Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 1:12 pm

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.

La nueva identificación que permitirá a las mexicanas y los mexicanos acceder a servicios de salud gratuitos fue presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de México presentó este martes la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a las mexicanas y los mexicanos acceder a un servicio médico gratuito en cualquier clínica u hospital públicos.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que el objetivo es que toda la población tenga esta identificación, a fin de facilitar la atención médica de cada paciente gracias a que permitirá acceder a su historial médico y consultar información adicional de una manera práctica.

La Secretaría de Salud (SSa) y la Secretaría de Bienestar detallaron qué es y para qué sirve la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, además de los requisitos, fechas y cuáles serán las opciones que tendrá la población para tramitarla.

¿Qué es y para qué sirve la credencial del Servicio Universal de Salud?

La nueva credencial del Servicio Universal de Salud permitirá a toda la población acceder a servicios médicos gratuitos en cualquier clínica u hospital que pertenezca a instituciones públicas del Gobierno federal, explicó el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes.

Las instituciones que forman parte de este programa son:

  • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
  • IMSS Bienestar.
  • Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
  • Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta credencial estará disponible en formato impreso, similar a una identificación, y a partir de abril en versión digital a en la App Mx para dispositivos móviles.

200126 Salud-Credencial del Servicio Universal de Salud

El Subsecretario de Salud mencionó que la nueva credencial del Servicio Universal de Salud servirá para que las personas se identifiquen y puedan acceder a la atención médica gratuita al acudir a cualquier clínica u hospital que forme parte de las instituciones públicas.

Además, esta identificación facilitará que el personal de salud consulte el expediente médico del paciente, su historial de citas, estudios clínicos y medicamentos recetados, incluso si cambiaron de derechohabiencia o de domicilio, con el propósito de brindarle atención oportuna.

Una vez que la versión digital esté disponible, las personas podrán agendar citas médicas en cualquier unidad de salud, por lo que podrán elegir si desean acudir a la clínica que les corresponde o prefieren ir a otra que esté más cerca de su centro de trabajo.

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a servicio médico gratuito.
La credencial del Servicio Universal de Salud estará disponible en versión impresa y formato digital. Foto: Secretaría de Salud

¿Qué datos aparecen en la nueva identificación de salud?

Para facilitar la atención de las personas en cualquier clínica u hospital públicos, la nueva credencial del Servicio Universal de Salud incluirá la siguiente información:

  • Nombre completo.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Sexo.
  • Lugar de nacimiento.
  • Fecha de nacimiento.
  • Nacionalidad.
  • Tipo de sangre.
  • Información sobre donación de órganos.
  • Dos códigos QR que permiten validar la derechohabiencia de la persona y consultar cuál es la clínica que le corresponde.

¿Dónde tramitar la identificación del Servicio Universal de Salud?

Toda la población de México deberá acudir a realizar el trámite para obtener su credencial del Servicio Universal de Salud, lo que incluye a menores de edad, jóvenes, personas adultas y adultas mayores, sostuvo la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

La funcionaria señaló que la primera fase de la credencialización abarcará los estados de la República en los que los servicios de salud están federalizados.

En estas entidades se instalarán dos mil 265 módulos, a los que las personas deberán acudir para realizar el trámite. Éstos serán atendidos por 14 mil servidores de la Nación.

200126 Bienestar-Credencialización del Servicio Universal de Salud

Fechas para la credencialización del Servicio Universal de Salud

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el periodo de registro para tramitar la nueva credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en el mes de marzo y que se extenderá durante todo el año, hasta el mes de diciembre.

La titular de la Secretaría de Bienestar compartió que durante el mes de marzo las personas deberán acudir a los módulos de registro en los días que les corresponde, según la letra inicial de su primer apellido:

  • Letras A y B: lunes 2 y 30 de marzo.
  • Letra C: martes 3, 17 y 31 de marzo.
  • Letras D, E y F: miércoles 4 y 18 de marzo.
  • Letra G: jueves 5 y 19 de marzo.
  • Letras H, I, J, K y L: viernes 6 y 20 de marzo.
  • Rezagados de la A a la L: sábados 7 y 21 de marzo.
  • Letra M: lunes 9 y 23 de marzo.
  • Letras N, Ñ, O, P y Q: martes 10 y 24 de marzo.
  • Letra R: miércoles 11 y 25 de marzo.
  • Letras S, T y U: jueves 12 y 26 de marzo.
  • Letras V, W, X, Y y Z: viernes 13 y 27 de marzo.
  • Rezagados de la M a la Z: sábados 14 y 28 de marzo.
El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a servicio médico gratuito.
El periodo de registro para obtener la nueva credencial del Servicio Universal de Salud inicia en marzo. Foto: Secretaría de Bienestar

Requisitos para tramitar la nueva credencial de salud

Las personas mayores de edad deben presentar los siguientes documentos para realizar el trámite y obtener la credencial del Servicio Universal de Salud:

  • Identificación oficial con fotografía.
  • CURP certificada.
  • Comprobante de domicilio.

En el caso de menores de edad, la madre, padre o tutor deberá presentar documentos adicionales:

  • Acta de nacimiento con CURP.
  • Comprobante de domicilio.
  • Identificación oficial de la madre, padre o tutor con CURP.

