Hospital del ISSSTE en Tlajomulco, Jalisco, inicia actividades de medicina nuclear

El ISSSTE incorporó estudios de gammagrafía convencional, procedimiento fundamental para la detección de alteraciones en el sistema óseo, así como para la evaluación y determinación de etapa de padecimientos oncológicos.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, inició formalmente actividades del servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco de Zúñiga (HRAETZ), que amplía el acceso a estudios diagnósticos para la atención de enfermedades de alta complejidad.

Dicho servicio consolida a la unidad como referente nacional dentro del sector público de salud en la realización de estudios de medicina nuclear, como parte del fortalecimiento de la infraestructura y los servicios que impulsa la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de esta nueva oferta médica, se incorporaron los estudios de gammagrafía convencional, procedimiento fundamental para la detección de alteraciones en el sistema óseo, así como para la evaluación y determinación de etapa de padecimientos oncológicos.

Estos estudios permiten identificar de manera temprana lesiones óseas, particularmente en pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer, lo que favorece tratamientos más precisos y personalizados, con impacto directo en la calidad de la atención médica.

En ese marco, el ISSSTE reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de servicios de alta especialidad y la mejora continua en la calidad de la atención que se brinda a la derechohabiencia.