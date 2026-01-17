"El Balú", presunto jefe de plaza de La Barredora, es detenido con drogas en Tabasco

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 4:05 pm

Autoridades de Tabasco detuvieron en Villahermosa a Luis Antonio "N", alias “El Balú”, objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de La Barredora.

El operativo que culminó en la detención de "El Balú" se coordinó entre el Grupo Táctico "Tiburones", la Secretaría de Marina (Semar) y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca. 

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Autoridades de Tabasco detuvieron ayer por la noche en Villahermosa a Luis Antonio "N", alias “El Balú”, identificado como objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de La Barredora.

"El Balú" fue aprehendido por el grupo de reacción táctica “Tiburones” en un retén de seguridad montado sobre la carretera Teapa-Villahermosa, a la altura de la colonia Plutarco Elías Calles, en el Municipio de Centro.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron el vehículo en el que el implicado se trasladaba, un arma de fuego larga calibre 5.56 milímetros, sin matrícula, así como un cargador y 10 cartuchos útiles.

Autoridades aseguran droga

Los agentes decomisaron dos paquetes de hierba verde con características similares a la mariguana con un peso aproximado de 1.340 y 1.365 kilogramos respectivamente.

Además, se le aseguraron 62 bolsas de plástico con presunta mariguana y 23 bolsas con una sustancia granulosa similar a la droga conocida como cristal, así como cuatro mil 600 pesos en efectivo.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

De acuerdo con información oficial, la red criminal del detenido tiene presencia en el corredor de Playas del Rosario, Parrilla y comunidades aledañas de la capital tabasqueña, por lo que era considerado un objetivo prioritario dentro de la estrategia estatal para reducir hechos de violencia.

