El exrector de Campeche es vinculado a proceso, pero llevará su juicio en libertad

Tras una primera audiencia, una Jueza vinculó a proceso al exrector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión simple de droga.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Una Jueza vinculó a proceso a José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, quien fue detenido el pasado 12 de enero por posesión simple de drogas.

La vinculación de Flores se dio durante una primera audiencia que se celebró hoy, en la cual también se determinó que el académico podrá llevar su proceso en libertad, bajo la condición de que asista periódicamente a firmar.

"Dictan vinculación a proceso, se mantienen las medidas cautelares en libertad y el Ministerio Público solicita dos meses para investigación complementaria", declaró ante medios de comunicación Edwin Trejo Gutiérrez, abogado del exrector, tras finalizar la audiencia.

Según lo señalado por la parte defensora de Abud Flores, las autoridades deben investigar de dónde provino la denuncia anónima que llevó a la detención, pues hasta ahora no se han presentado pruebas en contra del exrector. "No hay una evidencia de que esa droga estuviera ahí, solamente es el dicho del policía, todos los protocolos y procesamientos no los tomó en consideración la Jueza", mencionó.