El periodista Rafael León libra cargo de terrorismo; Juez ordena prisión domiciliaria

Redacción/SinEmbargo

30/12/2025 - 6:40 pm

Un Juez de Veracruz descartó el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, y ordenó que continúe su proceso bajo prisión domiciliaria.

El reportero Rafael León continuará su proceso bajo resguardo domiciliario mientras avanza la investigación judicial.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez de Veracruz descartó el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, “Lafita León”, y ordenó que continúe su proceso bajo prisión domiciliaria durante un año, tras una audiencia de más de siete horas en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) no logró sostener la acusación más grave en su contra.

La resolución fue emitida por el Juez José Guadalupe Nucamendi Albores, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia, al concluir la audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

El juzgador determinó vincular al comunicador únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, desechando la imputación por terrorismo promovida por la Fiscalía.

Tras la diligencia, León Segovia abandonó el Cereso Regional y continuará su proceso bajo resguardo domiciliario.

Al salir de la audiencia, el reportero agradeció la resolución judicial, pero lanzó acusaciones directas contra la Fiscal del caso y los agentes ministeriales que lo detuvieron el pasado 24 de diciembre.

Asimismo, calificó su arresto como un acto de persecución personal por su labor periodística, al asegurar que fue detenido afuera de su domicilio por agentes que no se identificaron ni le permitieron realizar una llamada telefónica: “Fue un terror. Me detuvieron sin identificarse y no me dejaron hacer mi llamada".

Rafael León también denunció que durante su detención agentes ministeriales le sustrajeron 43 mil pesos en efectivo, de los cuales, afirmó, sólo le fueron devueltos 20 mil pesos tras la intervención de su hijo.

Horas después, la Fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, defendió la vinculación a proceso al señalar que el Juez resolvió conforme a los datos de prueba presentados por la FGE, con base en el Artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

También dijo que la Fiscalía actúa con respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, y que el proceso se desarrolla con apego al debido proceso. No obstante, no se permitió a los medios realizar preguntas durante la conferencia ofrecida en Xalapa.

