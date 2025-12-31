El periodista Rafael León libra cargo de terrorismo; Juez ordena prisión domiciliaria

El reportero Rafael León continuará su proceso bajo resguardo domiciliario mientras avanza la investigación judicial.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez de Veracruz descartó el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, “Lafita León”, y ordenó que continúe su proceso bajo prisión domiciliaria durante un año, tras una audiencia de más de siete horas en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) no logró sostener la acusación más grave en su contra.

La resolución fue emitida por el Juez José Guadalupe Nucamendi Albores, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia, al concluir la audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

El juzgador determinó vincular al comunicador únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, desechando la imputación por terrorismo promovida por la Fiscalía.

⚠️ ALERTA: Se consolida la criminalización del periodista Rafael León Segovia. Se desestimó el cargo de terrorismo en su contra, pero fue vinculado a proceso por otros dos delitos y se le impuso prisión domiciliaria por un año. Información recabada por ARTICLE 19 indica que la… pic.twitter.com/RJJBpPShi1 — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) December 31, 2025

Tras la diligencia, León Segovia abandonó el Cereso Regional y continuará su proceso bajo resguardo domiciliario.

Al salir de la audiencia, el reportero agradeció la resolución judicial, pero lanzó acusaciones directas contra la Fiscal del caso y los agentes ministeriales que lo detuvieron el pasado 24 de diciembre.

Asimismo, calificó su arresto como un acto de persecución personal por su labor periodística, al asegurar que fue detenido afuera de su domicilio por agentes que no se identificaron ni le permitieron realizar una llamada telefónica: “Fue un terror. Me detuvieron sin identificarse y no me dejaron hacer mi llamada".

⚠️ El día de hoy el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó anular las pruebas pese a las graves irregularidades en la investigación por terrorismo y otros delitos realizada por la @FGE_Veracruz en contra del periodista Rafael León Segovia. 🧵👇 — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) December 30, 2025

Rafael León también denunció que durante su detención agentes ministeriales le sustrajeron 43 mil pesos en efectivo, de los cuales, afirmó, sólo le fueron devueltos 20 mil pesos tras la intervención de su hijo.

Horas después, la Fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, defendió la vinculación a proceso al señalar que el Juez resolvió conforme a los datos de prueba presentados por la FGE, con base en el Artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

También dijo que la Fiscalía actúa con respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, y que el proceso se desarrolla con apego al debido proceso. No obstante, no se permitió a los medios realizar preguntas durante la conferencia ofrecida en Xalapa.