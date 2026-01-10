FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

La agresión sexual habría ocurrido el pasado 30 de diciembre en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria contra dos personas.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Tamaulipas informó ayer sobre la detención de Carlos “G”, alias “La Rana”, señalado como probable responsable del delito de violación en agravio de dos personas, hechos ocurridos en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

“Como parte de las acciones realizadas dentro de la carpeta de investigación abierta por el caso de agresión sexual en contra de dos personas en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Carlos ‘G’, alias ‘La Rana’, por el delito de violación”, señaló la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con la institución, los hechos se registraron el pasado 30 de diciembre en las instalaciones del hospital, ubicadas en la Calzada General Luis Caballero.

Reportes de prensa indican que la "Rana" fue boxeador por más de 12 años y en 2015 llegó a ser campeón superligero CMB-FECOMBOX, organismo que agrupa a las diversas comisiones municipales y estatales de boxeo en México.

Las víctimas, dos médicas cuyas identidades fueron resguardadas, denunciaron haber sido objeto de una agresión sexual, lo que motivó la intervención de las autoridades competentes.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).

El detenido será puesto a disposición de un Juez de Control, quien en breve determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la verdad y la reparación del daño a las víctimas.