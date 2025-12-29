Trump anuncia primer bombardeo a objetivo terrestre en Venezuela, pero no da detalles

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 12:07 pm

Trump afirmó en una entrevista que EU destruyó una "gran instalación" en Venezuela, pero no dio más detalles ni se sabe a qué se refería.

Trump aseguró en una entrevista por teléfono hace unos días que EU había destruido una "gran instalación" en Venezuela, pero no se sabe nada sobre ello, ni a qué se refería.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró en una entrevista telefónica que su país había destruido una "gran instalación" en Venezuela, relacionada con la campaña estadounidense contra el tráfico de drogas que ha servido de pretexto para lanzar una gran operación para quedarse con su petróleo, pero no dio detalles sobre a qué se refería, ni hay reportes sobre este tema en los últimos días. Nadie sabe a qué se refiere.

"Y acabamos de destruir... ¿No sé si lo leyeron o lo vieron en algún lado? Tienen una gran planta, una gran instalación, donde envían... ¿Saben de dónde vienen los barcos? Hace dos noches lo destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", dijo Trump en una entrevista en el programa "The Cats & Cosby Show" de la cadena de radio 77WABC.

La referencia es a las embarcaciones que EU ha bombardeado en los últimos meses. La entrevista se realizó el viernes 26 de diciembre pasado, pero es apenas en las últimas horas en que las declaraciones de Trump han sido retomadas por el resto de medios, y todos ellos muestran confusión sobre los dichos del mandatario estadounidense. Durante el programa, los conductores tampoco pidieron los detalles, por lo que saltaron a otro tema.

La Defensa de EU confirmó ataque a lancha de Venezuela
Los bombardeos contra las embarcaciones han matado a docenas de personas. Foto: Captura de pantalla

Si las declaraciones de Trump resultan precisas, se trata del primer ataque o bombardeo contra un objetivo terrestre en Venezuela por parte de EU.

Los ataques en aguas internacionales en el Caribe comenzaron a principios de septiembre y han continuado a lo largo de estos meses. Hasta ahora, EU ha realizado una treintena de bombardeos contra estas embarcaciones, a las que señala de ser barcos usados para el tráfico de drogas, sin mostrar pruebas de sus acusaciones ni darles debido proceso a las personas que viajan en ellos.

En estos bombardeos en el Caribe han muerto 105 personas y dos han sido rescatadas. Los principales críticos de estos ataques, incluidos algunos legisladores demócratas, las califican como ejecuciones extrajudiciales e incluso como posibles crímenes de guerra.

En Latinoamérica, el Presidente colombiano Gustavo Petro y la Presidenta Claudia Sheinbaum se han mostrado críticos de estos ataques. El mandatario colombiano incluso ha sugerido que las embarcaciones son pesqueras y no se trata de barcos "cargados de droga" como afirma el Gobierno de EU.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

