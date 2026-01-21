Trump dice que a Macron no le queda "mucho tiempo" como Presidente y rechaza ir al G7

Redacción/SinEmbargo

21/01/2026 - 3:43 am

Trump dice que a Macron "no estará mucho tiempo" como Presidente.

El inquilino de la Casa Blanca describió al mandatario de Francia como un "amigo" y "una buena persona" que "le cae bien". "Pero no hay longevidad allí ", insistió.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el martes asistir a la cumbre del G7 que propuso su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, quien planteó la participación de Rusia en el encuentro. El inquilino de la Casa Blanca argumentó que su par francés "no estará allí mucho tiempo", en vista de las elecciones presidenciales de 2027 en el país europeo.

"No, no lo haría ahora porque Emmanuel no estará allí mucho tiempo y no hay longevidad allí", respondió Trump al ser cuestionado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El Presidente estadounidense describió a Macron como un "amigo" y "una buena persona" que "le cae bien". "Pero no va a estar allí mucho tiempo más", insistió. No obstante, el magnate republicano dijo que mantendrá "reuniones con las personas directamente involucradas" en los asuntos que aborde el G7 en su próximo encuentro.

Trump exhibe mensaje privado de Macron

Apenas ayer, Donald Trump exhibió un mensaje privado de Emmanuel Macron en el que Presidente de Francia propuso llevar a cabo una cumbre del G7 en París con la participación de Rusia, lo cual supondría la primera vez en la que se da un encuentro de este tipo desde el estallido de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022.

 "Puedo pactar una reunión del G7 en París después de Davos, el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, los sirios y los rusos en los márgenes", escribió el mandatario respecto a la cumbre extraordinaria en Bruselas de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, a fin de coordinar una respuesta del bloque ante las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia.

Sin embargo, en el mismo mensaje que ventiló Trump, la postura de Emmanuel Macron quedó expuesta en lo referente a la profunda crisis humanitaria en Siria provocada por la intervención de Estados Unidos, así como respecto a las amenazas del Presidente estadounidense contra Irán y su plan de apoderarse de Groenlandia.

"Estamos totalmente de acuerdo respecto a Siria. Podemos hacer grandes cosas con Irán. No entiendo lo que está haciendo con Groenlandia", escribió el Presidente de Francia.

Macron le dice a Trump que está de acuerdo sobre Siria y se pueden hacer cosas grandes con Irán.
Trump exhibe mensaje de Macron en redes sociales.

