Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador tras intervención en Venezuela

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 5:14 am

Marco Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Argentina y Ecuador son dos de los principales aliados de Estados Unidos en América del Sur, cuyas naciones mantienen relaciones de tensión con las autoridades de Venezuela.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo conversaciones este miércoles con las autoridades de Argentina, Ecuador y Guyana para abordar el tema de la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela, la cual dejó decenas de muertos a raíz de una serie de bombardeos, además del secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

Tommy Piggot, vocero adjunto principal del Departamento de Estado, informó que Marco Rubio mantuvo una conversación con su homólogo de Argentina, Pablo Quirno, con quien habló sobre "la operación" estadounidense en Caracas, por lo que agradeció su "continuada cooperación para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en la región".

Asimismo, Rubio se reunió con el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien abordó el tema del ataque y "los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela", además de mostrar su agradecimiento con las autoridades del país sudamericano por "la asociación con Ecuador para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en el hemisferio".

"Rubio ha mostrado el compromiso de Estados Unidos con continuar una cooperación estrecha para hacer avanzar la seguridad regional", agregó Piggot.

En la misma relación de ideas, el Secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el Presidente de Guyana, Irfaan Ali, con quien sostuvo un diálogo en torno a "un mayor fortalecimiento de la seguridad de seguridad", así como sobre su "liderazgo" como "socio regional de seguridad".

"El secretario ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con la profundización de la cooperación de seguridad para abordar los desafíos compartidos, incluido el tráfico de narcóticos y armas de fuego, que amenazan la estabilidad regional y la resiliencia económica", dijo el vocero.

En este sentido, Piggot enfatizó que "ambos líderes han subrayado la importancia de una continuada colaboración para alterar a las organizaciones terroristas internacionales y las redes criminales transnacionales al tiempo que se refuerzan las capacidades de las agencias gubernamentales y la seguridad fronteriza".

Argentina, Ecuador y Guyana son algunos de los principales aliados de Estados Unidos en América del Sur, cuyas naciones mantienen relaciones de tensión con las autoridades de Venezuela, ahora encabezadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, exvicepresidenta al momento del secuestro de Maduro.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

+ Sección

Galileo

Especialista explica porque los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
1

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
2

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

3

Pilares CdMx abre vacantes: Aquí los requisitos y el salario que ofrece el programa

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
4

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

La SSC-CdMx detiene a un sujeto por el presunto feminicidio de su pareja.
5

La SSC-CdMx detiene a un hombre en Álvaro Obregón por el feminicidio de su novia

6

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Marco Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador.
7

Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador tras intervención en Venezuela

Académicos de Canadá analizan escenarios
8

Académicos en Canadá analizan escenarios bélicos ante posible “anexión forzada” de EU

Lorena Josefina Pérez Romo renuncia al OAJ.
9

Lorena Josefina Pérez Romo presenta renuncia al OAJ; sólo estuvo 4 meses en su cargo

Sheinbaum
10

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
11

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.
12

“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

Mujer feminista interrumpe reunión de la OEA.
13

Feminista interrumpe reunión de la OEA; acusa a EU de robar el petróleo de Venezuela

Hoy No Circula
14

Hoy No Circula miércoles 7 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

La CIA recomendó mantener a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, y no a María Corina Machado.
15

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Marco Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador.
1

Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador tras intervención en Venezuela

Mujer feminista interrumpe reunión de la OEA.
2

Feminista interrumpe reunión de la OEA; acusa a EU de robar el petróleo de Venezuela

La SSC-CdMx detiene a un sujeto por el presunto feminicidio de su pareja.
3

La SSC-CdMx detiene a un hombre en Álvaro Obregón por el feminicidio de su novia

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
4

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

Detienen a nueve integrantes de La Operativa Barredora en Tecamachalco.
5

SSP de Puebla detiene a nueve integrantes de La Operativa Barredora en Tecamachalco

Una de las casas en McAllen ligada a una empresa familiar de Cabeza de Vaca. Foto: UIF. Foto: UIF, 2022
6

#Anuario2025 ¬ Las mansiones del poder: De los ranchos de Duarte a las casas de Elba

De Caro a "El Mencho", el mapa criminal mexicano ha variado de rostros.
7

#Anuario2025 ¬ De Caro a "El Mencho", el mapa criminal mexicano ha variado de rostros

8

Pilares CdMx abre vacantes: Aquí los requisitos y el salario que ofrece el programa

Académicos de Canadá analizan escenarios
9

Académicos en Canadá analizan escenarios bélicos ante posible “anexión forzada” de EU

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
10

RADICALES ¬ Trump inaugura era con secuestro a Maduro y coloca a México bajo amenaza

11

Chevron envía al menos 11 buques petroleros a puertos venezolanos, reporta Bloomberg

La CIA recomendó mantener a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, y no a María Corina Machado.
12

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela