Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué documentos necesitas para recibir tu tarjeta?

Redacción/SinEmbargo

14/12/2025 - 11:53 am

Las autoridades federales iniciaron la distribución de tarjetas para depositar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Checa qué documentos piden para obtenerla.

Las autoridades federales comenzaron la distribución de tarjetas para depositar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez anunció un nuevo proceso que impactará directamente a miles de estudiantes de educación superior en todo el país que se registraron al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Ayer comenzó la distribución gradual de tarjetas del Banco del Bienestar, en las que se depositará el apoyo de cinco mil 800 pesos bimestrales a quienes realizaron su inscripción en octubre a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

¿Cuándo y dónde recoger la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La información sobre la entrega de tarjetas se dará a conocer mediante los distintos canales oficiales, a fin de que ninguna o ningún estudiante quede fuera:

  • La convocatoria llegará directamente a tu escuela.
  • Canales de WhatsApp por estado.
  • Sitio web oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez.
  • Servidores de la Nación y servidores de la Educación.
  • Redes sociales oficiales: X, Facebook e Instagram.

¿Qué documentos debes llevar?

Para recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar es indispensable presentar cierta documentación que confirma tu identidad y tu registro en el programa.

Estos requisitos garantizan que el apoyo llegue directamente a la o el estudiante beneficiario y evitan cualquier irregularidad en el proceso de entrega.

  • Identificación oficial (original y copia).
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio de los últimos seis meses.
  • Acta de nacimiento.

¿Cómo usar tu tarjeta?

Una vez que recibas tu tarjeta del Banco del Bienestar, es importante que la uses de manera segura y práctica. Estos consejos te ayudarán a aprovecharla al máximo y a proteger tu beca en todo momento.

  • Descarga la app Banco del Bienestar Móvil para consultar tu saldo.
  • Cambia tu NIP lo antes posible y no lo compartas.
  • Si la pierdes, llama al 800 900 2000 y acude con tu folio a una oficina.

