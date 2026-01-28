Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Rodrigo Gutiérrez González

28/01/2026 - 9:21 am

Precio del centenario de oro y onza de plata

El valor de estos metales preciosos sigue por las nubes: el centenario de oro se está acercando a los 120 mil pesos, mientras que las onzas de plata registró un alza de hasta siete puntos porcentuales.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El precio de las monedas de oro y plata no dejan de subir en los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

Desde el lunes pasado, los centenarios de oro subieron hasta más de tres puntos porcentuales de su valor y cada pieza de este metal precioso se acerca con velocidad a los 120 mil pesos este miércoles.

Por su parte, las onzas de plata registraron un alza de más del 7%, hasta venderse por más de 2 mil pesos cada moneda.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata este miércoles 28 de enero:

Oro y plata
Diversos factores tanto nacionales como internacionales afectan el valor de estas piezas. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Banorte:

Centenario de oro:

  • 99 mil 513 pesos en compra.
  • 116 mil 613 pesos en venta.

En Banorte, el precio de las monedas de oro subieron 2 mil 655 pesos en la compra y 2 mil 648 pesos a la venta. Este es el vendedor autorizado con el precio más bajo a la compra del centenario de oro.

Onza de plata:

  • Un mil 796 pesos en compra
  • Dos mil 299.75 pesos  en venta.

En este caso, la institución bancaria registró un alza de 44 pesos tanto en compra como en venta para este metal precioso.

BBVA:

Centenario de oro:

  • 101 mil 250 pesos en compra.
  • 115 mil 050 pesos en venta.

En BBVA las piezas de oro incrementaron mil 750 pesos en compra y mil 900 pesos en venta, en los últimos tres días. Este es el vendedor autorizado con el precio más alto a la compra del centenario de oro.

Onza de plata:

  • Un mil 745 pesos en compra.
  • Dos mil 135 pesos en venta.

Por su parte, la moneda de plata se disparó 220 pesos en compra y 145 pesos en venta. En contraste, este es el vendedor autorizado con el precio más barato tanto en compra como en venta en la onza de plata.

Banamex:

Centenario de oro:

  • 99 mil 500 pesos en compra.
  • 112 mil 500 pesos en venta.

Banamex, que sólo ofrece centenarios de oro, registró un alza de 2 mil 5oo pesos en compra y 3 mil 500 pesos en venta. Este es el vendedor autorizado con el precio más bajo a la venta en el centenario de oro.

Banco Azteca:

Onza de plata:

  • Un mil 921 pesos en compra.
  • Dos mil 021 pesos en venta.

Este banco mantuvo la misma cotización desde el pasado lunes. Es el vendedor autorizado con el precio más caro en compra en la onza de plata.

Banregio:

Centenario de oro:

  • 117 mil 473 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Dos mil 267 pesos en venta.

Banregio, que sólo vende las monedas, reportó un incremento de 2 mil 966 pesos en las monedas de oro y 87 pesos en las de plata. Este es el vendedor autorizado con el precio más alto de venta tanto en oro como en plata.

Cabe mencionar que el resto de los vendedores autorizados de monedas de oro y plata por Banxico no hacen público el precio de sus piezas por internet, para conocerlo hay que acudir a sus sucursales.

Banxico
El Banco de México cuenta con una lista se vendedores autorizados de estas piezas de oro y plata. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata?

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

  • Banorte
  • Banregio
  • BBVA
  • Casa de Moneda
  • Mide
  • Soluciones Ecológicas en Metales
  • Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.

