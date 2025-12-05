España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia se retiran de Eurovisión 2026 por Israel

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 4:00 pm

Bélgica confirma asistencia a Eurovisión 2026 pese a retiro de varios países

España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia anunciaron formalmente que no participarán en el festival como respuesta a la presencia israelí ya las violaciones a los derechos humanos en Gaza.

Berlín, 5 de diciembre (DeutscheWelle).- Al menos cuatro países de Europa anunciaron ayer su decisión de no participar en la edición del año 2026 del popular concurso de canciones Eurovisión, luego de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptará durante su asamblea general unas reformas del festival planteadas por la organización de la competencia y no realizará una votación para apartar a Israel del certamen.

Los primeros que anunciaron la decisión de no participar fueron las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (Avrotros) e Irlanda (RTÉ), que habían adelantado que darían un paso al costado si Israel no era apartado del concurso. España argumentó su decisión en las violaciones de los derechos humanos de los palestinos en Gaza y el "incumplimiento sistemático" de Israel de las normas del propio concurso.

Avrotros, por su parte, indicó que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política en las últimas ediciones del festival, la restricción de la libertad de prensa y el "sufrimiento humanitario" en Gaza, supera "los límites" que está dispuesta a aceptar como "servicio público". "La cultura une, pero no a cualquier precio", señaló el director general de la emisora, Taco Zimmerman.

Esto significa que ninguna de esas emisoras transmitirá el concurso, que tendrá lugar en mayo de 2026 en Viena.

"Estándares europeos de paz"

Poco después, Eslovenia también anunció que no participará en el festival. Por medio de un comunicado, la radiotelevisión pública eslovena RTV indicó que varios países pidieron que la votación sobre la participación de Israel fuera secreta. Sin embargo, "esta no se celebró". Por ello, "Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia no participarán" en la próxima edición del festival. Bélgica matizó posteriormente que en unos días más comunicará su decisión.

La presidenta de la junta directiva de RTV, Natalija Gorscak, recordó que la UER rechazó la participación de Rusia una semana después de la agresión contra Ucrania, y ahora no se atreve a rechazar a Israel. "Por tercer año consecutivo, el público ha exigido que digamos no a la participación de cualquier país que ataque a otro. Debemos seguir los estándares europeos de paz y entendimiento", señaló.

La UER puso a votación de sus miembros (68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeas) una moción sobre reformas al certamen, consistentes en reducir los votos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales e introducir mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones. Todo esto estuvo ligado a una pregunta sobre si se requería un voto extra para tratar el tema de Israel.

Los cambios fueron aprobados con 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones. De esta forma, no fue necesario referirse a la cuestión israelí. "Muchos miembros también aprovecharon la oportunidad para subrayar la importancia de proteger la independencia de los medios de servicio público y la libertad de prensa para informar, especialmente en zonas de conflicto como Gaza", señaló UER en su comunicado.

