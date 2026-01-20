ENTREVISTA ¬ No veo acción militar de EU. Desestabilizarnos le dañará: Olga Pellicer

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

19/01/2026 - 9:05 pm

La exembajadora mexicana habló sobre las implicaciones que tendría una invención militar en México, no sólo para el país, sino también para los Estados Unidos.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- “La desestabilización del país sería esencialmente negativa para nosotros, pero también para Estados Unidos”, sostuvo Olga Pellicer, profesora-investigadora en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y exembajadora de México en Austria y representante de México en numerosas misiones internacionales.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, para el programa "Los Periodistas", que se transmite de lunes a viernes por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, la diplomática mexicana cuestionó las implicaciones negativas que tendría una invención militar en México, no sólo para el país, sino también para los Estados Unidos, debido a la interdependencia de ambas naciones.

“México es dependiente de Estados Unidos, pero Estados Unidos también es dependiente de México, y desestabilizar al país, desde mi punto de vista, en lo absoluto sería positivo para Estados Unidos", sostuvo Pellicer.

Rubio descarta envío de tropas a México; Hegseth anuncia operación del Comando Sur.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que el gobierno de Donald Trump envíe Fuerzas Armadas a México para combatir a los cárteles de la droga, pero reiteró en que hay zonas del país “controladas por el narco” y que están dispuestos a mayor cooperación. Foto: X SecRubio

"Esto hace del caso México-Estados Unidos un caso particular, no solamente por la cercanía geográfica, no solamente por la frontera que compartimos y que la están vigilando cada vez más, sino por la relación económica y política que tenemos y la manera en que la estabilidad mexicana es y ha sido siempre. Esto no es nuevo, la estabilidad en México es muy importante para los Estados Unidos”, reiteró la exdiplomática.

Ante este escenario, Olga Pellicer destacó que pese a que el Gobierno de Estados Unidos cuenta con mucha información sobre los grupos del crimen organizado en México, eso no significa que se aproxime una intervención militar por parte de ese país, debido al costo político que implicaría una acción de ese tipo.

“Es muy distinto tener información a proceder a tomar medidas, cuyo costo tanto político como económico puede ser muy alto para los dos países, no sólo para México, también para los Estados", enfatizó Pellicer.

En este sentido, la diplomática descartó una acción militar por parte del Gobierno estadounidense. “No creo, de ninguna manera, que hubiera una acción militar tipo casi estado de guerra en México por parte de Estados Unidos. Lo descarto totalmente. No creo que les convenga y no creo que Trump adquiriera ningún mayor apoyo de sus seguidores por llevar a cabo una acción de esa naturaleza".

"Es otra cosa lo que está buscando. Lo que está buscando es que puedan coincidir en una relación que acepta redefiniciones de lo que es el interés nacional de los Estados Unidos y aceptando que para los Estados Unidos es en su interés nacional el de tener la llegada de drogas se tendría que negociar cómo se está haciendo”, ahondó.

Incluso, Pellicer destacó las acciones que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está implementando para combatir a los grupos del narcotráfico en México, como, dijo, no se había hecho en sexenios anteriores. “Sin duda, desde el punto de vista de la cooperación en materia de seguridad, sobre todo de narcotráfico, ha habido un claro cambio respecto a lo que ocurría en sexenios anteriores", afirmó.

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I).
"Los llamados cárteles no son organizaciones con estructura piramidal ni liderazgos bien definidos, sino que están estructurados como redes". Foto: Pedro Anza, Cuartoscuro

"Sin duda el nombramiento de Harfuch, Omar García Harfuch, y su trabajo en materia de decomiso, de lucha para detener el envío de droga a los Estados Unidos y una serie de medidas que se han tomado que son bastante importantes, como haber enviado a los Estados Unidos a delincuentes, miembros de los cárteles, que estaban purgando sentencia en México y que fueron mandados a los Estados Unidos, creo que es una treintena de persona o más, lo que ha sido enviado como un signo de conciliación, de diálogo para que puedan superar estas demandas", recordó.

