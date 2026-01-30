Trump propone a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell en la Reserva Federal

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 7:40 am

El economista deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca al banco central estadounidense.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Reserva Federal de EU mantiene las tasas de interés: siguen entre el 3.5% y 3.75%

El peso avanza ante un dólar débil y en espera de decisión de la Fed: queda en 17.24

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

El economista deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca al banco central estadounidense.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este viernes que su elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh, en línea con lo esperado por los mercados.

"Me complace anunciar que nominaré a Kevin Warsh para el cargo de PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL", afirmó el mandatario en un post de su red social Truth Social.

Warsh, de 55 años, formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011 y en las últimas semanas se había convertido en el gran favorito para relevar a Powell una vez expire su mandato en mayo.

Ahora, Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir con el doble mandato de controlar la inflación e impulsar el empleo.

El proceso de selección del próximo presidente de la Fed ha sido liderado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada ya aseguró que habían llegado a la última fase "cuatro candidatos fantásticos".

"Warsh parece ser el más ortodoxo en materia de política monetaria. No esperaría muchos cambios. En todo caso, hará hincapié en el doble mandato, prestando más atención a la dinámica del mercado laboral y centrándose un poco menos en reducir la inflación lo más rápidamente posible", ha avanzado el jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes, en declaraciones a Bloomberg.

¿Quién es Kevin Warsh?

Warsh, de 55 años, ya fue uno de los candidatos de Trump en su primer mandato para presidir la Reserva Federal, algo para lo que eligió a Jerome Powell en 2017.

Warsh, gobernador entre 2002 y 2011, mostró gran cautela sobre la inflación, actualmente por encima del objetivo del dos por ciento, pero desde el pasado año se ha mostrado más favorable de mantener unos tipos de interés más bajos que los actuales.

El nominado se enfrentará desde sus audiencias de nominación en el Senado a cuestionamientos sobre si será capaz de mantener su independencia de Trump y tomar decisiones de política monetaria siguiendo el mandanto de la Fed de contener la inflación, mantener el pleno empleo y formentar el crecimiento económico.

Explora más en estos temas
Donald Trump Economía Estados Unidos Política
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

"La pregunta es si tanto halago del Presidente Trump a Claudia Sheinbaum, el mismo que amenaza al...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El delito de “ciberasedio” en Puebla vulnera la libertad de expresión

"El estilo de Alejandro Armenta —con descalificaciones, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos en...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

+ Sección

Galileo

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
2

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Sheinbaum
3

La semana negra de Claudia Sheinbaum

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Trump amenaza a Reino Unido tras reunión entre Starmer y Xi.
5

Trump amenaza a Reino Unido sobre relaciones con China; "es muy peligroso para ellos"

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
6

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Salinas Pliego paga
7

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

8

DATOS ¬ Varios políticos de todos los partidos han gozado ser pluris hasta 25 años

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
9

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

Capufe informó ayer el cierre temporal de la autopista México-Puebla debido a la instalación de una estructura metálica del Trolebús Chalco-Santa Martha.
10

La Autopista México-Puebla cierra este 30 de enero; estas son las alternativas viales

Un Video publicado recientemente por The News Movement muestran a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato.
11

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Oro y plata: ¿cómo invertir?
12

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
13

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Datos Biométricos
14

CURP biométrica en el Valle de Toluca: ¿Dónde y cómo tramitarla en 2026?

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
15

Trump llama "agitador" e "insurrecto" a Alex Pretti, asesinado por ICE en Minneapolis

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El economista deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca al banco central estadounidense.
1

Trump propone a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell en la Reserva Federal

Agenda último fin de semana de enero
2

Tamales, teatro y exposiciones para cerrar el primer mes del año en la CdMx

CURP biométrica.
3

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Trump amenaza a Reino Unido tras reunión entre Starmer y Xi.
4

Trump amenaza a Reino Unido sobre relaciones con China; "es muy peligroso para ellos"

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
5

Trump llama "agitador" e "insurrecto" a Alex Pretti, asesinado por ICE en Minneapolis

CCH Sur contará con nuevas medidas de seguridad.
6

CCH Sur regresa a clases el 3 de febrero tras el asesinato de un estudiante en 2025

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
7

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

8

DATOS ¬ Varios políticos de todos los partidos han gozado ser pluris hasta 25 años

Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa priviada.
9

Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa privada

Capufe informó ayer el cierre temporal de la autopista México-Puebla debido a la instalación de una estructura metálica del Trolebús Chalco-Santa Martha.
10

La Autopista México-Puebla cierra este 30 de enero; estas son las alternativas viales

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
11

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, señaló que adquirió 300 libros Grandeza de AMLO para obsequiarlos a legisladores de distintos partidos.
12

Arturo Ávila dice que gastó 30 mil pesos en 300 libros de AMLO; se los da a diputados