Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

El Ministro Presidente destacó que recibió una Corte anquilosada por el burocratismo y la lentitud para resolver controversias judiciales, acostumbrada a no rendir cuentas.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rindió este miércoles su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada, ensimismada y… hasta soberbia”, un órgano que, dijo, se había distanciado de la ciudadanía y de sus obligaciones de rendición de cuentas. Por ello, aprovechó para enviar un mensaje en el que se desmarcó que los viejos poderes políticos, empresariales, de las presiones políticas mediáticas y, en suma, de cualquier agenda ajena a la Constitución de México.

“Recibimos una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y podría decir que hasta soberbia, como órgano cúspide de nuestro sistema judicial. La Corte se sintió fuera de la mirada de todos, lejos de la ciudad de ellos. Lo que estaba pensando para darle cuentas, la transparencia y, en general, no sólo ajena al pueblo, sino incluso contra sus intereses y aspiraciones genuinas”, resaltó el Ministro Presidente.

Pero además de presentar un duro diagnóstico de la anterior Corte, aprovechó para dejar en claro y desmarcarse de las presiones cupulares y hasta de agendas externas.

"Hemos dejado claro que la Suprema Corte mantiene firme su responsabilidad institucional, no responde a intereses particulares. No se ajusta a presiones coyunturales. No permite que el clima político del momento distorsione su papel; esta Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena a marco constitucional. Su única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México”, recalcó Aguilar.

Se trata del primer informe del primer Ministro de origen indígena. Hugo Aguilar pertenece al pueblo Ñuu Savi (mixteco) y hoy presentó el primer informe de la primera Corte elegida por la ciudadanía, como él mismo lo destacó en su discurso. Lo acompañaron la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación del Poder Ejecutivo; la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y el Diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, en representación del Poder Legislativo.

Hugo Aguilar dijo que su presencia constituye un acto republicano, donde los Poderes de la Unión ratifican su compromiso con sus respectivos mandatos constitucionales, como rendir cuentas.

Desde el inicio, el Ministro Presidente de la SCJN marcó en su discurso una diferencia entre el tribunal que él preside y el anterior, de Norma Piña, pues afirmó que recibió un tribunal lento, anquilosado y hasta soberbio, alejado de la vigilancia pública y de los intereses de la ciudadanía.

Durante su intervención, señaló que encontró una Corte fuera de la mirada de todos, sin mecanismos sólidos de fiscalización y rendición de cuentas, pues explicó que, antes de su llegada, los asuntos podían tardar años en resolverse. Los expedientes avanzaban con lentitud y los engroses se extendían por meses. También señaló que se atraían asuntos “con el único fin de ganar tiempo”, y que estos se guardaban sin ningún pudor. Dijo que la administración de los casos funcionaba como “una regla no escrita”.

Frente a ese escenario, aseguró Aguilar, la nueva administración tomó la decisión de cambiar de raíz la forma en que la Corte concibe su papel dentro de la sociedad mexicana. Señaló que se está imprimiendo una dinámica de trabajo distinta, enfocada en fortalecer la capacidad de resolución y reconstruir la vinculación con la ciudadanía.

Como parte de estos ajustes, dijo que en sus primeros 100 días lograron reducir los plazos internos para que un asunto llegue a las ponencias: de un promedio de 60 días a 15 días. Este cambio, explicó, se logró tras modificar el funcionamiento de la Secretaría General y la Subsecretaría de Acuerdos.

Aguilar Ortiz detalló además que la Corte adoptó una nueva identidad gráfica, diseñada para reflejar valores de cercanía, inclusión y apertura institucional. En esa misma línea, anunció que ahora el máximo tribunal incorpora interpretaciones a lenguas indígenas en sus materiales de comunicación, un paso que calificó como decisivo para garantizar acceso a la información y reconocer la diversidad cultural del país.

Entre los símbolos adoptados, destacó la presencia del bastón de mando junto al águila republicana, señal de reconocimiento a la pluriculturalidad y de una apuesta por retomar el pasado como sustento de la identidad institucional.

Además, Aguilar informó que el pleno de la Corte también tomó la decisión de privilegiar el análisis y resolución de casos relacionados con derechos humanos, con especial atención en los sectores históricamente excluidos, destacando que esta orientación busca reafirmar el compromiso de la Corte con la protección de quienes han enfrentado desigualdad o rezago en el acceso a la justicia.