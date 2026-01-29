El oro y la plata se disparan en un mundo convulso: ¿cómo invertir en estos metales?

La compra de estos metales preciosos físicos en forma de monedas o lingotes es una de las vías más habituales para asegurar tu dinero y generar rendimientos.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- En lo que va de 2026, el oro acumula una ganancia cercana al 18 por ciento, mientras que la plata se ha disparado alrededor de 50 por ciento, en una racha que ha reconfigurado portafolios a nivel global y despertado el interés de pequeños ahorradores en México.

En un entorno de inflación persistente, volatilidad financiera y un dólar estadounidense bajo presión, el repunte de los metales preciosos ya no es un tema exclusivo de inversionistas especializados. Hoy, cada vez más personas se preguntan cómo invertir en oro y plata en México de forma segura.

Aquí te explicamos todo lo que debes saber.

¿Por qué invertir en oro y plata?

Invertir en metales preciosos no equivale a apostar por una tecnológica o una criptomoneda. Su función principal es preservar valor en el tiempo, no generar ganancias rápidas. Por ello, asesores financieros suelen recomendar una exposición moderada —entre cinco y 15 por ciento del portafolio— como herramienta de diversificación ante escenarios de crisis o alta inflación.

Para el inversionista principiante, esto implica entender que el oro y la plata funcionan mejor como un “seguro financiero” que como una estrategia especulativa de corto plazo. Sus precios pueden registrar correcciones importantes en periodos breves, pero tienden a mostrar fortaleza cuando se integran en horizontes de largo plazo.

¿Cómo invertir en oro y plata físicos en México?

Una de las vías más habituales para invertir en oro y plata físicos es la compra de monedas o lingotes. En México, la Casa de Moneda es la institución encargada de acuñar piezas oficiales, lo que garantiza pureza y peso certificados.

Entre las monedas de oro destacan los Centenarios de 50 pesos oro, los Aztecas de 20 pesos y los Hidalgos en distintas denominaciones. En plata, la Onza Libertad es la referencia principal por su liquidez y amplio reconocimiento en el mercado.

Estas piezas pueden adquirirse en bancos como Banorte, Banamex o BBVA, así como en la tienda de la Casa de Moneda en Paseo de la Reforma, sujetos a disponibilidad.

El precio varía diariamente según la cotización internacional y el tipo de cambio.

No obstante, existen algunos riesgos al optar por esta vía de inversión: mantener metales en casa implica riesgos, mientras que las bóvedas especializadas generan costos adicionales. Por ello, la joyería no suele considerarse una inversión eficiente, ya que el diseño, la marca y el Impuesta del Valor Agregado (IVA) encarecen el producto sin reflejarse directamente en el valor del metal.

¿En qué tiempos tiendas y horarios puedes adquirir oro y plata?

Algunas de las tiendas donde puedes

Tienda Matriz: Av. Paseo de la Reforma no. 295 Col. Cuauhtémoc, P.B. Ciudad de México.

Lunes a Viernes de 9:30 horas - 15:00 horas.

Tienda en Planta: Av. Comisión Federal de Electricidad no. 200, Manzana 50, Zona Industrial 1ª Sección, San Luis Potosí S.L.P.

Lunes a Viernes de 9:00 horas - 15:00 horas.

Invertir en oro y plata desde la Bolsa

Para quienes prefieren evitar el manejo físico, existen alternativas bursátiles. A través de casas de bolsa como GBM, Bursanet o Kuspit, es posible adquirir ETFs (fondos cotizados) que replican el comportamiento del oro o la plata y se compran como si fueran acciones.

Entre los ETFs de oro más conocidos se encuentran el SPDR Gold Shares (GLD) y el iShares Gold Trust (IAU).

En plata, destaca el iShares Silver Trust. Estas herramientas permiten invertir desde montos relativamente bajos, ofrecen liquidez diaria y eliminan el problema del almacenamiento, aunque incluyen comisiones y spreads que deben considerarse.