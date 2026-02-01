¿Habrá Hoy No Circula este puente? así aplicará este 2 de febrero

En fechas especiales las autoridades llegan a modificar o suspender esta restricción vehicular. Averigua cómo aplicará el Hoy No Circula este día de descanso obligatorio y evita las nuevas multas.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer cómo aplicará el programa del Hoy No Circula para este lunes.

Este 2 de febrero es el segundo día de descanso obligatorio del año, luego del 1 de enero, pero es el fin de semana largo, por lo que muchos aprovechan estos días para salir ya sea fuera o dentro de la ciudad.

En ocasiones, cuando hay días de asueto, las autoridades ambientales deciden suspender el Hoy No Circula, sin embargo, en esta ocasión funcionará con normalidad.

Por ello es importante mantenerse actualizado y evitar multas, así como corralón. Por ellos estos son los carros incluidos en el Hoy No Circula para este 12 de enero con vigencia en la Ciudad de México y el Estado de México:

Holograma de verificación : 1 y 2.

: 1 y 2. Engomado : Amarillo.

: Amarillo. Último dígito de la placa : 5 y 6.

: 5 y 6. Horario: De 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber si tú vehículo en particular puede circular o no este día o cualquier otro, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, la Sedema cuenta con una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Cuáles son las nuevas multas por el Hoy No Circula

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.