Trump abre una puerta a sostener conversaciones con Maduro; "quiere dialogar", dice

Trump abrió la puerta a posibles conversaciones con Maduro ante la escalada de tensiones en Venezuela, luego de los bombardeos contra diversas embarcaciones.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, abrió las puertas a posibles conversaciones con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el aumento de las tensiones entre ambos países, luego de los ataques lanzados por el ejército estadounidense en aguas internacionales contra diversas embarcaciones donde supuestamente viajaban "narcotraficantes".

"Es posible que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro. Veremos qué sucede", dijo Trump este domingo por la noche, antes de abordar el avión presidencial en Florida, en su vuelo de regreso a la capital, Washington D.C.

Trump también añadió que Maduro y su gobierno en Venezuela "quieren dialogar", pero no dio detalles hasta ahora sobre si los acercamientos ya se habían dado ni cómo se iban a dar esas conversaciones.

"Donald Trump" es tendencia por sus últimas declaraciones sobre Venezuela: “Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar”. pic.twitter.com/s7qgvlQe9M — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 17, 2025

El mismo domingo el gobierno de EU anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista, grupo criminal que supuestamente dirige el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", sentenció Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, en su cuenta de X.

Este anuncio supone un paso más en la campaña de presión que el gobierno de Trump parece haber emprendido contra la Venezuela chavista. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la medida se hará efectiva el próximo 24 de noviembre.

La administración de Trump acusa al jefe de Estado venezolano, junto con otros liderazgos del país caribeño, como el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a esta presunta organización criminal.

La Casa Blanca sostiene desde hace tiempo que en lo más alto del Estado venezolano reside la cúpula de una organización criminal, a la que atribuye el envío de drogas ilegales a EU y la responsabilidad por la muerte de ciudadanos estadounidenses.

De llevarse a cabo la designación de OTE, las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses tendrían más atribuciones para emprender acciones directas y desmantelar a las organizaciones “terroristas”.

Estados Unidos envió al Caribe el mayor despliegue militar en décadas, con el portaaviones USS Gerald R. Ford encabezando la ofensiva contra las supuestas embarcaciones “narcoterroristas”.

Estos ataques han provocado la muerte de al menos 83 personas, a quienes la administración Trump consideraba traficantes de droga, sin presentar prueba alguna que confirmara sus dichos. Tales acciones han sido condenadas por jefes de Estado como el colombiano Gustavo Petro, la mexicana Claudia Sheinbaum y el propio Nicolás Maduro.

El anuncio de Marco Rubio llega en medio de la creciente especulación sobre si EU podría atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela como parte de un intento de ejercer presión militar sobre Nicolás Maduro para expulsarlo del poder.

¿Qué pasará en Venezuela?

El viernes pasado, Trump había afirmado que su gobierno ya determinó cuáles serán sus próximos movimientos en relación con Venezuela el tráfico de drogas en el Caribe sin revelar más detalles.

"No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas", aseveró el mandatario a periodistas que el preguntaron sobre el despliegue militar en el Cribe cerca de Venezuela antes de que abordara el avión presidencial Air Force One.

Trump hizo estas declaraciones luego de que el Presidente Maduro exhortara al pueblo norteamericano a "parar la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe" para librar un supuesto combate contra las drogas.

Por su parte, el Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró el jueves que, por ordenes del Presidente Trump, se llevaría a cabo la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por su nombre en inglés), para combatir al narcotráfico en América Latina.

"El Presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy, estoy anunciando la Operación Lanza del Sur. Dirigida por el Grupo de Tareas Conjunto Lanza del Sur y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra Patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro Hemisferio y asegura nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El Hemisferio Occidental es el vecindario de América — y lo protegeremos", compartió en X.

Hegseth no especificó qué tipo de acciones incluirá la operación ni su alcance. Desde septiembre, Estados Unidos ha desplegado miles de militares en el Caribe y ha realizado decenas de operativos que, según reportes, han derivado en la ejecución extrajudicial de al menos 76 personas.