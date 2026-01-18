El exrector de Campeche es vinculado a proceso, pero llevará su juicio en libertad

Redacción/SinEmbargo

18/01/2026 - 5:46 pm

Vinculan a proceso a exrector de la Universidad de Campeche

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Rector de la Universidad de Campeche es destituido tras ser detenido con drogas

El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

El arresto del rector de Campeche pone a Layda otra vez en la mira por abuso de poder

Tras una primera audiencia, una Jueza vinculó a proceso al exrector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión simple de droga.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Una Jueza vinculó a proceso a José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, quien fue detenido el pasado 12 de enero por posesión simple de drogas.

La vinculación de Flores se dio durante una primera audiencia que se celebró hoy, en la cual también se determinó que el académico podrá llevar su proceso en libertad, bajo la condición de que asista periódicamente a firmar.

"Dictan vinculación a proceso, se mantienen las medidas cautelares en libertad y el Ministerio Público solicita dos meses para investigación complementaria", declaró ante medios de comunicación Edwin Trejo Gutiérrez, abogado del exrector, tras finalizar la audiencia.

Según lo señalado por la parte defensora de Abud Flores, las autoridades deben investigar de dónde provino la denuncia anónima que llevó a la detención, pues hasta ahora no se han presentado pruebas en contra del exrector. "No hay una evidencia de que esa droga estuviera ahí, solamente es el dicho del policía, todos los protocolos y procesamientos no los tomó en consideración la Jueza", mencionó.

Vinculan a proceso a exrector de la Universidad de Campeche
Sin emitir declaración alguna y evitando a la prensa, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, abandonó la sala de juicios orales en la capital del estado tras concluir la audiencia en su contra. Foto: Michel Balam, Cuartoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Amenazados por el yugo trumpista

"La relación de México frente a Estados Unidos ha cambiado radicalmente en el primer año de la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

¡Libertad para Belén ya!

"La sororidad que unió al movimiento feminista en torno a Belén fue clave para lograr desarmar los...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Seguros de gastos médicos mayores

"El alto costo de los servicios médicos privados hace que los seguros también tengan precios altos. Los...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

+ Sección

Galileo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
CURP 2026
1

CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

El director del Infonavit informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían cuando llegó la 4T ya fueron completamente reestructurados.
2

El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

El Primer Ministro de Canadá alertó que las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a Europa para que le den Groenlandia es “una escalada preocupante”.
3

El ataque de Trump une a los 27 países de la Unión Europea: anuncian defensa conjunta

La Presidenta Sheinbaum aseguró que no hay registro de que la fuerza aérea de EU haya realizado operaciones militares en espacio aéreo de México.
4

“No hay nada, nada”, dice la Presidenta. Le preguntan de la alerta emitida por EU

Al menos cinco personas fallecieron y varias están heridas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, España.
5

Tren descarrila y choca con otro en Adamuz, España; reportan hasta ahora 21 muertos

curp 2026 renapo edomex
6

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una guerra total con Irán.
7

Atacar a líder supremo desencadenaría una "guerra total", advierte Presidente de Irán

8

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
9

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

10

ADELANTO ¬ Bush protegió a las armerías, el negocio creció y México pagó con vidas

Detienen en Acapulco a feminicida de Teresa y Cindy.
11

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
12

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Lady lava colas
13

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Hoy No Circula
14

Hoy No Circula lunes 19 de enero: evita multas y corralón en este inicio de semana

Artículo 19 México y Centroamérica condenó la agresión, las amenazas y la obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas de SinEmbargo.
15

Artículo 19 exige investigar agresión a periodistas de SinEmbargo y darles protección

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Vinculan a proceso a exrector de la Universidad de Campeche
1

El exrector de Campeche es vinculado a proceso, pero llevará su juicio en libertad

Al menos cinco personas fallecieron y varias están heridas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, España.
2

Tren descarrila y choca con otro en Adamuz, España; reportan hasta ahora 21 muertos

El centro-sur de Chile vive una de las emergencias más graves de los últimos años con una veintena de incendios forestales que han dejado hasta 16 muertos.
3

Chile declara estado de catástrofe por fuertes incendios forestales; van 16 muertos

La Presidenta Sheinbaum aseguró que no hay registro de que la fuerza aérea de EU haya realizado operaciones militares en espacio aéreo de México.
4

“No hay nada, nada”, dice la Presidenta. Le preguntan de la alerta emitida por EU

Portugal acude a las urnas para elegir Presidente; todo apunta a una segunda vuelta entre el socialista António José Seguro y el ultraderechista André Ventura.
5

Portugal acude a urnas para elegir Presidente; todo apunta a que habrá segunda vuelta

Artículo 19 México y Centroamérica condenó la agresión, las amenazas y la obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas de SinEmbargo.
6

Artículo 19 exige investigar agresión a periodistas de SinEmbargo y darles protección

El Primer Ministro de Canadá alertó que las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a Europa para que le den Groenlandia es “una escalada preocupante”.
7

El ataque de Trump une a los 27 países de la Unión Europea: anuncian defensa conjunta

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una guerra total con Irán.
8

Atacar a líder supremo desencadenaría una "guerra total", advierte Presidente de Irán

Detienen en Acapulco a feminicida de Teresa y Cindy.
9

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

La Fundación Nobel reiteró este domingo que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni redistribuido, ni siquiera de manera simbólica.
10

Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.
11

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido dijeron a Trump que "los aranceles socavan las relaciones transatlánticas".
12

Los aranceles socavan relaciones transatlánticas, advierten 8 países europeos a Trump