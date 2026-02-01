¿Habrá Hoy No Circula este puente? así aplicará este 2 de febrero

Rodrigo Gutiérrez González

01/02/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula Lunes

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

Cuáles son los días feriados de febrero 2026 en México y cómo te los deben pagar

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

En fechas especiales las autoridades llegan a modificar o suspender esta restricción vehicular. Averigua cómo aplicará el Hoy No Circula este día de descanso obligatorio y evita las nuevas multas.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer cómo aplicará el programa del Hoy No Circula para este lunes.

Este 2 de febrero es el segundo día de descanso obligatorio del año, luego del 1 de enero, pero es el fin de semana largo, por lo que muchos aprovechan estos días para salir ya sea fuera o dentro de la ciudad.

En ocasiones, cuando hay días de asueto, las autoridades ambientales deciden suspender el Hoy No Circula, sin embargo, en esta ocasión funcionará con normalidad.

Por ello es importante mantenerse actualizado y evitar multas, así como corralón. Por ellos estos son los carros incluidos en el Hoy No Circula para este 12 de enero con vigencia en la Ciudad de México y el Estado de México:

  • Holograma de verificación: 1 y 2.
  • Engomado: Amarillo.
  • Último dígito de la placa: 5 y 6.
  • Horario: De 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula Lunes
Así aplicará el Hoy No Circula este lunes. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Si quieres saber si tú vehículo en particular puede circular o no este día o cualquier otro, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, la Sedema cuenta con una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.
Nuevas Multas Hoy No Circula
Nuevo año, nuevas multas, incluyendo el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Cuáles son las nuevas multas por el Hoy No Circula

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Explora más en estos temas
CdMx Edomex Hoy No Circula Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Rodrigo Gutiérrez González

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Palabras difíciles

"La posibilidad de incorporar nuevas palabras a mi vida me entusiasma. Todos podemos encontrar en un libro...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La politización del sacrificio humano

"Los sacrificios humanos no tendrían que ser juzgados fuera del contexto histórico y cultural al que pertenecieron....
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

+ Sección

Galileo

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
1

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

2

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
3

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado.
4

Adán deja la coordinación de Morena en el Senado y lo sustituye otro expriista: Mier

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión
5

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
6

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.
7

Trump va contra cárteles, pero convivió con el de Sinaloa, develan archivos Epstein

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
8

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Gerardo Taracen, actor mexicano, falleció a los 55 años; era reconocido por sus interpretaciones en la cinta Apocalypto y en la serie Narcos.
9

Gerardo Taracena, actor mexicano reconocido por Apocalypto muere a los 55 años

Liam, niño de cinco años, y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, quienes fueron detenidos por el ICE el pasado 20 de enero en Minneapolis, ya están libres.
10

FOTO ¬ Liam y su padre regresan a casa luego de ser liberados del centro de detención

Mujer denunció que Trump la abusó a los 13 años; FBI no le creyó: The Daily Beast
11

Trump es vinculado con pedofilia y subasta de mujeres en nuevos archivos de Epstein

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
12

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

El Presidente de EU, Donald Trump, aseguró que le pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que dejara de enviar petróleo a Cuba y que ella accedió.
13

Trump dice que pidió a CSP no dar petróleo a Cuba; ella no está enviando nada, afirma

14

Adán se derrumba, él y su grupo

El líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, afirmó que el tricolor respalda la intervención de tropas de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles.
15

"Alito" apoya intervención de EU en México; reclama a MC por avalar Reforma Electoral

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”

Liam, niño de cinco años, y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, quienes fueron detenidos por el ICE el pasado 20 de enero en Minneapolis, ya están libres.
2

FOTO ¬ Liam y su padre regresan a casa luego de ser liberados del centro de detención

El Papa León XIV expresó su "gran preocupación" por el incremento de las tensiones entre Cuba y EU, por lo que pidió promover el diálogo y evitar la violencia.
3

El Papa expresa su “gran preocupación” por Cuba, y pide diálogo y evitar la violencia

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado.
4

Adán deja la coordinación de Morena en el Senado y lo sustituye otro expriista: Mier

El Presidente de EU, Donald Trump, aseguró que le pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que dejara de enviar petróleo a Cuba y que ella accedió.
5

Trump dice que pidió a CSP no dar petróleo a Cuba; ella no está enviando nada, afirma

Carlos Alcaraz firmó una nueva página en los libros de historia del tenis con la conquista, esta domingo, de su séptimo Gran Slam, el Abierto de Australia 2026.
6

Alcaraz conquista el Abierto de Australia; es el más joven en ganar los 4 Grand Slams

Museo Franz Mayer
7

Arte, moda y futbol... ¿Qué exposiciones tendrá este 2026 el Museo Franz Mayer?

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
8

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Trump ordenó a agentes federales que no intervengan en las protestas contra ICE en las ciudades de EU gobernadas por demócratas.
9

Protestas contra ICE no paran en EU; Trump ordena a fuerzas federales no intervenir

Gerardo Taracen, actor mexicano, falleció a los 55 años; era reconocido por sus interpretaciones en la cinta Apocalypto y en la serie Narcos.
10

Gerardo Taracena, actor mexicano reconocido por Apocalypto muere a los 55 años

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, descartó que el TMEC esté en riesgo y aseguró que las condiciones actuales son favorables para la economía mexicana.
11

El T-MEC no está en riesgo pese a amenazas de EU, afirma Ebrard en plenaria de Morena

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión
12

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión