Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, es absuelto del delito de violación

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Luego de tres días de juicio oral, Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, fue absuelto del delito de violación que se le imputó desde octubre de 2020, cuando fue vinculado a proceso penal después de que una joven asegurara que el deportista la agredió sexualmente durante una fiesta a la que asistieron otros jugadores del club de futbol.

Fue una Jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal, especializada en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial quien resolvió a favor de Villalpando, proceso durante el cual no acudieron todos los testigos a comparecer, como reconoció el propio Salvador González de Los Santos, titular de la Fiscalía de Jalisco, lo que habría influido para que este proceso legal se prolongara.

En octubre de 2020, el Club Guadalajara separó de manera definitiva al jugador Dieter Villalpando, después de que se iniciara un proceso legal en su contra. Según información que se divulgó en diversos medios, una mujer presentó una denuncia en la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y Delitos de Razón de Género, en la Fiscalía, por abuso sexual durante una fiesta a la cual asistieron varios jugadores de Chivas.

Villalpando, el principal señalado, afirmó que las acusaciones en su contra eran una extorsión. En tanto, el resto de los jugadores implicados, Javier Eduardo López, José Juan Vazquez y Alexis Peña fueron separados del plantel Chivas. Días más tarde, el 4 de noviembre, Ricardo Peláez, entonces director deportivo del club, aseguró que ninguno de estos cuatro jugadores volverían a vestir la camiseta rojiblanca.

“El jugador Dieter Villalpando ha sido separado definitivamente de nuestra institución. Los jugadores Alexis Peña, José Juan Vázquez y Eduardo López han sido separados del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos cuatro jugadores volverá a jugar en las Chivas”, indicó Peláez.

Por su parte, Amaury Vergara, dueño del equipo, precisó que el grupo Omnilife-Chivas condenó cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. “Habrá cero tolerancia. Hemos tomado la determinación de poner un punto final a las indisciplinas y a cualquier acto que atente contra nuestros valores y tradición de nuestro club”, dijo.

No obstante, Víctor Sánchez, abogado de Villalpando, compartió que aunque el exjugador está conforme con la determinación de la juzgadora, el proceso que se le sigue podría estar lejos de terminar, ya que la Fiscalía aún podría interponer algún recurso para apelar la resolución absolutoria que se le otorgó a su cliente.

"Resolvió absolutoria. Esto todavía no se termina. Hay más recursos como el de la apelación, el amparo, una queja, una revisión, todo eso. Esperar al término, para presentar la apelación, me imagino la Fiscalía valore si lo hace o no lo hace", dijo en entrevista a medios al salir del Centro de Justicia para las Mujeres, en donde se llevó a cabo el juicio oral.

-Con información de Alfonso López Dávila