Los bancos cierran este 12 de diciembre; estas son las alternativas para los usuarios

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 8:13 pm

Los bancos pidieron a los usuarios anticipar trámites y tomar precauciones para este 12 de diciembre.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, muchos servicios suelen tomar días de asueto y los bancos no serán la excepción este 12 de diciembre. ¿Es por la Virgen de Guadalupe? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Los bancos abrirán este viernes 12 de diciembre en México?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las instituciones financieras no laborarán el 12 de diciembre por el Día del Empleado Bancario, fecha considerada inhábil para el sector, sin relación directa con la festividad religiosa del Día de la Virgen de Guadalupe.

La disposición establece que el cierre aplicará en todas las sucursales, salvo aquellas ubicadas en tiendas departamentales y supermercados, que operarán en sus horarios habituales. Sin embargo, será hasta el lunes 15 de diciembre cuando las operaciones se reanudarán de manera regular.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para prevenir fraudes y robos vinculados con el uso de cajeros automáticos.
Los bancos pidieron a los usuarios anticipar trámites y tomar precauciones para este 12 de diciembre. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

El calendario de la CNBV también establece otros días sin servicio en diciembre, como el 25 de diciembre por Navidad y los fines de semana, en los que tampoco abren las sucursales.

Ante ello, los bancos en México recomendaron a los clientes anticipar sus compras y evitar contratiempos al momento de hacer operaciones, ya que algunos permanecerán cerrados en caso de requerir alguna aclaración en ventanilla y abriran hasta el lunes 15 de diciembre cuando las operaciones se reanudarán de manera regular.

¿Cuales son las alternativas para los usuarios este 12 de diciembre?

Una de las alternativas será la banca digital, que operará de manera continua el 12 de diciembre, por lo que los usuarios podrán realizar las siguientes operaciones:

  • Transferencias y pagos de servicios.
  • Consultas de saldo y movimientos.
  • Recargas telefónicas.
  • Pago de tarjetas de crédito.
  • Realizar inversiones y consultar productos bancarios.

A su vez, los corresponsales bancarios ubicados en tiendas, farmacias y comercios permitirán realizar depósitos, retiros y pagos en horarios ampliados durante el fin de semana largo.

En caso de que la fecha límite de pago coincide con este día inhábil, los usuarios podrán efectuar la operación el siguiente día hábil sin penalización. Sin embargo, las instituciones recomendaron anticipar trámites presenciales y utilizar los servicios alternos para evitar contratiempos durante el periodo de cierre de sucursales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

