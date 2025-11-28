La Presidenta ofrece a padres de Ayotzinapa el retorno del equipo del GIEI a México

Redacción/SinEmbargo

28/11/2025 - 12:35 am

Ayotzinapa

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reiteraron que Alejandro Gertz Manero "nunca hizo absolutamente nada" por el caso durante su gestión al frente de la FGR.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió el jueves a analizar el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) para que retome el caso Ayotzinapa, según informaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desde hace más de 11 años.

Isidro Vicario, representante legal de los padres y madres de los jóvenes, explicó, tras la sexta reunión con la Presidenta, que se prolongó cerca de dos horas, que los investigadores Carlos Beristaín y Ángela Buitrago podrían retomar el caso luego de ponerse en contacto con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, por instrucción de Sheinbaum.

“Lo que los padres y madres han valorado, es que, por lo menos es un gesto, una muestra de que podamos avanzar… Consideramos que eso es lo rescatable de la reunión", comentó.

Mario González, padre del normalista César Manuel, coincidió en que lo más relevante de la reunión con la mandataria es que se buscará a los expertos “lo más pronto posible” para retomar sus actividades, en caso de que ambos cuenten con disponibilidad.

“Lo más significativo de la reunión es que ya van hablar con los expertos para invitarlos a esta nueva etapa de investigaciones, a Carlos (Beristain) y a Ángela (Buitrago)”, declaró Mario González.

Por su parte, Emilio Navarrete, padre del estudiante José Ángel, puntualizó que los únicos avances que se dieron a conocer en la reunión fueron las detenciones de dos policías municipales —de Iguala y Huitzuco— relacionados con la desaparición. En este sentido, consideró que las indagatorias están en un punto muerto.

“Básicamente está como en un punto muerto, no avanza, aunque digan que hay unas detenciones, no es suficiente cuando son personas de bajo perfil, entonces sabemos que la barrera está en la Sedena...", señaló al salir de Palacio Nacional.

En cuanto a la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Navarrete afirmó que a los padres de los normalistas "les da igual", ya que el funcionario no hizo nada respecto al caso Ayotzinapa.

“Nos da igual que se haya ido, porque para nosotros nunca hizo absolutamente nada, solamente tengo un recuerdo muy desagradable. Bueno, él dijo como fiscal en ese tiempo, qué eso se podía resolver rápido, porque los hechos pasaron casi a plena luz del día, pero solamente quedó ahí [...] Cuanto tiempo llevó y no hizo nada el señor… Cómo es posible tener un Fiscal General ahí, ¿qué está haciendo, no? Si no está resolviendo nada”, declaró.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

