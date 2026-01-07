Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador tras intervención en Venezuela

Argentina y Ecuador son dos de los principales aliados de Estados Unidos en América del Sur, cuyas naciones mantienen relaciones de tensión con las autoridades de Venezuela.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo conversaciones este miércoles con las autoridades de Argentina, Ecuador y Guyana para abordar el tema de la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela, la cual dejó decenas de muertos a raíz de una serie de bombardeos, además del secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

Tommy Piggot, vocero adjunto principal del Departamento de Estado, informó que Marco Rubio mantuvo una conversación con su homólogo de Argentina, Pablo Quirno, con quien habló sobre "la operación" estadounidense en Caracas, por lo que agradeció su "continuada cooperación para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en la región".

Asimismo, Rubio se reunió con el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien abordó el tema del ataque y "los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela", además de mostrar su agradecimiento con las autoridades del país sudamericano por "la asociación con Ecuador para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en el hemisferio".

"Rubio ha mostrado el compromiso de Estados Unidos con continuar una cooperación estrecha para hacer avanzar la seguridad regional", agregó Piggot.

En la misma relación de ideas, el Secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el Presidente de Guyana, Irfaan Ali, con quien sostuvo un diálogo en torno a "un mayor fortalecimiento de la seguridad de seguridad", así como sobre su "liderazgo" como "socio regional de seguridad".

"El secretario ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con la profundización de la cooperación de seguridad para abordar los desafíos compartidos, incluido el tráfico de narcóticos y armas de fuego, que amenazan la estabilidad regional y la resiliencia económica", dijo el vocero.

En este sentido, Piggot enfatizó que "ambos líderes han subrayado la importancia de una continuada colaboración para alterar a las organizaciones terroristas internacionales y las redes criminales transnacionales al tiempo que se refuerzan las capacidades de las agencias gubernamentales y la seguridad fronteriza".

