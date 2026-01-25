Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno

Redacción/SinEmbargo

25/01/2026 - 11:07 am

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, ocurrido el sábado a manos de agentes del ICE, ha recibido la condena de las y los líderes demócratas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Los opositores del Presidente republicano criticaron al ICE, corporación que suma una segunda víctima mortal en Minneapolis.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el sábado ha conmocionado a Estados Unidos (EU), y ha recibido la condena de las y los líderes del Partido Demócrata, quienes rechazaron la ofensiva antimigrante de Presidente republicano Donald Trump sobre el estado y amenazaron con provocar un nuevo cierre de gobierno.

Las y los demócratas pidieron una investigación independiente sobre el caso, luego de que semanas antes, también en Minneapolis, fuera asesinada Renee Nicole Good, una madre de familia, en una protesta contra el ICE, y cuya investigación fue tomada por las autoridades federales en medio de críticas y temores sobre una indagatoria parcial.

Demócratas amenazan con nuevo cierre de gobierno

El líder de la minoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, sostuvo que no apoyarán el proyecto de Ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles), del que depende el ICE.

La Ley de financiación estaría incluida en un paquete legislativo más amplio junto con otros proyectos clave para el funcionamiento de la administración federal, por lo que la negativa demócrata podría suponer el cierre parcial del gobierno.

"Los demócratas del Senado no proporcionarán los votos para proceder con el proyecto de Ley de asignaciones si se incluye el proyecto de Ley de financiación del DHS", indicó Schumer en redes sociales poco después de pedir la salida inmediata del ICE del estado de Minnesota.

Incluso el Senador republicano Bill Cassidy urgió a una investigación federal y estatal “completa y transparente”. Su postura recuerda a cuando votó en 2021 por condenar a Donald Trump en su segundo juicio político.

"Los eventos en Minneapolis son increíblemente perturbadores. La credibilidad del ICE y DHS está en juego. Debe haber una investigación conjunta completa a nivel federal y estatal. Podemos confiar en el pueblo estadounidense con la verdad", apuntó el político en X, antes Twitter.

Otros senadores demócratas como Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, que se unieron a los republicanos para reabrir el gobierno en el mes de noviembre después del cierre más largo de la historia del país que duró 43 días, han mostrado su rechazo a votar a favor del proyecto de Ley si incluye la financiación al DHS.

"No apoyaré el actual proyecto de Ley de financiación de Seguridad Nacional", sentenció Cortez. "Aprobemos los cinco proyectos de Ley bipartidistas restantes y financiemos a las agencias esenciales mientras seguimos luchando por un Departamento de Seguridad Nacional que respete los derechos constitucionales de los estadounidenses y preserve el papel esencial de las fuerzas del orden federales para mantenernos seguros", expresó en redes sociales.

La demócrata Rosen pidió medidas para "frenar estos abusos de poder" que garanticen "una mayor rendición de cuentas y transparencia". "Tengo la responsabilidad de exigir cuentas a la administración Trump [...]. Por eso, votaré en contra de cualquier paquete de financiación gubernamental que incluya el proyecto de Ley que financia a esta agencia [DHS]", aseguró.

Las reacciones en esta dirección de los senadores del Partido Demócrata se dan tras la noticia del asesinato de Pretti, lo que podría poner en jaque el funcionamiento del gobierno si no se alcanza un acuerdo antes del próximo viernes 31 de enero.

La coalición demócrata liderada por el New Democrat Coalition emitió un comunicado en el que calificó el hecho como una tragedia “horrible e innecesaria” y responsabilizó directamente a la administración del Presidente Donald Trump por la agresiva presencia de agentes de aduanas e inmigración en comunidades como Minneapolis.

Minneapolis vive segundo duelo tras asesinato de Pretti

El asesinato de Alex Jeffrey Pretti ocurrió ayer en Minneapolis, cuando agentes federales de inmigración le dispararon y lo mataron durante una operación en esa ciudad. Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense, intentaba filmar a los oficiales y ayudar a una mujer que acababa de ser empujada cuando fue confrontado por los agentes.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una breve pelea y cómo Pretti fue reducido en el suelo antes de que se efectuaran múltiples disparos. El material audiovisual contradice la versión del gobierno federal que afirma que Pretti tenía intenciones de herir a los agentes del ICE.

En el sitio del asesinato, decenas de habitantes de la ciudad se reunieron para dejar flores, fotografías del paramédico y honrar su memoria.

Minneapolis es hoy el epicentro de la resistencia civil contra las políticas antimigrantes de la administración Trump, protagonizando constantes protestas multitudinarias desde el asesinato de Nicole Good y que se han avivado por la ejecución de Pretti.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

+ Sección

Galileo

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
2

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

Curp biométrica 2026.
3

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
4

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
5

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Registro de CURP Biométrica
6

CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

Placas Baja California
7

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump
8

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, ocurrido el sábado a manos de agentes del ICE, ha recibido la condena de las y los líderes demócratas.
9

Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno

La Casa Blanca desata burlas.
10

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

El combate a la corrupción está en otro lado.
11

El combate a la corrupción está en otro lado

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
12

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
13

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Calendario Ilustrativo
14

Cuáles son los días feriados de febrero 2026 en México y cómo te los deben pagar

Placas Pueblas
15

Canje de placas en Puebla 2026: cuánto cuesta y dónde se debe hacer el trámite

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama advirtieron este domingo que los valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque".
1

Los Obama advierten que valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque"

2

PRI y PAN llevan años sin pagar predial en Ciudad Juárez. Deben 15 millones de pesos

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
3

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, ocurrido el sábado a manos de agentes del ICE, ha recibido la condena de las y los líderes demócratas.
4

Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
5

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

“El Bótox” fue vinculado a proceso el sábado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
6

“El Bótox” es vinculado a proceso por delincuencia organizada; lo envían al Altiplano

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump
7

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.
8

Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron en este Municipio a Nancy "N", alias "Valeria", por presuntos vínculos con "La Chokiza".
9

Nancy "N", mujer colombiana vinculada a "La Chokiza", es detenida en Ecatepec, Edomex

La SSC-CdMx detuvo a seis presuntos extorsionadores luego de que amenazaran a una persona dedicada a la santería en la Alcaldía Iztapalapa.
10

La SSC-CdMx detiene a 6 extorsionadores en Iztapalapa; habrían amenazado a un santero

Sheinbaum repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos
11

CSP repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
12

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona