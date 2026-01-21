Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

Promedios de RealClearPolitics y NYT muestran que la aprobación del republicano cayó cerca de 10 puntos en un año, hasta 42 por ciento, ubicándolo en niveles históricamente bajos.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración arrastrado por su mal manejo de la economía, el endurecimiento de la política migratoria que incluso ha impactado a la propia población de Estados Unidos y, además, por el énfasis que ha tenido en su políticas exterior de involucrarse en intervenciones en otros países, arrojan ponderados de encuestas y distintas mediciones realizadas.

RealClear Politing, un ponderado de encuestas, muestra cómo hace un año la aceptación al trabajo de Trump era de 50.5 por ciento; hoy en día es de 42.5 por ciento, uno de sus niveles más bajos. El nivel más bajo, de hecho, se registró hace unos días, el pasado 16 de enero cuando Trump llegó al 42.2 por ciento.

En su primer periodo, según estos mismos datos, Trump arrancó con un respaldo de 44.3 por ciento, que para su primer año apenas si cayó a 40.1 por ciento. No obstante, en ese primer año de su primera administración alcanzó el que aún es su nivel más bajo de aceptación: 37.3 por ciento, un nivel que registró el 15 de diciembre de 2017. Al final de esa primera gestión, Trump cerró con una aprobación de 41.1 por ciento.

The New York Times refiere a su vez, también en su ponderado de encuestas, cómo el desplome ha sido de 10 puntos. En esta medición, Trump registraba hace un año un 52 por ciento de aprobación que ahora asciende a 42 por ciento.

“Los dos mandatos presidenciales de Trump comenzaron con índices de aprobación históricamente bajos. Si bien su segundo mandato ha sido algo mejor valorado por los votantes que el primero, Trump comenzó su mandato actual con un índice de aprobación neto inferior al de cualquier otro presidente, desde Bill Clinton”, refiere el Times.

El costo de la guerra

De hecho, la editora de encuestas del diario estadounidense, Ruth Igielnik, apunta en la última actualización cómo mientras el presidente Trump sigue enfrentando bajos índices de aprobación, la mayoría de los estadounidenses se opone a su decisión de destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos. Sin embargo, Trump sigue contando con el apoyo de su propio partido para esta medida.

SinEmbargo reportó a inicios de este año, en el contexto del secuestro de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense en Venezuela, cómo a los expresidentes de EU la guerra les ha funcionado para mejorar su aprobación, siendo el mejor ejemplo George W. Bush cuya aprobación se disparó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 (alcanzando el 86 por ciento) y, en menor medida, después de la invasión de Irak en 2003, un fenómeno que no se ha replicado con Donald Trump tras la invasión de Venezuela

De hecho, el índice de aprobación actual de Bush es el máximo registrado por un Presidente estadounidense a la fecha, el anterior había sido ocupado por su padre George H. W. Bush al final de la Guerra del Golfo Pérsico, a finales de febrero/principios de marzo de 1991, de acuerdo con los datos históricos de Gallup. Antes de esa fecha, el índice de aprobación más alto registrado por Gallup era del 87 por ciento, obtenido por el presidente Harry S. Truman justo después del fin de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En ese histórico, Trump registra a la fecha un 36 por ciento.

La economía le pega a Trump

The Economist sostiene cómo Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, anunciando a los votantes que “los ingresos se dispararán, la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y ​​la clase media prosperará como nunca antes” durante su segundo mandato.

“Hasta ahora, se han sentido decepcionados. Las calificaciones de su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura. Desde entonces, han caído a fuertemente negativas tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores. Los datos de YouGov también sugieren que los estadounidenses ahora desaprueban su gestión de la inmigración, otro tema central para su reelección”, refiere la revista británica.

De hecho, la última encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que Trump no ha convencido a los estadounidenses de que la economía se encuentra en buen estado. Este tema lo ha perseguido en este primer año de su segunda gestión, a pesar de su insistencia en que “el auge económico de Trump ha comenzado oficialmente”.

Los datos revelan que solo el 37 por ciento de los adultos estadounidenses aprueba la gestión económica de Trump. “Esto representa un ligero aumento respecto al 31 por ciento de diciembre, que marcó un mínimo para Trump . Sin embargo, Trump comenzó con una baja aprobación en este tema, lo que no le da mucho margen de error”, ahonda el reporte.

La misma información refiere que su índice de aprobación en este tema durante su primer mandato fluctuó, pero fue típicamente más alto. Ahora, Los estadounidenses se preocupan mucho más por los costos que durante su primer mandato y, al igual que con Joe Biden la gran mayoría la describe como "deficiente".

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que Trump ha contribuido más a reducir el coste de la vida en su segundo mandato, mientras que solo 2 de cada 10 afirman que ha contribuido más a mejorarlo. Aproximadamente una cuarta parte afirma que no ha tenido ningún impacto, revela la encuesta The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Rechazan política migratoria

Otra medición, esta realizada por Reuters/Ipsos, refiere cómo los propios republicanos están divididos sobre si los funcionarios federales de inmigración deberían esforzarse más para evitar herir a la gente después del asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis, Minnesota, a manos de agentes migratorios.

Si bien, agrega la medición, el 95 por ciento de los republicanos sigue aprobando la gestión de Trump como presidente, una parte significativa de sus partidarios desconfía del enfoque agresivo de su administración en la aplicación de las leyes migratorias. La encuesta reveló de hecho que la aprobación estadounidense de la estrategia de Trump en materia de inmigración se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el cargo hace un año.

Los datos arrojan que alrededor del 59 por ciento de los republicanos se mostró a favor de una política que priorice los arrestos incluso si las personas resultan heridas, mientras que el 39 por ciento opinó que los agentes deberían centrarse en reducir los daños a las personas, incluso si eso implica menos arrestos. Los demócratas se mostraron unánimes: el 96 por ciento se centró en evitar lesiones y el 4 por ciento opinó que los agentes de inmigración deberían centrarse en los arrestos.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research apunta a su vez que solo el 38 por ciento de los adultos estadounidenses aprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, frente al 49 por ciento de marzo. Esta encuesta también se realizó poco después de la muerte de Renee Good.