Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 9:15 pm

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

En la grabación el hombre aparece con manchas hemáticas en la ropa, afirma ser sicario y haber participado en al menos dos ejecuciones. 

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Un joven de 18 años, identificado como Ulises EnriqueN”, habría asesinado a un hombre en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México y enviado por error un video del crimen a su madre, quien lo entregó a las autoridades; este martes un Juez de control lo vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 16 de enero en el Deportivo San Agustín Ohtenco, ubicado en la colonia San Francisco Tecoxpa. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el joven atacó a la víctima con un arma punzocortante, provocándole múltiples heridas, entre ellas una lesión en el cuello que le causó la muerte.

Tras la agresión, Ulises Enrique se grabó narrando el crimen. En el video aparece con manchas hemáticas en la ropa y afirma ser sicario, además de asegurar que ha participado en al menos dos ejecuciones. Posteriormente, el material fue enviado por error vía WhatsApp a su madre, identificada como Raquel.

Al recibir el video, la mujer acudió de inmediato ante el Ministerio Público para denunciar los hechos. Con esa información, elementos policiales se trasladaron al deportivo señalado, donde localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento.

El joven fue detenido y trasladado al Reclusorio Oriente, donde este martes se llevó a cabo la audiencia de control de detención e inicio del proceso.

Ulisses "N" es vinculado a proceso

La audiencia de inicio comenzó con más de una hora de retraso, de acuerdo con los reportes. En ella, el joven fue presentado ante la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el homicidio cometido en agravio de un hombre en el Deportivo San Agustín Ohtenco, en Milpa Alta.

Durante el encuentro, el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) presentó diversos datos de prueba, entre ellos el video que Ulises "N" envió por error a su madre, la declaración de la mujer, así como los testimonios de los policías que participaron en su detención.

Tras los datos de prueba presentados, el joven fue vinculado proceso por el delito de homicidio calificado. El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva, por lo que fue permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

