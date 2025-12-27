#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

Álvaro Delgado Gómez

26/12/2025 - 7:17 pm

Candidatos que fueron un fiasco

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

Xóchitl Gálvez Ruiz, Margarita Zavala Gómez del Campo, Gabriel Quadri de la Torre y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” son algunos ejemplos de candidaturas presidenciales que han sido un fiasco pese al apoyo de los poderes para tener éxito. 

Ciudad de México, diciembre (SinEmbargo).- México ha tenido formidables candidaturas presidenciales, como las de Rosario Ibarra de Piedra, Valentín Campa, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y hasta Vicente Fox, pero también las ha habido mediocres, pusilánimes, comparsas y esquiroles, personajes que, pese al apoyo de los poderes para tener éxito, resultaron un fiasco y con el tiempo han ido quedando en el olvido.

Xóchitl Gálvez Ruiz: Es el caso más reciente y el más sonoro fracaso hasta ahora. Fue postulada en 2024 por los tres partidos históricos, PRI, PAN y PRD, y apoyada por las cúpulas de la intelectualidad, la academia y los medios de comunicación, pero esta coalición de derecha terminó, como ella, aplastada por Claudia Sehinbaum, la candidata de la izquierda.

Aunque no son pocos los 16.5 millones de votos que Xóchitl Gálvez obtuvo, representan menos de la mitad de los 36 millones de Sheinbaum, que en porcentajes equivalentes a 27 por ciento y 60 por ciento, respectivamente. Fue un contundente fracaso para ella y para los intereses que que la apoyaron.

(De izquierda a derecha): "Alito" Moreno, Xóchitl Gálvez y Marko Cortés. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Margarita Zavala Gómez del Campo: Hace seis años, en 2018, fue también un fiasco. Después de renunciar al PAN, del que su esposo Felipe Calderón era repudiado, se postuló como candidata sin partido, pero abandonó el proyecto en medio de la campaña, cuado las encuestas registraban un apoyo popular casi nulo.

Nadie recuerda a Margarita Zavala candidata que, en 2021 y 2024, regresó al partido que la echó sólo para obtener migajas como diputada, después también de fracasar en la creación de una fuerza política propia por las trampas que le fueron encontradas.

Calderón logró que el PAN le abriera las puertas a Margarita Zavala para una candidatura. Foto: Cuartoscuro.

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”: Priista toda su vida política, fue el primer gobernador sin partido, en 2015, y también pretendió, por la vía independiente, la Presidencia de la República. Igual que Zavala Gómez del Campo, fue un fiasco en la elección de 2018, cuando obtuvo sólo el 5 por ciento de los votos. Al terminar su gobierno estatal, fue detenido y encarcelado por el delito de abuso de autoridad, del que posteriormente fue exonerado.

Jaime Rodríguez, exgobernador de Nuevo León. Foto: Cuartoscuro.

Josefina Vázquez Mota: Pocos recuerdan ya a la candidata presidencial panista en 2012, que terminó hundida en el tercer lugar con sólo 25 por ciento de los votos, detrás del 31 por ciento de Andrés Manuel López Obrador y el 38 por ciento de Enrique Peña Nieto.

La campaña de Vázquez Mota fue errática desde su propio lema, “Diferente”, con un equipo mediocre que, además, la saboteó por órdenes de Felipe Calderón, quien tenía un pacto con Peña Nieto.

El único logro de Vázquez Mota fue obtener del gobierno de Peña Nieto más de mil 500 millones de pesos para su fundación “Juntos podemos” para usarlos en proselitismo entre los mexicanos en Estados Unidos, un escándalo que le estalló cuando, en 2017, fue la candidata del PAN a gobernadora del Estado de México, en cuya elección terminó en cuarto lugar.

Josefina Vázquez Mota, excandidata del PAN a la Presidencia de México.
Josefina Vázquez Mota, excandidata del PAN a la Presidencia de México. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro

Gabriel Quadri de la Torre: También en 2012, este personaje pupilo de la cacique magisterial Elba Esther Gordillo obtuvo sólo el 2.29 por ciento de los votos como candidato del partido Nueva Alianza. Lo más memorable de él en la campaña es su mirada lasciva a una edecán en uno de los debates. Sería luego diputado federal del PAN, de abiertas posturas de extrema derecha y contra los programas del bienestar, de los que es beneficiario.

Gabriel Quadri De La Torre, ex candidato presidencial de Nueva Alianza. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro

Roberto Madrazo Pintado: Después de haber sido gobernador de Tabasco mediante un fraude electoral más documentado en la historia reciente de México, en 1994, llegó a la presidencia del PRI de la mano de Elba Esther Gordillo, y en acuerdo con Vicente Fox, sólo para catapultarse a la candidatura presidencial en 2006.

Pero rota su alianza con Gordillo, y enfrentado a otros gobernadores priistas que optaron por Calderón, incluido Peña Nieto, Madrazo Pintado terminó en un tercer lugar sólo con el 22 por ciento de los votos, detrás de López Obrador, quien obtuvo 35.3 por ciento, y del 35.9 por ciento de Calderón, declarado ganador. Madrazo Pintado ha sido el peor candidato presidencial que ha tenido el PRI en su historia, sólo superado por José Antonio Meade en 2018.

El excandidato presidencial en el 2006 y exdirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, entre los asistentes que encabezó la protesta. Foto: Álvaro Delgado/SinEmbargo

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
2

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
3

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
4

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
5

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.
6

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece

VIDEO: Chofer de combi acosa a un niño y lo hace llorar en Tlahuapan.
7

VIDEO ¬ Sujetos en combi acosan a menor y lo hacen llorar; identifican al conductor

Una carambola en Veracruz dejó docenas de lesionados y el cierre parcial de la circulación en la carretera Puebla-Córdoba.
8

Una carambola en la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz, deja al menos 40 heridos

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
9

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

Volcán Popocatépetl
10

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
11

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Clara Brugada Molina confirmaron que asesinaron a Ximena Guzmán y a José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), durante un ataque directo.
12

Un sujeto dispara y mata a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
13

#Anuario2025 ¬ Una era de terror: activistas describen los meses siniestros con Trump

Autoridades localizan un cuerpo en la calles de Tepito
14

Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.
15

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Candidatos que fueron un fiasco
1

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

El corrido entra a Springfield: Los Tigres del Norte llega a Los Simpson
2

De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte cantarán un corrido en Los Simpson

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
3

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
4

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
5

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

Autoridades localizan un cuerpo en la calles de Tepito
6

Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

Silvinei Vasques, exjefe de Policía de Carreteras de Brasil.
7

Exjefe policial, aliado de Bolsonaro, es detenido en Paraguay por golpe de Estado

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
8

#Anuario2025 ¬ Una era de terror: activistas describen los meses siniestros con Trump

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.
9

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario.
10

Mexicana de Aviación celebra segundo aniversario; más de 800 mil pasajeros la usaron

Frente frío 24 azotará al país.
11

El frente frío 24 provocará bajas temperaturas, lluvias y nieve este fin de semana

Más de 400 personas se lesionaron al caer del muro fronterizo entre México y EU en 2025, advirtió la Embajada estadounidense en una nueva campaña.
12

La Embajada de EU dice que más de 400 migrantes cayeron del muro intentando cruzar