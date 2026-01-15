El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

Redacción/SinEmbargo

14/01/2026 - 7:32 pm

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue liberado luego de su detención por presunta posesión de drogas.

El abogado del académico denunció inconsistencias en el arresto de su cliente y anunció que buscará la nulidad de la investigación. 

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), fue liberado este miércoles luego de su detención el pasado lunes 12 de enero por presunta posesión de drogas.

Esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia en la que el Juez del caso declaró legal la detención del exfuncionario y determinó que siguiera su proceso en libertad al no existir riesgo de fuga. El juzgador fijó el 18 de enero de 2026 como fecha de continuación de la audiencia.

Edwin Trejo, abogado del exrector, confirmó la liberación de su cliente y de sus colaboradores, un chofer y un asistente, quienes se espera que se reincorporen a sus actividades este jueves. Antes, el litigante acusó que policías trasladaron el vehículo de Abud Flores a la Fiscalía General del Estado (FGE) sin esperar a que los servicios periciales hicieran las diligencias correspondientes.

Abogado acusa irregularidades

La defensa del académico también denunció inconsistencias en su arresto, pues detalló que fue detenido originalmente bajo el reporte de "personas armadas" en su vehículo, pero fue imputado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos, tras el presunto hallazgo de 10 dosis de cocaína.

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue liberado luego de su detención por presunta posesión de drogas.
José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche. Foto: Cuartoscuro

En consecuencia, adelantó que buscará la nulidad de los actos de investigación y la no vinculación a proceso, al afirmar que la detención fue un acto arbitrario sin sustento legal.

En un comunicado, la comunidad universitaria calificó la aprehensión del académico como un "acto deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático que deben existir en un Estado de derecho".

La casa de estudios hizo un respetuoso llamado para que "el esclarecimiento de lo sucedido se lleve a cabo con pleno apego al Estado de derecho, garantizando en todo momento el acceso a la verdad y la justicia".

No puede haber en México detenciones de corte político: CSP

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles en conferencia de prensa que no debe existir ninguna acción judicial motivada por intereses políticos.

"No se puede usar la justicia como una vendetta política, eso no puede existir", aseveró la mandataria ante periodistas, pero enfatizó que cualquier persona que cometa un delito, sin importar su cargo o relevancia pública, debe enfrentar la justicia.

Sobre este caso, insistió en que se deben revisar y exponer las pruebas por las que se le acusa al exrector y procesarlo debidamente.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSPC) del estado de Campeche detuvieron el pasado lunes a José Alberto Abud Flores, Rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por posesión simple de drogas.

Los oficiales de la institución ingresaron a la sesión del Consejo Universitario de este día y aprehendieron al académico en medio de rechazos por la actuación de las autoridades.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

