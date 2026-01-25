La SSC-CdMx detiene a 6 extorsionadores en Iztapalapa; habrían amenazado a un santero

Los presuntos delincuentes fueron detenidos luego de la denuncia de un santero que recibió amenazas contra su integridad física si no entregaba dinero para evitarlo.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo este sábado a seis presuntos extorsionadores luego de que amenazaran a una persona en la Alcaldía Iztapalapa.

"Derivado de acciones para combatir la incidencia delictiva en la Alcaldía Iztapalapa, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a seis hombres, entre ellos un menor de edad, que posiblemente solicitaron dinero en efectivo a una persona a cambio de no atentar contra su integridad física", indicó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción policial ocurrió durante un recorrido de vigilancia que los oficiales llevaban a cabo en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, cuando observaron que en la esquina de las calles Miguel Alemán y Licenciado Braulio Maldonado, varios sujetos agredían a un ciudadano, quien, al ver la presencia policial, solicitó el apoyo.

#BoletínSSC |#DETENIDOS | Derivado de acciones para combatir la incidencia delictiva en la @Alc_Iztapalapa, efectivos de la #SSC detuvieron a seis hombres, entre ellos un menor de edad, que posiblemente solicitaron dinero en efectivo a una persona a cambio de no atentar contra su… pic.twitter.com/pFcr1GDmJZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 24, 2026

La víctima es un hombre de 59 años de edad dedicado a trabajos de santería y denunció que un grupo de sujetos le solicitaron dinero en efectivo a cambio de no atentar contra su integridad física, por lo cual entregó una parte de lo exigido.

Por su parte, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, indicó que derivado de esta detención se recuperó dinero en efectivo y aseguró un teléfono celular que utilizaban los detenidos para amenazar a las víctimas.

Las autoridades indicaron que los implicados cuentan con 35, 25, 24, 19, 18 y 17 años de edad. "Luego de ser enterados de sus derechos de ley, fueron presentados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica", informó la dependencia.

"Seguimos trabajando en la Estrategia Integral contra el delito de extorsión instruida por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, para la atención de las denuncias y las indagatorias para la detención de los responsables", concluyó Vázquez Camacho.