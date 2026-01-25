Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno

Los opositores del Presidente republicano criticaron al ICE, corporación que suma una segunda víctima mortal en Minneapolis.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el sábado ha conmocionado a Estados Unidos (EU), y ha recibido la condena de las y los líderes del Partido Demócrata, quienes rechazaron la ofensiva antimigrante de Presidente republicano Donald Trump sobre el estado y amenazaron con provocar un nuevo cierre de gobierno.

Las y los demócratas pidieron una investigación independiente sobre el caso, luego de que semanas antes, también en Minneapolis, fuera asesinada Renee Nicole Good, una madre de familia, en una protesta contra el ICE, y cuya investigación fue tomada por las autoridades federales en medio de críticas y temores sobre una indagatoria parcial.

Demócratas amenazan con nuevo cierre de gobierno

El líder de la minoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, sostuvo que no apoyarán el proyecto de Ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles), del que depende el ICE.

What’s happening in Minnesota is appalling—and unacceptable in any American city. Democrats sought common sense reforms in the Department of Homeland Security spending bill, but because of Republicans’ refusal to stand up to President Trump, the DHS bill is woefully inadequate to… — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 24, 2026

La Ley de financiación estaría incluida en un paquete legislativo más amplio junto con otros proyectos clave para el funcionamiento de la administración federal, por lo que la negativa demócrata podría suponer el cierre parcial del gobierno.

"Los demócratas del Senado no proporcionarán los votos para proceder con el proyecto de Ley de asignaciones si se incluye el proyecto de Ley de financiación del DHS", indicó Schumer en redes sociales poco después de pedir la salida inmediata del ICE del estado de Minnesota.

Incluso el Senador republicano Bill Cassidy urgió a una investigación federal y estatal “completa y transparente”. Su postura recuerda a cuando votó en 2021 por condenar a Donald Trump en su segundo juicio político.

"Los eventos en Minneapolis son increíblemente perturbadores. La credibilidad del ICE y DHS está en juego. Debe haber una investigación conjunta completa a nivel federal y estatal. Podemos confiar en el pueblo estadounidense con la verdad", apuntó el político en X, antes Twitter.

Otros senadores demócratas como Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, que se unieron a los republicanos para reabrir el gobierno en el mes de noviembre después del cierre más largo de la historia del país que duró 43 días, han mostrado su rechazo a votar a favor del proyecto de Ley si incluye la financiación al DHS.

The events in Minneapolis are incredibly disturbing. The credibility of ICE and DHS are at stake. There must be a full joint federal and state investigation. We can trust the American people with the truth. — U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) January 25, 2026

"No apoyaré el actual proyecto de Ley de financiación de Seguridad Nacional", sentenció Cortez. "Aprobemos los cinco proyectos de Ley bipartidistas restantes y financiemos a las agencias esenciales mientras seguimos luchando por un Departamento de Seguridad Nacional que respete los derechos constitucionales de los estadounidenses y preserve el papel esencial de las fuerzas del orden federales para mantenernos seguros", expresó en redes sociales.

La demócrata Rosen pidió medidas para "frenar estos abusos de poder" que garanticen "una mayor rendición de cuentas y transparencia". "Tengo la responsabilidad de exigir cuentas a la administración Trump [...]. Por eso, votaré en contra de cualquier paquete de financiación gubernamental que incluya el proyecto de Ley que financia a esta agencia [DHS]", aseguró.

Las reacciones en esta dirección de los senadores del Partido Demócrata se dan tras la noticia del asesinato de Pretti, lo que podría poner en jaque el funcionamiento del gobierno si no se alcanza un acuerdo antes del próximo viernes 31 de enero.

La coalición demócrata liderada por el New Democrat Coalition emitió un comunicado en el que calificó el hecho como una tragedia “horrible e innecesaria” y responsabilizó directamente a la administración del Presidente Donald Trump por la agresiva presencia de agentes de aduanas e inmigración en comunidades como Minneapolis.

Minneapolis vive segundo duelo tras asesinato de Pretti

El asesinato de Alex Jeffrey Pretti ocurrió ayer en Minneapolis, cuando agentes federales de inmigración le dispararon y lo mataron durante una operación en esa ciudad. Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense, intentaba filmar a los oficiales y ayudar a una mujer que acababa de ser empujada cuando fue confrontado por los agentes.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una breve pelea y cómo Pretti fue reducido en el suelo antes de que se efectuaran múltiples disparos. El material audiovisual contradice la versión del gobierno federal que afirma que Pretti tenía intenciones de herir a los agentes del ICE.

En el sitio del asesinato, decenas de habitantes de la ciudad se reunieron para dejar flores, fotografías del paramédico y honrar su memoria.

Minneapolis es hoy el epicentro de la resistencia civil contra las políticas antimigrantes de la administración Trump, protagonizando constantes protestas multitudinarias desde el asesinato de Nicole Good y que se han avivado por la ejecución de Pretti.