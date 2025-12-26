Anuario2025 ¬ Una era de terror: activistas describen los meses siniestros con Trump

Activistas y periodistas latinos con años de residencia en EU señalaron, en entrevista para el programa A Las Dos, que el Gobierno de Trump ha utilizado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a otras agencias migratorias como instrumentos de una política que, afirman, busca infundir miedo en comunidades migrantes y racializadas.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- El 2025 quedó marcado como el primer año del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. A lo largo de año, se materializó lo que activistas y periodistas ya anticipaban: una intensificación de la política basada no sólo en deportaciones, sino en el uso sistemático del terror miedo como herramienta de control y de deportación.

Activistas y periodistas latinos que llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos contaron en entrevista para el programa A Las Dos con Blanca Juárez y Romina Gándara que el Gobierno de Trump ha utilizado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como a otras agencias migratorias, como brazos ejecutores de una política que, aseguran, busca sembrar terror en comunidades migrantes y racializadas.

Marco Antonio Castillo, codirector de la iniciativa Global Exchange, describió el impacto de esta política como un proceso deliberado de intimidación desde el aparato del Estado, pues afirmó que lo que se observa en las calles, en los centros de trabajo y en la vida pública de Estados Unidos es una comunidad que vive bajo el miedo.

“Sin duda alguna hemos visto una comunidad intimidada o una comunidad que está intentando ser aterrorizada por las fuerzas del Estado más poderoso del país. No es cosa menor el terror que ha sido sembrado en las calles, en los centros de trabajo, en la vida pública de este país. Es un ataque sin precedentes que sin duda alguna está teniendo consecuencias traumáticas en millones de personas y está rompiendo la vida de otro tanto”, dijo.

El activista explicó que esta política no se limita al incremento de las deportaciones formales, sino que también se refleja en el aumento de personas que optan por regresar a sus países de origen a partir del miedo o de experiencias traumáticas. Según señaló, estos retornos no pueden entenderse como “autodeportaciones”, un término que calificó como un falso constructo dentro del discurso de la administración de Trump.

“No solo estamos viendo un incremento en las deportaciones, sino también en las personas que están eligiendo regresarse a partir de una decepción, a partir del miedo, a partir de haber vivido una experiencia traumática. Este incremento en los retornos voluntarios, que no son autodeportaciones, es una prueba de que le están apostando a ejercer política pública, pero sobre todo a comunicar terror”, explicó.

Por su parte, Ximena Bustamante, integrante del Fondo de Mujeres Indocumentadas, coincidió en que el terror es una categoría central para entender la forma en que está actuando la administración de Trump, pues explicó que, aunque esta política tiene objetivos claros, sus efectos se extienden más allá de las comunidades directamente señaladas.

“Por un lado está la capacidad del terror, me parece que es una categoría muy importante para entender la manera en que está actuando la administración de Trump y cómo ese terror, a pesar de que tiene un objetivo, tiene efectos mucho más allá de quién es la población explícitamente objetivo”, dijo.

Bustamante señaló que, si bien las comunidades inmigrantes y las personas racializadas son un blanco evidente, el terror generado tiene un alcance más amplio. “Es crear un terror generalizado y un miedo como una forma de disciplinar a la clase trabajadora”, explicó.

Por su parte, desde el ámbito periodístico, Jesús García, reportero del periódico La Opinión de Estados Unidos y aliado de SinEmbargo, coincidió en que lo que se observa es una persecución sin cortapisas contra inmigrantes indocumentados, basada en la perfilación racial, en donde hasta se han otorgado mayores atribuciones a ICE y a otras agencias para perseguir a migrantes sin verificar previamente su estatus legal: “No investigan si tienen documentos o no; los hostigan solo por un perfil racial, a quienes sean o parezcan latinas, incluso sean o no ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

El periodista alertó además sobre el uso de tácticas que calificó como militares durante las operaciones migratorias.

“La preocupación es que la patrulla fronteriza tiene tácticas militares que aplica en la persecución de inmigrantes”, señaló.

Dichas tácticas, de acuerdo con el periodista, explican la escalada de violencia observada en los operativos:. “Estas tácticas militares y la forma en que está deteniendo a la gente es por eso que estamos viendo esta escalada de violencia en las operaciones que están realizando”, dijo.

El balance de detenciones por parte del ICE arroja un saldo de 220 mil personas detenidas de enero a octubre de este año -75 mil de estas son arrestos de migrantes sin antecedentes penales- y unas 25 personas que han perdido la vida en centros de detención donde no reciben atención médica pronta y adecuada, de acuerdo con datos publicados por La Opinión.

Otro elemento en el que García también puso énfasis es en la falta de respeto al debido proceso: “No se está respetando el debido proceso, es decir, que las personas tengan el derecho a defenderse en tribunales por los casos que tengan”, afirmó. Actualmente existe un debate legal en Estados Unidos en torno al derecho al debido proceso para personas inmigrantes indocumentadas. Señaló que incluso sectores republicanos y el propio Presidente han sostenido que este derecho no les corresponde, lo cual, dijo, es falso:

“La Constitución es muy clara: todas las personas que viven en los Estados Unidos están protegidas bajo la Constitución y las leyes consecuentes deben aplicarse de la misma forma”, explicó.

Al igual de Ximena Bustamente y Marco Castillo, Jesús García recalcó que la perfilación racial se ha convertido en un mecanismo central de la política migratoria trompetista. “El simple hecho de ser hispano en los Estados Unidos puede ser un elemento que obligue al cuestionamiento de las autoridades migratorias”, advirtió.

Pero además García resaltó que de momento Trump también cuenta con un respaldo del Poder Judicial, pues detalló que estas prácticas han sido avaladas por la Corte Suprema, al permitir que agencias como CBP, la patrulla fronteriza y ICE realicen cuestionamientos basados en estos criterios.

Al respecto, explicó que tradicionalmente la patrulla fronteriza operaba dentro de un radio cercano a la frontera, pero ahora se le ha autorizado actuar en ciudades, y en el caso del ICE está enfocando sus acciones en personas que ya se encuentran dentro del sistema procesal migratorio:

“Lo que está buscando inmigración en este momento es a esas personas que ya están dentro de un sistema procesal en los tribunales migratorios; los detiene y se los lleva. Y estamos viendo esas historias de personas que, , cuando van a un su entrevista de Green Card incluso son detenidas, cuando van a escuchar sobre su caso en un tribunal son detenidas. Eso es lo que ha preocupado bastante, porque está convirtiendo a más inmigrantes en inmigrantes indocumentados”, destacó.

El pasado 10 de de diciembre, la administración del Presidente, Donald Trump, declaró la militarización de la frontera sur que comparten el estado de California y México con la finalidad de detener a las y los migrantes que intenten cruzar a territorio estadounidense.

El Departamento del Interior de Estados Unidos (EU) indicó que esta decisión transferirá el control y la jurisdicción de gran parte de la frontera californiana con México al ejército del país vecino, para que desempeñe "un papel histórico en estas tierras y salvaguarden la soberanía nacional".

Las autoridades destacaron que esta línea fronteriza es actualmente una "zona de gran tráfico" por donde ingresan a territorio norteamericano miles de migrantes cada año.

Para Castillo, según explicó, esta estrategia antimigrante tiene un componente económico, ya que busca generar miedo resulta más barato y más eficaz que implementar políticas públicas de largo alcance. “Así le sale más barato impulsar su agenda a partir de generar todo tipo de discursos de odio que vayan arrinconando a las poblaciones”, sostuvo.

Pero tampoco es algo completamente nuevo, de acuerdo con Castillo quien también resaltó que esta política es añeja dentro de la historia de Estados Unidos, al señalar que la administración de Trump reactiva elementos estructurales profundamente arraigados en el país: “Es un recordatorio escalofriante de que este país, en su historia, en su fundación, está inscrito en el fascismo, la monocultura como pilar fundamental, el occidentalismo, el supremacismo”, afirmó.

En ese sentido, dijo que si bien en distintos momentos de la historia estadounidense han existido atisbos de democracia, apertura y libertad, también se han registrado cierres y retrocesos estructurales. Para Castillo, el lema de Trump —“volver a hacer América grande”— no plantea un proyecto nuevo, sino una nostalgia de un pasado específico.

“No es un nuevo América, es volver a ser América grande, y es una nostalgia de los años previos al neoliberalismo”, señaló. Sin embargo, también subrayó que el contexto global actual impone límites al discurso trumpista. “No son los tiempos de Reagan, no son los tiempos de Hitler, el mundo ha cambiado, y en este sentido Donald Trump ya se está encontrando con los límites de su discurso”, afirmó.

De acuerdo con Castillo, esos límites se manifiestan en la resistencia de comunidades migrantes y residentes que, dijo, no han aceptado pasivamente esta política. “Ya ha encontrado a comunidades migrantes y residentes que no le han parado bola, que se le han parado de frente, que están resistiendo”, agregó.

Ximena Bustamente indicó que esta política también busca demostrar la fuerza del Estado. Bustamante destacó como un elemento clave el presupuesto asignado recientemente a las agencias migratorias. “No es poca cosa que el último presupuesto haya convertido a ICE y a las agencias migratorias en la agencia con más presupuesto entre las agencias del orden público”, señaló.