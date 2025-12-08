VIDEO ¬ Queman árbol navideño en Jonacatepec luego de que patrulla arrollara a niño

Un video que circula en redes captó el momento en el que manifestantes rocían con gasolina y le prenden fuego al árbol de Navidad instalado en el Zócalo de Jonacatepec durante una protesta.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Habitantes del municipio de Jonacatepec, Morelos, tomaron el Ayuntamiento y le prendieron fuego al árbol de Navidad instalado en el Zócalo de la comunidad durante una protesta realizada luego de que un niño y su tío fueron atropellados por una patrulla.

Dicha manifestación se llevó a cabo durante un evento realizado para celebrar las fiestas decembrinas el sábado 6 de diciembre, en el centro de la localidad.

Los inconformes, en su mayoría pobladores de la comunidad de San Gabriel Amacuitlapilco, denunciaron que un menor y un adulto fueron arrollados por elementos de la Policía Municipal que viajaban a bordo de una patrulla, quienes se dieron a la fuga tras los hechos.

La molestia entre la ciudadanía se generó debido a que los uniformados no se detuvieron para brindar ayuda al niño y al hombre al que habían atropellado, por lo que decidieron realizar una protesta para exigir justicia y respuestas a las autoridades municipales de Jonacatepec.

En un principio, los manifestantes se trasladaron al Palacio Municipal de la comunidad para solicitar una explicación respecto al actuar de los policías municipales y para pedir que el Gobierno municipal se hiciera cargo de los gastos médicos de las víctimas, pero al no tener respuesta por parte de las autoridades decidieron intensificar la protesta y prendieron fuego a los adornos navideños que se instalaron en el edificio del Ayuntamiento.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que varias personas rocían con gasolina el árbol de Navidad instalado en el Zócalo de Jonacatepec y posteriormente le prenden fuego.

Presidente Municipal critica manifestación y afirma que dio apoyo a familia de niño atropellado

El Presidente Municipal de Jonacatepec, Israel Andrade, criticó las acciones de manifestantes que quemaron los adornos y el árbol de Navidad instalado por el municipio durante la protesta y aseguró que él personalmente envió una ayuda económica a la madre del menor que fue atropellado.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el Alcalde informó que estaba regresando de la Ciudad de México a la comunidad cuando se enteró del incidente en el que se vio implicado una unidad de la Policía Municipal.

El Edil reveló que el elemento implicado en el percance aparentemente se dio a la fuga, ya que no responde a las llamadas y se desconoce su paradero, por lo que no es posible presentarlo ante la justicia.

Agregó que él personalmente envió una transferencia de 20 mil pesos a la madre del menor que fue atropellado para ayudarle a cubrir los gastos médicos.

Además, el Alcalde de Jonacatepec calificó la protesta realizada por habitantes de San Miguel Amacuitlapilco como “un acto de vandalismo”.