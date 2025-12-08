VIDEO ¬ Queman árbol navideño en Jonacatepec luego de que patrulla arrollara a niño

Redacción/SinEmbargo

07/12/2025 - 6:13 pm

Habitantes de Jonacatepec tomaron el Ayuntaiento y quemaron un árbol de Navidad en protesta luego de que un niño y su tío fueron atropellados por una patrulla.

Un video que circula en redes captó el momento en el que manifestantes rocían con gasolina y le prenden fuego al árbol de Navidad instalado en el Zócalo de Jonacatepec durante una protesta.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Habitantes del municipio de Jonacatepec, Morelos, tomaron el Ayuntamiento y le prendieron fuego al árbol de Navidad instalado en el Zócalo de la comunidad durante una protesta realizada luego de que un niño y su tío fueron atropellados por una patrulla.

Dicha manifestación se llevó a cabo durante un evento realizado para celebrar las fiestas decembrinas el sábado 6 de diciembre, en el centro de la localidad.

Los inconformes, en su mayoría pobladores de la comunidad de San Gabriel Amacuitlapilco, denunciaron que un menor y un adulto fueron arrollados por elementos de la Policía Municipal que viajaban a bordo de una patrulla, quienes se dieron a la fuga tras los hechos.

La molestia entre la ciudadanía se generó debido a que los uniformados no se detuvieron para brindar ayuda al niño y al hombre al que habían atropellado, por lo que decidieron realizar una protesta para exigir justicia y respuestas a las autoridades municipales de Jonacatepec.

En un principio, los manifestantes se trasladaron al Palacio Municipal de la comunidad para solicitar una explicación respecto al actuar de los policías municipales y para pedir que el Gobierno municipal se hiciera cargo de los gastos médicos de las víctimas, pero al no tener respuesta por parte de las autoridades decidieron intensificar la protesta y prendieron fuego a los adornos navideños que se instalaron en el edificio del Ayuntamiento.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que varias personas rocían con gasolina el árbol de Navidad instalado en el Zócalo de Jonacatepec y posteriormente le prenden fuego.

Presidente Municipal critica manifestación y afirma que dio apoyo a familia de niño atropellado

El Presidente Municipal de Jonacatepec, Israel Andrade, criticó las acciones de manifestantes que quemaron los adornos y el árbol de Navidad instalado por el municipio durante la protesta y aseguró que él personalmente envió una ayuda económica a la madre del menor que fue atropellado.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el Alcalde informó que estaba regresando de la Ciudad de México a la comunidad cuando se enteró del incidente en el que se vio implicado una unidad de la Policía Municipal.

El Edil reveló que el elemento implicado en el percance aparentemente se dio a la fuga, ya que no responde a las llamadas y se desconoce su paradero, por lo que no es posible presentarlo ante la justicia.

Agregó que él personalmente envió una transferencia de 20 mil pesos a la madre del menor que fue atropellado para ayudarle a cubrir los gastos médicos.

Además, el Alcalde de Jonacatepec calificó la protesta realizada por habitantes de San Miguel Amacuitlapilco como “un acto de vandalismo”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Más pantallas en el aula

"Lo dicho, este fenómeno no hará sino aumentar y, al margen de las preferencias que uno tenga...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

