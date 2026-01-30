Trump propone a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell en la Reserva Federal

El economista deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca al banco central estadounidense.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este viernes que su elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh, en línea con lo esperado por los mercados.

"Me complace anunciar que nominaré a Kevin Warsh para el cargo de PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL", afirmó el mandatario en un post de su red social Truth Social.

Warsh, de 55 años, formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011 y en las últimas semanas se había convertido en el gran favorito para relevar a Powell una vez expire su mandato en mayo.

Ahora, Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir con el doble mandato de controlar la inflación e impulsar el empleo.

El proceso de selección del próximo presidente de la Fed ha sido liderado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada ya aseguró que habían llegado a la última fase "cuatro candidatos fantásticos".

"Warsh parece ser el más ortodoxo en materia de política monetaria. No esperaría muchos cambios. En todo caso, hará hincapié en el doble mandato, prestando más atención a la dinámica del mercado laboral y centrándose un poco menos en reducir la inflación lo más rápidamente posible", ha avanzado el jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes, en declaraciones a Bloomberg.

¿Quién es Kevin Warsh?

Warsh, de 55 años, ya fue uno de los candidatos de Trump en su primer mandato para presidir la Reserva Federal, algo para lo que eligió a Jerome Powell en 2017.

Warsh, gobernador entre 2002 y 2011, mostró gran cautela sobre la inflación, actualmente por encima del objetivo del dos por ciento, pero desde el pasado año se ha mostrado más favorable de mantener unos tipos de interés más bajos que los actuales.

El nominado se enfrentará desde sus audiencias de nominación en el Senado a cuestionamientos sobre si será capaz de mantener su independencia de Trump y tomar decisiones de política monetaria siguiendo el mandanto de la Fed de contener la inflación, mantener el pleno empleo y formentar el crecimiento económico.