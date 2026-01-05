China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

China advirtió que la operación militar de EU para secuestrar a Maduro suponen una violación del derecho internacional y a la Carta de la ONU.

Madrid/Ciudad de México, 4 de enero (EuropaPress/SinEmbargo).- El Gobierno de China pidió este domingo a Estados Unidos (EU) la "liberación inmediata" del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas.

"China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado.

Pekín, como ya hizo el pasado sábado, manifestó su "grave preocupación" por la "detención forzosa y deportación" de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque estadounidense.

"Las acciones de Estados Unidos suponen una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas de gobierno de las relaciones internacionales, así como de los fines y principios de la Carta de la ONU", advirtió.

Por su parte, el Canciller venezolano, Yván Gil, publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, para agradecer al Gobierno de China por expresarse en contra de la intervención estadounidense y a favor de la liberación de Maduro.

“El Gobierno bolivariano de Venezuela agradece la firme postura de China que exhorta a los Estados Unidos a liberar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y a frenar los intentos de subvertir el orden en Venezuela”, escribió.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras que su primera comparecencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se llevará a cabo el lunes 5 de enero.