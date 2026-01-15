El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

El abogado del académico denunció inconsistencias en el arresto de su cliente y anunció que buscará la nulidad de la investigación.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), fue liberado este miércoles luego de su detención el pasado lunes 12 de enero por presunta posesión de drogas.

Esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia en la que el Juez del caso declaró legal la detención del exfuncionario y determinó que siguiera su proceso en libertad al no existir riesgo de fuga. El juzgador fijó el 18 de enero de 2026 como fecha de continuación de la audiencia.

Edwin Trejo, abogado del exrector, confirmó la liberación de su cliente y de sus colaboradores, un chofer y un asistente, quienes se espera que se reincorporen a sus actividades este jueves. Antes, el litigante acusó que policías trasladaron el vehículo de Abud Flores a la Fiscalía General del Estado (FGE) sin esperar a que los servicios periciales hicieran las diligencias correspondientes.

Abogado acusa irregularidades

La defensa del académico también denunció inconsistencias en su arresto, pues detalló que fue detenido originalmente bajo el reporte de "personas armadas" en su vehículo, pero fue imputado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos, tras el presunto hallazgo de 10 dosis de cocaína.

En consecuencia, adelantó que buscará la nulidad de los actos de investigación y la no vinculación a proceso, al afirmar que la detención fue un acto arbitrario sin sustento legal.

En un comunicado, la comunidad universitaria calificó la aprehensión del académico como un "acto deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático que deben existir en un Estado de derecho".

La casa de estudios hizo un respetuoso llamado para que "el esclarecimiento de lo sucedido se lleve a cabo con pleno apego al Estado de derecho, garantizando en todo momento el acceso a la verdad y la justicia".

No puede haber en México detenciones de corte político: CSP

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles en conferencia de prensa que no debe existir ninguna acción judicial motivada por intereses políticos.

"No se puede usar la justicia como una vendetta política, eso no puede existir", aseveró la mandataria ante periodistas, pero enfatizó que cualquier persona que cometa un delito, sin importar su cargo o relevancia pública, debe enfrentar la justicia.

Sobre este caso, insistió en que se deben revisar y exponer las pruebas por las que se le acusa al exrector y procesarlo debidamente.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSPC) del estado de Campeche detuvieron el pasado lunes a José Alberto Abud Flores, Rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por posesión simple de drogas.

Los oficiales de la institución ingresaron a la sesión del Consejo Universitario de este día y aprehendieron al académico en medio de rechazos por la actuación de las autoridades.