Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

Colectivos vinculados a Claudio X. González consiguieron reunir el respaldo necesario para llevar al Congreso una propuesta de Reforma Electoral elaborada desde sus propias estructuras. Tras semanas de activación en todo el país y el despliegue de miles de auxiliares voluntarios, las organizaciones que impulsan la Marea Rosa se alistan para entregar su iniciativa ciudadana ante la Cámara de Diputados, con la intención de que sea discutida junto a los proyectos oficiales el próximo año.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral con el fin de que se discuta en febrero de 2026, a la par de la que prepara la Presidencia y Morena. De esta forma, el creador de la fallida alianza PAN-PRI-PRD anunció que a través de sus asociaciones volverá a negociar con representantes de distintos partidos políticos.

Las firmas fueron recabadas desde el 8 de octubre y hasta la semana pasada a través de la aplicación y plataforma habilitadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el colectivo Salvemos la Democracia, integrado por las organizaciones promotoras de la Marea Rosa y de la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, sumaron 188 mil 358 firmas a lo largo del país; el INE les confirmó que ya validó 130 mil de ellas, las mínimas requeridas para presentar una iniciativa ciudadana, por lo que este 9 de diciembre llevarán su propuesta y el paquete de firmas ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).

Ana Lucía Medina Galindo, expanista y titular de la organización Sociedad Civil México, aseguró que organizaciones como la suya consiguieron que en dos meses 12 mil 400 personas, principalmente jóvenes, trabajaran sin sueldo recorriendo el país en busca de las firmas.

“Los 12 mil ciudadanos que se registraron para ser auxiliares son ciudadanos libres, convocados todos a través de las redes, convocados también por nuestras organizaciones, en mi caso por Sociedad Civil MX. Pero, como también lo dijeron Carlos [Moris] y Jimena [Villicaña], de parte de su organización Creemos México. También como lo dijeron Memo [Ruíz] y Rodrigo [Méndez], de parte de su organización Proyecto México, donde hay muchísimos jóvenes que sin recibir ninguna salario ni nada a cambio más que la alegría de convocar a otros a participar y defender la democracia, lo hicieron de forma gratuita, dedicando su tiempo, su esfuerzo”, respondió al ser cuestionada por SinEmbargo sobre cómo financiaron la búsqueda de firmas.

Medina Galindo agregó que encontraron dificultades para registrar a los más de 12 mil auxiliares en plataforma del INE, luego siguieron horas de trabajo para convencer a la gente de firmar en las calles, centros de trabajo, universidades y a través de las redes sociales.

“Digamos que fue un trabajo gratuito en el que los ciudadanos nos entregamos para ir a buscar a otros y convencerlos de la importancia de firmar esta iniciativa”, aseguró.