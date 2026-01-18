“No hay nada, nada”, dice la Presidenta. Le preguntan de la alerta emitida por EU

La Administración Federal de Aviación de EU (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por eventuales “operaciones militares” de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico mexicano.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este domingo que el Gobierno federal no tiene registro de que las fuerzas militares de Estados Unidos (EU) hayan realizado operaciones aereas en espacio aéreo de México.