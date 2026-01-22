PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

Muna D. Buchahin y Obed Rosas

21/01/2026 - 9:30 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El exrector de Campeche es vinculado a proceso, pero llevará su juicio en libertad

El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

Universidades de todo el país se volvieron nido de los “bloques negros” radicalizados

En esta entrega de PODEROSOS, se realizó una revisión de los rectores, redes de poder y corrupción que durante años secuestraron las universidades en México.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Durante décadas, la autonomía universitaria en México no sólo protegió la libertad académica, en múltiples casos se convirtió en el escudo perfecto para la consolidación de cacicazgos, redes de corrupción y usos patrimoniales de las universidades públicas. Hoy, una serie de detenciones, investigaciones y procesos judiciales revelan el ocaso de los llamados “dueños” de las universidades.

"Las universidades públicas, universidades entendidas desde el plano de todo lo que tiene que ver con las instituciones de educación superior, han sido de unos años para acá el instrumento para llevar a cabo actos millonarios de desvío de recursos, de colocar a los cuates, a las cuatas, se ha vuelto otra caja de mandar ahí a los desempleados, con los mejores puestos y sueldos", afirmó Muna Dora Buchahín.

El caso más reciente ocurrió en Veracruz. El pasado 18 de enero, tres ex altos funcionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) fueron detenidos por presuntos malos manejos financieros: Sergio Torres Mejía, exrector; Jesús “N”, exdirector administrativo; y Frida “N”, exjefa de servicios financieros. Aunque Torres Mejía permaneció apenas nueve meses al frente de la institución, acumuló señalamientos por opacidad, desorganización y presunto desvío de recursos.

La UPAV, creada en 2011 por el entonces gobernador Javier Duarte —hoy preso por asociación delictuosa y lavado de dinero—, arrastra desde su origen denuncias por títulos sin validez oficial, adeudos con docentes y uso discrecional de recursos públicos. La actual gobernadora, Rocío Nahle, ha reconocido la falta de controles y anunció nuevas reglas para transparentar su operación.

En Campeche, el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, abrió un debate distinto, pero igualmente delicado. Detenido en enero de 2026 por presunta posesión de cocaína, el académico enfrenta un proceso en libertad. Su defensa y sectores universitarios sostienen que se trata de una persecución política derivada de tensiones con el gobierno estatal y de la defensa de la autonomía universitaria, lo que ha reavivado el debate sobre el uso político de la justicia en conflictos universitarios.

"Ciertamente en este caso del Rector de la de la Universidad Autónoma de Chiapas, José Alberto Abud Flores, fue el último de tantos episodios en donde hemos visto que la Gobernadora Layda Sansores San Román ha ejercido un uso desmedido de la fuerza, ya también lo ha hecho con medios críticos, con periodistas, al tiempo que ha sumado a personajes polémicos como el propio Lavalle dentro de su círculo cercano y en el caso de llama la atención porque el el rector, José Alberto Abud Flores, es un actor de poder dentro del propio Campeche", señaló Obed Rosas.

Los cacicazgos en las universidades

Pero estos episodios no son aislados. Responden a una estructura que se formó desde finales del siglo pasado. En Jalisco, Raúl Padilla López construyó durante más de 30 años un grupo de poder que controló la Universidad de Guadalajara. Tras ser rector entre 1989 y 1995, mantuvo el mando mediante empresas universitarias y la designación de sucesores, mientras administraba un presupuesto comparable al del INE. Su muerte, en abril de 2023, no desmanteló de inmediato esa red.

"Los cargos de rectores en yo creo que en un 95 por ciento de las universidades en los estados, en las instituciones superiores, ya sea tecnológicos, politécnicos, son colocados, son puestos a mano del Gobernador. Lo que hay es proyecto para vaciar las arcas", mencionó Muna Dora Buchahín.

En Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán encabezó durante tres décadas lo que críticos llamaron la “Sosa Nostra” en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde el Patronato Universitario, habría desviado más de 58 millones de pesos. Detenido en 2020, hoy enfrenta cargos que podrían llevarlo a pasar hasta 55 años en prisión.

Sinaloa fue otro ejemplo de la fusión entre poder universitario y ambición política. Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, reformó órganos internos para eliminar la elección comunitaria, utilizó recursos humanos y financieros para fundar un partido político y proyectarse como actor central del estado. Su asesinato en 2024 marcó el fin violento de un modelo de control absoluto.

La lista se extiende por todo el país: Juan López Salazar, exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit, prófugo por un desfalco superior a 500 millones de pesos; Eduardo Martínez Helmes, exrector de la UABJO, procesado por defraudación fiscal; Alfonso Esparza, exrector de la BUAP, acusado de pagos a personas fallecidas; Humberto Veras Godoy, con cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero; y José Ignacio Peña González, detenido por el caso de “aviadores” en Nayarit.

Incluso los casos vigentes muestran que el patrón persiste. En Durango, la Universidad Juárez del Estado enfrenta observaciones por más de mil 125 millones de pesos, mientras que en Aguascalientes la FGR investiga inversiones ilícitas de casi 400 millones de pesos autorizadas por la actual rectora, Yesenia Pinzón, quien pese a ello busca reelegirse.

En las universidades estatales, los estados más bien, los rectores de las universidades son figuras públicas muy importantes.

Uno puede ignorar quién es el Rector de otro lado, pero en en las entidades federativas, casi después del Gobernador, la figura más conocida es el rector de la Universidad Estatal.

Entonces, entre el poder que tienen, digamos, simbólico, en lo que tienen que hacer para negociar recursos y los cacicazgos o modos políticos que van desarrollando para que las cosas hipotéticamente funcionen, pues va concentrando este más las decisiones en estos grupos que en algunos casos, muchos por lo que muestran, pueden ser grupos corruptos.

El poder de los rectores

En entrevista con el Doctor Carlos Illades Aguiar, profesor titular en el Departamento de Humanidades de la UAM-Cuajimalpa señaló que la relevancia que tienen los rectores en algunos estados es tan grande que se podría comparar con la de un gobernador.

"En las universidades estatales, los estados más bien, los rectores de las universidades son figuras públicas muy importantes. Uno puede ignorar quién es el Rector de otro lado, pero en en las entidades federativas, casi después del Gobernador, la figura más conocida es el rector de la Universidad Estatal. Entonces, entre el poder que tienen, digamos, simbólico, en lo que tienen que hacer para negociar recursos y los cacicazgos o modos políticos que van desarrollando para que las cosas hipotéticamente funcionen, pues va concentrando este más las decisiones en estos grupos que en algunos casos, muchos por lo que muestran, pueden ser grupos corruptos".

El historiador Carlos Illades advirtió que la autonomía universitaria ha sido vulnerada desde distintos frentes.

"A través de los recursos se ha socavado la capacidad de decisión autónoma de las universidades de qué hacer con los recursos. La otra vertiente es la que tiene que ver con las presiones políticas, los cacicazgos, los gobernadores, los jefes de los gabinetes, que ahí ya es otro tipo de interferencia y pues ustedes mencionaban, pues el caso de Campeche que es el más sonado recientemente, ya es intervenir directamente en cómo se eligen los rectores, pero ya de digamos de una manera descarada".

Illades subrayó que la injerencia política va más allá del control presupuestal y entra de lleno en la vida interna de las universidades.

"Y del otro lado el decir quién sí quién no puede gobernar y entonces ya es interferir, ya no solo en los presupuestos, sino en la manera como se gobiernan las universidades o quiénes las gobiernan".

El mapa es claro: durante años, la autonomía universitaria fue utilizada como coartada para crear feudos personales, bloquear la rendición de cuentas y convertir instituciones educativas en plataformas políticas y financieras. Hoy, con procesos judiciales abiertos, detenciones y escándalos públicos, ese modelo comienza a resquebrajarse.

El reto, advierten especialistas, no es solo castigar a los responsables, sino impedir que los viejos cacicazgos se reciclen bajo nuevos nombres y que la universidad pública deje de ser un botín para volver a ser un espacio de educación, pensamiento crítico y servicio social.

Muna D. Buchahin y Obed Rosas

Muna D. Buchahin y Obed Rosas

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

+ Sección

Galileo

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Jueves
1

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Curp Biométrica 2026
2

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Trump insultó a todos en Davos.
3

70 minutos de insultos de Trump contra Canadá, Groenlandia, Suiza, Europa, la OTAN...

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
4

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
5

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Multas 2026
6

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

El Parlamento Europeo paralizó, hasta que cesen las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia, los trámites para validar el acuerdo comercial de la UE con EU.
7

La Unión Europea cancela el tratado comercial con EU por las amenazas de Trump

Oaxaca detiene a policías municipales-
8

Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 policías municipales por asesinato de niño de 10 años

El Presidente Donald Trump anunció que se alcanzó un entendimiento con la OTAN sobre Groenlandia y confirmó la suspensión de los aranceles a Europa.
9

Trump ve "acuerdo marco" de EU con la OTAN por Groenlandia y frena aranceles a Europa

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
10

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
11

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

La influencer Nicholette fue desaparecida,
12

VIDEO ¬ Comando secuestra a influencer Nicholette en Culiacán; autoridades la buscan

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
13

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, pese a la incertidumbre global, la integración productiva entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá es difícil de romper.
14

Confiamos en que el tratado México-EU seguirá, quizás con variaciones, dice Sheinbaum

Groenlandia cedería territorios para bases militares de EU, dicen funcionarios al NYT
15

¿Qué lograría EU en Groenlandia? Más bases militares y expulsar a Rusia y China: NYT

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

La influencer Nicholette fue desaparecida,
2

VIDEO ¬ Comando secuestra a influencer Nicholette en Culiacán; autoridades la buscan

Oaxaca detiene a policías municipales-
3

Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 policías municipales por asesinato de niño de 10 años

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina, anunció el programa de encendido Monumental del Centro Histórico, para mejorar el alumbrado público.
4

La CdMx anuncia iluminación monumental en el Centro Histórico rumbo al Mundial 2026

Groenlandia cedería territorios para bases militares de EU, dicen funcionarios al NYT
5

¿Qué lograría EU en Groenlandia? Más bases militares y expulsar a Rusia y China: NYT

Trump insultó a todos en Davos.
6

70 minutos de insultos de Trump contra Canadá, Groenlandia, Suiza, Europa, la OTAN...

Fiscal de EU atribuye a Trump entrega de capos; "Fue decisión soberana": CSP
7

Fiscal de EU atribuye a Trump entrega de capos; "fue decisión soberana", afirma CSP

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
8

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

Lidya Valdivia Juárez, la mujer embarazada que desapareció en el Municipio de Acajete en Puebla, apunta al Estado de México.
9

Lidya Valdivia, embarazada y desaparecida en Puebla, es buscada también en el Edomex

El SAT aclaró ayer que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la generación de la factura electrónica (CFDI).
10

¿Necesitas Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura? El SAT lo aclara

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la mañana de este miércoles que vaya a tener alguna reunión con el PVEM y con el PT para hablar de la Reforma Electoral.
11

Sheinbaum descarta reunión con PVEM y PT para definir respaldo a la Reforma Electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió el mensaje que dio el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ante las élites gubernamentales y empresariales en Davos.
12

Presidenta aplaude mensaje de Carney en Davos: "Muy a tono con los momentos actuales"