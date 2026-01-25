La SSC-CdMx detiene a 6 extorsionadores en Iztapalapa; habrían amenazado a un santero

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 6:54 pm

La SSC-CdMx detuvo a seis presuntos extorsionadores luego de que amenazaran a una persona dedicada a la santería en la Alcaldía Iztapalapa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

La SSC-CdMx detiene a un hombre en la Álvaro Obregón por el feminicidio de su novia

VIDEO ¬ SSC indaga a policía de tránsito tras pelea afuera de Metro San Antonio Abad

Los presuntos delincuentes fueron detenidos luego de la denuncia de un santero que recibió amenazas contra su integridad física si no entregaba dinero para evitarlo. 

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo este sábado a seis presuntos extorsionadores luego de que amenazaran a una persona en la Alcaldía Iztapalapa.

"Derivado de acciones para combatir la incidencia delictiva en la Alcaldía Iztapalapa, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a seis hombres, entre ellos un menor de edad, que posiblemente solicitaron dinero en efectivo a una persona a cambio de no atentar contra su integridad física", indicó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción policial ocurrió durante un recorrido de vigilancia que los oficiales llevaban a cabo en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, cuando observaron que en la esquina de las calles Miguel Alemán y Licenciado Braulio Maldonado, varios sujetos agredían a un ciudadano, quien, al ver la presencia policial, solicitó el apoyo.

La víctima es un hombre de 59 años de edad dedicado a trabajos de santería y denunció que un grupo de sujetos le solicitaron dinero en efectivo a cambio de no atentar contra su integridad física, por lo cual entregó una parte de lo exigido.

Por su parte, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, indicó que derivado de esta detención se recuperó dinero en efectivo y aseguró un teléfono celular que utilizaban los detenidos para amenazar a las víctimas.

Las autoridades indicaron que los implicados cuentan con 35, 25, 24, 19, 18 y 17 años de edad. "Luego de ser enterados de sus derechos de ley, fueron presentados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica", informó la dependencia.

"Seguimos trabajando en la Estrategia Integral contra el delito de extorsión instruida por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, para la atención de las denuncias y las indagatorias para la detención de los responsables", concluyó Vázquez Camacho.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

+ Sección

Galileo

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
2

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
3

VIDEOS ¬ EU arde: policías de Trump matan a estadounidense. Iba armado; tenía permiso

Placas Baja California
4

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

5

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

La Casa Blanca desata burlas.
6

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

7

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

El presunto asesino de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que desapareció en Michoacán fue detenido en Morelos.
8

Autoridades de Michoacán detienen al presunto asesino de una familia de activistas

Manifestantes y la policía protagonizaron varios enfrentamientos violentos durante las protestas contra ICE en Minneapolis.
9

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles protestan por asesinato de Alex Pretti y contra el ICE en EU

10

La influencer Nicholette es hallada con vida tras haber sido secuestrada por comando

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
11

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
12

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
13

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
14

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

15

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSC-CdMx detuvo a seis presuntos extorsionadores luego de que amenazaran a una persona dedicada a la santería en la Alcaldía Iztapalapa.
1

La SSC-CdMx detiene a 6 extorsionadores en Iztapalapa; habrían amenazado a un santero

Sheinbaum repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos
2

CSP repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
3

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

El presunto asesino de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que desapareció en Michoacán fue detenido en Morelos.
4

Autoridades de Michoacán detienen al presunto asesino de una familia de activistas

Manifestantes y la policía protagonizaron varios enfrentamientos violentos durante las protestas contra ICE en Minneapolis.
5

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles protestan por asesinato de Alex Pretti y contra el ICE en EU

6

La influencer Nicholette es hallada con vida tras haber sido secuestrada por comando

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
7

Trump: Ataques en tierra al narco podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

La Casa Blanca desata burlas.
8

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
9

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
10

VIDEOS ¬ EU arde: policías de Trump matan a estadounidense. Iba armado; tenía permiso

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
11

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
12

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%