DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

El exfiscal Gertz Manero será Embajador de México en Reino Unido; al ocupar estos cargos, exgobernadores priistas y el exconductor de Televisa Genaro Lozano difundieron cuál es su patrimonio.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La nominación del exfiscal Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano al desempeñarse como Embajador en Italia pusieron de nuevo en la mira los ingresos y las propiedades de quienes ocupan estos cargos diplomáticos.

El nivel de ingresos de estos funcionarios varía según la moneda y el nivel de gasto de vida del país en el que se encuentren. En el caso de Reino Unido, la Embajada se ubica en Londres y, desde abril de 2021, ocupó el cargo la exsecretaria de Medio Ambiente Josefa González Blanco Ortiz Mena, con una remuneración mensual neta de 108 mil 133 pesos, según los datos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Aunque, de acuerdo con su declaración patrimonial, considerando bonos, aguinaldos y otras prestaciones, la cifra ascendió a los 200 mil pesos al mes, al menos hasta 2024.

Como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Gertz Manero tenía una remuneración mensual neta o salario de 132 mil pesos y, en su caso, se negó a incluir en su declaración patrimonial como Fiscal cuáles eran sus bienes o si tenía algún conflicto de interés.

Desde septiembre del año pasado se concretó el nombramiento de Genaro Lozano Valencia como Embajador de México en Italia. El medio FrojiMX ubicó su primera declaración patrimonial al tener ese cargo en Milán y, en redes sociales, provocó polémica el dato de que sea accionista de la empresa Televisa, luego de que en 2012 fuera uno de los voceros del movimiento estudiantil YoSoy132, que buscó la democratización de los medios y cuestionó el papel de esa televisora.

Lozano Valencia también declaró tener cinco relojes de lujo, cuatro de ellos de la marca francesa Cartier y un Rolex, además de poseer obras de arte, como un faro de un millón de pesos y una pintura al óleo de 160 mil. Como Embajador, declaró en noviembre pasado recibir una remuneración mensual neta, incluyendo bonos, compensaciones y otras prestaciones, de 208 mil 633 pesos, así como ingresos de 170 mil pesos al mes por arrendar un departamento.

Entre el grupo de priistas que obtuvieron un cargo diplomático de parte de gobiernos de Morena destacan casos como el del exgobernador sinaloense Quirino Ordaz Coppel. Tiene el puesto de Embajador en España desde abril de 2022 y una remuneración mensual o salario neto de 108 mil 133 pesos, según los datos en la PNT. Mientras que, en su declaración patrimonial, considerando bonos, compensaciones y otras prestaciones, la cifra de ingresos mensuales que reportó por su cargo público fue de 224 mil pesos al mes, al menos hasta 2024.

Por mucho, los principales ingresos de Quirino son por su actividad en el sector privado. En su declaración patrimonial más reciente, reportó tener en todo 2024 ingresos de 21.6 millones de pesos por las ganancias de sus empresas hoteleras Operadora Pacific Palace y Sunset Vacation.

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, es Embajador de México en Noruega desde diciembre de 2023. En la PNT también aparece con una remuneración mensual o salario neto de 108 mil 133 pesos; sin embargo, en su declaración patrimonial de mayo de 2025 dijo tener, al menos hasta 2024, ingresos mensuales netos por su cargo público de 417 mil pesos, considerando bonos, compensaciones y otras prestaciones.

En Palacio Nacional, conversamos con embajadoras, embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para 2026. pic.twitter.com/NPzRHvlTU2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 7, 2026

Fayad Meneses reportó ganar en todo 2024, por actividades privadas, 3.2 millones de pesos, principalmente por los rendimientos de fondos de inversión. Dijo ser dueño de cuatro departamentos que obtuvo por herencia, con un valor de compra de más de 30 millones de pesos, así como de un departamento que compró de contado en 2004, con un valor de adquisición de 990 mil pesos.

Otra de las herencias que declaró es un caballo cuarto de milla, con un valor de 129 mil pesos en 2020, además de obras de arte, relojes, joyas y mobiliario con un valor de más de tres millones de pesos, y “menaje de casa” con un valor de 2.5 millones. En cuanto a su actividad empresarial, declaró ser accionista de la razón social Vianom S.A. de C.V.

La exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, ocupó el cargo de Cónsul General de México en Barcelona de 2022 a agosto de 2025, para luego ser designada como Embajadora de México en Panamá. En su declaración patrimonial de noviembre de 2025, Pavlovich refiere una remuneración mensual neta como servidora pública de 1.5 millones de pesos. Sin embargo, esa cifra se sale del rango de ingresos que tienen otros embajadores. Si el dato en realidad es la suma anual, el ingreso queda entonces en 127 mil pesos mensuales, considerando sueldo, prestaciones, bonos y compensaciones.

Pavlovich Arellano indicó que es dueña de un local comercial, adquirido de contado en 2019 con un valor de 38 mil 750 pesos, así como ser propietaria de joyas que le fueron donadas en 2014, con un valor de 1.3 millones de pesos.

El exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, es Embajador de México en República Dominicana desde julio de 2022. Según su declaración patrimonial más reciente, entregada en mayo de 2025, su remuneración mensual neta por el cargo, considerando sueldo, compensaciones, aguinaldo y otras prestaciones, ascendió en 2024 a 177 mil pesos mensuales.

En cuanto a sus bienes, reportó la compra a crédito, en 2023, de una casa con un valor de cinco millones de pesos, así como la adquisición, en 2020, de 60 vaquillas para cría, pagando de contado 600 mil pesos.