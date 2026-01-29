"Soy su fan número uno", le dice Nicki Minaj a Trump pese a descontento social en EU

A pesar de que el rechazo por Trump crece en Estados Unidos, la rapera no dudó en expresar su apoyo al republicano. "Dios lo protege", afirmó.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La rapera Nicki Minaj se ha visto envuelta en una gran polémica tras declararse públicamente como la "fan número uno" del Presidente Donald Trump. Esto, a pesar del enorme descontento social que se vive en Estados Unidos (EU) a raíz de las políticas antimigratorias del republicano que han derivado en una fuerte represión por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que ya ha ocasionado la muerte de dos estadounidenses.

La declaración de Minaj ocurrió en el Trump Accounts Summit, un acto organizado por el Departamento del Tesoro para promover el programa "Trump Accounts", que entrega depósitos iniciales de mil dólares en cuentas de inversión para niños nacidos entre 2025 y 2028.

La artista nacida en Trinidad y Tobago subió al escenario junto al mandatario, con quien compartió un momento viral al tomarse de las manos. Ahí le manifestó algunas palabras de apoyo rotundo. "Diré que probablemente soy la fan número uno del Presidente, y eso no va a cambiar", sostuvo Minaj ante la audiencia.

"El odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más. Y nos motivará a todos a apoyarlo aún más", expresó Minaj ante un sonriente Trump. "No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás de él, y Dios lo está protegiendo. ¿Amén?", añadió.

Tras el evento, Minaj publicó en X una foto con la llamada "Tarjeta Dorada Trump", misma que garantiza una residencia en EU a cambio de una contribución de un millón de dólares.

Esta no es la primera ocasión en que la rapera expresa su apoyo a Trump. Desde finales de 2025 comenzó a alinearse más abiertamente con el entorno MAGA: participó en eventos de Turning Point USA, elogió al Vicepresidente J. D. Vance y compartió contenidos favorables a la administración del republicano.

Apoyo en medio de una crisis social

Esta expresión de apoyo hacia el mandatario estadounidense llega en un contexto de polarización extrema en el país norteamericano. El segundo mandato de Trump enfrenta rechazo generalizado en sectores progresistas, culturales y de la comunidad artística, agravado por políticas migratorias estrictas, protestas contra operativos del ICE y bajas en encuestas de aprobación.

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos del ICE (Renee Nicole Good y Alex Pretti), han desatado una ola de protestas en calles de diversos estados de EU, principalmente en Minnesota, donde han ocurrido ambos asesinatos.

El actuar de la policía migratoria de Trump incluso ha generado preocupación y descontento entre el propio Partido Republicano, pues algunos de sus senadores ya piden que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, así como una citación a los jefes del ICE y de la Policía fronteriza.

En las encuestas, incluso entre los votantes que aprueban la política migratoria de la Casa Blanca, el 60 por ciento de los encuestados cree que las acciones de los agentes federales van demasiado lejos.

La administración Trump está en una mala posición y los demócratas creen que cuentan con la opinión pública de su lado. Lo que exigen son órdenes judiciales obligatorias para llevar a cabo redadas antiinmigración, el fin del uso de mascarillas por parte de los agentes federales, y la cooperación obligatoria entre el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades locales cuando ocurran tragedias como la de Minneapolis. Piden, pues, que, en caso de incidente o error, la Policía local pueda acceder a los elementos de la investigación.

Comunidad artística vs. Trump

El apoyo por parte de Nicki Minaj también contrasta con las expresiones de descontento que otros miembros de la comunidad artística han hecho contra el Presidente de Estados Unidos.

Mark Ruffalo on Donald Trump: “The guy is a convicted felon, a convicted rapist, he’s a pedophile. He’s the worst human being in the world. If we’re relying on this guy’s morality then we’re all in a lot of trouble. I love this country and what I’m seeing here is not America” pic.twitter.com/3Iq50XzHIF — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 12, 2026

A mediados de enero, la 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para los actores Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes portaron pines con la leyenda "Be Good" en memoria de Renee Nicole Good, asesinada el 7 de enero en Minneapolis, Minnesota, por un agente del ICE.

La protesta se hizo visible en la alfombra roja del Hotel Beverly Hilton, donde las celebridades aprovecharon la atención internacional para denunciar la violencia ejercida por la agencia migratoria.

Otro que ha alzado la voz en contra de Trump es Bruce Springsteen. Durante una presentación en vivo, el músico estadounidense lanzó duras críticas contra la administración del republicano y su política antimigratoria, además de pedir la expulsión del ICE de Minneapolis, al afirmar que usan tácticas como las de la Gestapo.

El artista de 76 años también lanzó una canción titulada "Streets of Minneapolis" como un ataque directo a las tácticas del ICE, y a las recientes muertes de ciudadanos a manos de agentes federales. La letra no escatima críticas hacia la actual administración, al referirse al “Rey Trump” y a sus “matones federales”.