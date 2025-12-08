¿Sospechas que un conocido cayó en manos del ICE? Así puedes verificarlo oficialmente

07/12/2025 - 7:44 pm

Estados Unidos tiene mecanismos para localizar migrantes detenidos; se ha convertido en una necesidad urgente dentro de los procesos migratorios actuales en EU.

Ante el incremento de las acciones persecutorias de la administración Trump contra la comunidad migrante, se vuelve más indispensable para las familias contar con mecanismos de localización de sus parientes detenidos o con procesos migratorios abiertos. 

Por Julianis Caldera Torres

Los Ángeles, 7 de diciembre (LaOpinión).- La localización de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es clave para familias que buscan información inmediata. Por ello, buscar detenidos por ICE y localizar a un migrante detenido se ha convertido en una necesidad urgente dentro de los procesos migratorios actuales en Estados Unidos.

Para identificar a un detenido, los usuarios deben acudir al localizador oficial disponible en el sitio web de la agencia. Esta herramienta permite buscar a una persona detenida por migración y acceder a datos esenciales para verificar dónde está un detenido de ICE, siempre con información actualizada y accesible.

Sin embargo, el sistema no siempre arroja resultados debido a traslados inesperados o registros incompletos. En esos casos, las autoridades sugieren contactar a la oficina local. Así, se recomienda comunicarse con ICE directamente y consultar el estatus de un detenido, especialmente si la información no aparece en el portal público.

Opciones cuando el sistema no muestra información

Otra alternativa útil es comunicarse con el centro donde se presume que está la persona. Al hacerlo, los familiares pueden confirmar el paradero de un detenido y obtener información de migración por teléfono, una vía efectiva cuando los traslados ocurren sin previo aviso o durante operativos a gran escala.

Para conocer el avance del caso, los usuarios deben recurrir al Sistema de Información Automatizada de Casos del Tribual (ACIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia. Esta plataforma permite consultar un caso en la corte de migración y verificar audiencias migratorias, requiriendo únicamente el número de registro de extranjero, conocido como A-number, asignado al detenido.

El sistema también ofrece asistencia telefónica mediante una línea gratuita. A través de ella, es posible llamar para consultar un caso migratorio y escuchar información del expediente en español, herramienta fundamental para quienes no cuentan con acceso estable a internet o necesitan orientación inmediata.

Las autoridades recuerdan que ICE y los tribunales no brindan asesoría legal, por lo que recomiendan buscar ayuda profesional. En estos casos, se aconseja contactar a un abogado de migración y buscar organizaciones de apoyo legal, especialmente cuando existen dudas sobre documentos, plazos o procedimientos.

El uso de estas plataformas ha aumentado por los operativos recientes y los cambios en la política federal. Esto ha impulsado a familias y defensores a verificar información migratoria en línea y seguir casos de deportación, prácticas indispensables para comprender el proceso completo y acompañar adecuadamente a los detenidos.

Mientras continúan las discusiones sobre el sistema migratorio, estas herramientas siguen siendo fundamentales. A través de ellas, los usuarios pueden consultar detenidos por ICE en tiempo real y dar seguimiento a un caso de migración, acciones esenciales para navegar un proceso que suele ser complejo y que exige acceso rápido a información confiable.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

