando la ofensiva contra las supuestas embarcaciones “narcoterroristas”.

Estos ataques han provocado la muerte de al menos 83 personas, a quienes la administración Trump consideraba traficantes de droga, sin presentar prueba alguna que confirmara sus dichos. Tales acciones han sido condenadas por jefes de Estado como el colombiano Gustavo Petro, la mexicana Claudia Sheinbaum y el propio Nicolás Maduro.

Maduro ha sido señalado por Washington como un supuesto criminal y narcotraficante.
Maduro ha sido señalado por Washington como un supuesto terrorista narcotraficante. Foto: Marcos Salgado, Xinhua

El anuncio de Marco Rubio llega en medio de la creciente especulación sobre si EU podría atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela como parte de un intento de ejercer presión militar sobre Nicolás Maduro para expulsarlo del poder.

¿Qué pasará en Venezuela?

El viernes pasado, Trump había afirmado que su gobierno ya determinó cuáles serán sus próximos movimientos en relación con Venezuela el tráfico de drogas en el Caribe sin revelar más detalles.

"No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas", aseveró el mandatario a periodistas que el preguntaron sobre el despliegue militar en el Cribe cerca de Venezuela antes de que abordara el avión presidencial Air Force One.

Trump hizo estas declaraciones luego de que el Presidente Maduro exhortara al pueblo norteamericano a "parar la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe" para librar un supuesto combate contra las drogas.

Por su parte, el Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró el jueves que, por ordenes del Presidente Trump, se llevaría a cabo la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por su nombre en inglés), para combatir al narcotráfico en América Latina.

"El Presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy, estoy anunciando la Operación Lanza del Sur. Dirigida por el Grupo de Tareas Conjunto Lanza del Sur y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra Patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro Hemisferio y asegura nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El Hemisferio Occidental es el vecindario de América — y lo protegeremos", compartió en X.

Hegseth no especificó qué tipo de acciones incluirá la operación ni su alcance. Desde septiembre, Estados Unidos ha desplegado miles de militares en el Caribe y ha realizado decenas de operativos que, según reportes, han derivado en la ejecución extrajudicial de al menos 76 personas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

+ Sección

Galileo

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Extorsionando con la extorsión

¿Por qué el engaño?
2

¿Por qué el engaño?

Michoacán y el desafío de la prevención.
3

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
4

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

Trump pidió a los republicanos que integran la Cámara de Representantes votar a favor de que se revelen todos los documentos del caso Epstein.
5

Trump pide a republicanos votar a favor de que se revelen documentos del caso Epstein

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
6

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Caravana Coca-Cola
7

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

8

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
9

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
10

Claro que me sujeto a la revocación de mandato, lo dice la Constitución, dice Claudia

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
11

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
12

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
13

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum
14

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
15

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente Trump abrió las puertas a posibles conversaciones con Maduro antes las elevadas tensiones en Venezuela.
1

Trump abre una puerta a sostener conversaciones con Maduro; "quiere dialogar", dice

Trump pidió a los republicanos que integran la Cámara de Representantes votar a favor de que se revelen todos los documentos del caso Epstein.
2

Trump pide a republicanos votar a favor de que se revelen documentos del caso Epstein

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
3

Claro que me sujeto a la revocación de mandato, lo dice la Constitución, dice Claudia

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum
4

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

Michoacán y el desafío de la prevención.
5

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

Maduro ha sido señalado por Washington como un supuesto criminal y narcotraficante.
6

EU designará a Cártel de los Soles como grupo terrorista; señala a Maduro como líder

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la SSP de la entidad.
7

José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
8

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.
9

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
10

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

11

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
12

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen