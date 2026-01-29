"Soy su fan número uno", le dice Nicki Minaj a Trump pese a descontento social en EU

Redacción/SinEmbargo

29/01/2026 - 1:11 pm

La rapera Nicki Minaj se ha visto envuelta en una gran polémica tras declararse públicamente como la "fan número uno" del Presidente Donald Trump.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

Wanda Sykes y Mark Ruffalo llevan a los Globos de Oro protesta contra Trump y el ICE

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

A pesar de que el rechazo por Trump crece en Estados Unidos, la rapera no dudó en expresar su apoyo al republicano. "Dios lo protege", afirmó.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La rapera Nicki Minaj se ha visto envuelta en una gran polémica tras declararse públicamente como la "fan número uno" del Presidente Donald Trump. Esto, a pesar del enorme descontento social que se vive en Estados Unidos (EU) a raíz de las políticas antimigratorias del republicano que han derivado en una fuerte represión por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que ya ha ocasionado la muerte de dos estadounidenses.

La declaración de Minaj ocurrió en el Trump Accounts Summit, un acto organizado por el Departamento del Tesoro para promover el programa "Trump Accounts", que entrega depósitos iniciales de mil dólares en cuentas de inversión para niños nacidos entre 2025 y 2028.

La artista nacida en Trinidad y Tobago subió al escenario junto al mandatario, con quien compartió un momento viral al tomarse de las manos. Ahí le manifestó algunas palabras de apoyo rotundo. "Diré que probablemente soy la fan número uno del Presidente, y eso no va a cambiar", sostuvo Minaj ante la audiencia.

"El odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más. Y nos motivará a todos a apoyarlo aún más", expresó Minaj ante un sonriente Trump. "No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás de él, y Dios lo está protegiendo. ¿Amén?", añadió.

Tras el evento, Minaj publicó en X una foto con la llamada "Tarjeta Dorada Trump", misma que garantiza una residencia en EU a cambio de una contribución de un millón de dólares.

Esta no es la primera ocasión en que la rapera expresa su apoyo a Trump. Desde finales de 2025 comenzó a alinearse más abiertamente con el entorno MAGA: participó en eventos de Turning Point USA, elogió al Vicepresidente J. D. Vance y compartió contenidos favorables a la administración del republicano.

Apoyo en medio de una crisis social

Esta expresión de apoyo hacia el mandatario estadounidense llega en un contexto de polarización extrema en el país norteamericano. El segundo mandato de Trump enfrenta rechazo generalizado en sectores progresistas, culturales y de la comunidad artística, agravado por políticas migratorias estrictas, protestas contra operativos del ICE y bajas en encuestas de aprobación.

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos del ICE (Renee Nicole Good y Alex Pretti), han desatado una ola de protestas en calles de diversos estados de EU, principalmente en Minnesota, donde han ocurrido ambos asesinatos.

El actuar de la policía migratoria de Trump incluso ha generado preocupación y descontento entre el propio Partido Republicano, pues algunos de sus senadores ya piden que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, así como una citación a los jefes del ICE y de la Policía fronteriza.

En las encuestas, incluso entre los votantes que aprueban la política migratoria de la Casa Blanca, el 60 por ciento de los encuestados cree que las acciones de los agentes federales van demasiado lejos.

La administración Trump está en una mala posición y los demócratas creen que cuentan con la opinión pública de su lado. Lo que exigen son órdenes judiciales obligatorias para llevar a cabo redadas antiinmigración, el fin del uso de mascarillas por parte de los agentes federales, y la cooperación obligatoria entre el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades locales cuando ocurran tragedias como la de Minneapolis. Piden, pues, que, en caso de incidente o error, la Policía local pueda acceder a los elementos de la investigación.

Comunidad artística vs. Trump

El apoyo por parte de Nicki Minaj también contrasta con las expresiones de descontento que otros miembros de la comunidad artística han hecho contra el Presidente de Estados Unidos.

A mediados de enero, la 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para los actores Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes portaron pines con la leyenda "Be Good" en memoria de Renee Nicole Good, asesinada el 7 de enero en Minneapolis, Minnesota, por un agente del ICE.

La protesta se hizo visible en la alfombra roja del Hotel Beverly Hilton, donde las celebridades aprovecharon la atención internacional para denunciar la violencia ejercida por la agencia migratoria.

Otro que ha alzado la voz en contra de Trump es Bruce Springsteen. Durante una presentación en vivo, el músico estadounidense lanzó duras críticas contra la administración del republicano y su política antimigratoria, además de pedir la expulsión del ICE de Minneapolis, al afirmar que usan tácticas como las de la Gestapo.

El artista de 76 años también lanzó una canción titulada "Streets of Minneapolis" como un ataque directo a las tácticas del ICE, y a las recientes muertes de ciudadanos a manos de agentes federales. La letra no escatima críticas hacia la actual administración, al referirse al “Rey Trump” y a sus “matones federales”.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

+ Sección

Galileo

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Un freno natural del ADN podría detener el crecimiento de cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
1

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum
3

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
4

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
5

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Precio del centenario de oro y onza de plata
6

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

CURP Biométrica
7

CURP Biométrica en Xalapa: Dónde y cómo tramitarla en 2026

Placa Mundial México 2026
8

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Oro y plata: ¿cómo invertir?
9

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
10

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

The Wall Street Journal (WSJ) dice hoy que Ryan Wedding fue esposado en suelo mexicano por una unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
11

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

12

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

CIDE
13

El CIDE: una rectificación insuficiente

En una respuesta artística inmediata a la elevada tensión social en EU, Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta titulada “Streets of Minneapolis”.
14

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

Pluribus en latín significa “de muchos” y alude al lema de las 13 colonias originales de EU: “de muchos uno”. Aquí lo uso por nuestros queridos “pluris”.
15

El Pluribus del PRIAN

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump presume haber convencido a Putin de no bombardear Ucrania por una semana
1

Putin aceptó no atacar Ucrania durante una semana por el frío extremo, anuncia Trump

La rapera Nicki Minaj se ha visto envuelta en una gran polémica tras declararse públicamente como la "fan número uno" del Presidente Donald Trump.
2

"Soy su fan número uno", le dice Nicki Minaj a Trump pese a descontento social en EU

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
3

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Gabinete de Seguridad apoya a Sinaloa.
4

Gabinete de Seguridad atiende ataque a diputados de MC; ya hubo detenciones: Claudia

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum
5

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
6

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

En una respuesta artística inmediata a la elevada tensión social en EU, Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta titulada “Streets of Minneapolis”.
7

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a dos sujetos en Sinaloa, incluido "El Palillo", señalado como presunto jefe de plaza de "Los Mayos".
8

"El Palillo", presunto jefe de plaza de "Los Mayos", es detenido en Culiacán, Sinaloa

Placas Veracruz 2026
9

Reemplacamiento en Veracruz: Cómo obtener 50% de descuento en el trámite

La SRE del Gobierno de México enfatizó su principio de no intervención frente a EU.
10

Gobierno de México rechaza acusaciones de injerencia en EU por medio de red consular

Un Juez federal de EU bloqueó arrestos de ICE.
11

Juez bloquea arrestos de ICE y ordena liberación de refugiados detenidos en Minnesota

Starmer llamó a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China.
12

Starmer llama a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China