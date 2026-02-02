Premios Grammy 2026: ¿Te perdiste la ceremonia? Checa la lista completa de ganadores

Europa Press

02/02/2026 - 1:06 pm

La 68ª edición de los Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, dio 95 premios y dejó un palmarés muy repartido en las categorías principales.

La música latina e internacional tuvo un lugar importante en los Grammy 2026, con Bad Bunny como ganador del Álbum del Año, y premios para Natalia Lafourcade, Carín León y Gloria Estefan.

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS).- La 68ª edición de los Grammy, celebrada el domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, concedió 95 premios y dejó un palmarés muy repartido en las categorías principales. Kendrick Lamar, que con nueve nominaciones llegaba a la ceremonia como el artista con más candidaturas, se proclamó el gran vencedor de una noche en la que también destacaron Bad Bunny y Billie Eilish.

Lamar terminó la velada con cinco premios, incluido el de Grabación del Año por “Luther”, su colaboración con SZA, aunque el reparto de estatuillas fue amplio y hubo ganadores distintos en las cuatro grandes categorías de los Grammy. Bad Bunny se llevó el galardón de Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, Billie Eilish obtuvo el de Canción del Año por “Wildflower” y a Olivia Dean se le distinguió como Mejor Artista Revelación.

De los 95 premios entregados, la mayoría se otorgaron en la gala previa de la tarde, mientras que la retransmisión televisiva se reservó para las categorías más mediáticas y las actuaciones en directo.

En ese primer bloque, Lamar sumó las estatuillas de Mejor Canción de Rap por “TV Off”, Mejor Interpretación de Rap Melódica por “Luther”, junto a SZA, y Mejor Interpretación de Rap por “Chains & Whips”. Ya con el inicio del directo, añadió las victorias de Mejor Álbum de Rap por GNX y Grabación del Año por “Luther”. Con sus cinco victorias de esta edición, Lamar acumuló 27 premios Grammy en total y se convirtió en el rapero con más galardones de la historia al superar los 25 de Jay-Z.

Entre los momentos de la ceremonia que alteraron las quinielas, destacó el triunfo de la británica Lola Young en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista por “Messy”. Se trató de una categoría especialmente competida, con Justin Bieber por “Daisies”, Sabrina Carpenter por “Manchild”, Lady Gaga por “Disease” y Chappell Roan por “The Subway”. No obstante, Gaga se alzó con los premios de Mejor Grabación Dance-Pop por “Abracadabra” y Mejor Álbum Vocal Pop por Mayhem.

También sobresalió Jelly Roll, triple ganador con Mejor Álbum Country Contemporáneo por Beautifully Broken, Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo por “Amen”, junto a Shaboozey, y Mejor Interpretación o Canción de Música Cristiana Contemporánea por “Hard Fought Hallelujah”, junto a Brandon Lake.

En cuanto a la música ligada al cine, Ludwig Göransson triunfó con su trabajo en Los pecadores al imponerse tanto en Mejor Banda Sonora Original como en Mejor Banda Sonora Recopilatoria. En paralelo, “Golden”, tema presente en Las guerreras K-pop, se alzó con el Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, mientras que el premio a Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo fue para “Defying Gravity”, tema de Wicked interpretado por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Lista completa de ganadores de los Grammy 2026

Grabación del Año: “Luther”, de Kendrick Lamar con SZA

Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny

Canción del Año: “Wildflower”, de Billie Eilish y Finneas O'Connell

Mejor Artista Revelación: Olivia Dean

Productor del Año (No Clásico): Cirkut

Compositor del Año (No Clásico): Amy Allen

Mejor Interpretación Pop Solista: “Messy”, de Lola Young

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo: “Defying Gravity”, de Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor Álbum Vocal Pop: Mayhem, de Lady Gaga

Mejor Grabación Dance/Electrónica: “End of Summer”, de Tame Impala

Mejor Grabación Dance-Pop: “Abracadabra”, de Lady Gaga

Mejor Álbum Dance/Electrónico: Eusexua, de FKA twigs

Mejor Grabación Remezclada: “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, de Gesaffelstein

Mejor Interpretación Rock: “Changes (Live From Villa Park) / Back to the Beginning”, de Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello y Adam Wakeman, II

Mejor Interpretación Metal: “Birds”, de Turnstile

Mejor Canción Rock: “As Alive as You Need Me to Be”, de Trent Reznor y Atticus Ross

Mejor Álbum Rock: Never Enough, de Turnstile

Mejor Interpretación de Música Alternativa: “Alone”, de The Cure

Mejor Álbum de Música Alternativa: Songs of a Lost World, de The Cure

Mejor Interpretación de R&B: “Folded”, de Kehlani

Mejor Interpretación Tradicional de R&B: “Vibes Don't Lie”, de Leon Thomas

Mejor Canción de R&B: “Folded”, de Kehlani

Mejor Álbum de R&B Progresivo: Bloom, de Durand Bernarr

Mejor Álbum de R&B: Mutt, de Leon Thomas

Mejor Interpretación de Rap: “Chains & Whips”, de Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Mejor Interpretación de Rap Melódica: “Luther”, de Kendrick Lamar con SZA

Mejor Canción de Rap: “TV Off”, de Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

Mejor Álbum de Rap: GNX, de Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Poesía Hablada: Words for Days Vol. 1, de Mad Skillz

Mejor Interpretación de Jazz: “Windows (Live)”, de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Mejor Álbum Vocal de Jazz: Portrait, de Samara Joy

Mejor Álbum Instrumental de Jazz: Southern Nights, de Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz: Without Further Ado, Vol. 1, de Christian McBride Big Band

Mejor Álbum de Jazz Latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, de Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

Mejor Álbum de Jazz Alternativo: Live-Action, de Nate Smith

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: A Matter of Time, de Laufey

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: Brightside, de ARKAI

Mejor Álbum de Teatro Musical: Buena Vista Social Club

Mejor Interpretación Country Solista: “Bad as I Used to Be”, de Chris Stapleton

Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo: “Amen”, de Shaboozey y Jelly Roll

Mejor Canción Country: “Bitin List”, de Tyler Childers

Mejor Álbum Country Tradicional: Ain't in It for My Health, de Zach Top

Mejor Álbum Country Contemporáneo: Beautifully Broken, de Jelly Roll

Mejor Interpretación de Música de Raíces Estadounidenses: “Beautiful Strangers”, de Mavis Staples

Mejor Interpretación de Americana: “Godspeed”, de Mavis Staples

Mejor Canción de Música de Raíces Estadounidenses: “Ancient Light”, de Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins

Mejor Álbum de Americana: Big Money, de Jon Batiste

Mejor Álbum de Bluegrass: Highway Prayers, de Billy Strings

Mejor Álbum de Blues Tradicional: Ain't Done With the Blues, de Buddy Guy

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Preacher Kids, de Robert Randolph

Mejor Álbum de Folk: Wild and Clear and Blue, de I'm With Her

Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales (Estados Unidos): A Tribute to the King of Zydeco

Mejor Interpretación o Canción Góspel: “Come Jesus Come”, de CeCe Winans con Shirley Caesar

Mejor Interpretación o Canción de Música Cristiana Contemporánea: “Hard Fought Hallelujah”, de Brandon Lake con Jelly Roll

Mejor Álbum Góspel: Heart of Mine, de Darrel Walls y PJ Morton

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea: Coritos Vol. 1, de Israel & New Breed

Mejor Álbum de Góspel Tradicional: I Will Not Be Moved (Live), de The Brooklyn Tabernacle Choir

Mejor Álbum de Pop Latino: Cancionera, de Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Urbana: Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: Papota, de CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Música Mexicana: Palabra De To's (Seca), de Carín León

Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces, de Gloria Estefan

Mejor Interpretación de Música Internacional: “EoO”, de Bad Bunny

Mejor Interpretación de Música Africana: “Push 2 Start”, de Tyla

Mejor Álbum de Música Internacional: Caetano e Bethânia Ao Vivo, de Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor Álbum Reggae: BLXXD & FYAH, de Keznamdi

Mejor Álbum New Age, Ambiental o de Canto: Nomadica, de Carla Patullo con The Scorchio Quartet y Tonality

Mejor Álbum de Música Infantil: Harmony, de FYÜTCH & Aura V

Mejor Álbum de Comedia: Your Friend, Nate Bargatze, de Nate Bargatze

Mejor Grabación de Audiolibro, Narración y Cuentacuentos: “Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama”, del Dalái Lama

Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales: “Los pecadores”, de varios artistas

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales: “Los pecadores”, de Ludwig Göransson

Mejor Banda Sonora para Videojuegos u Otros Medios Interactivos: “Sword of the Sea”, de Austin Wintory

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales: “Golden (Las guerreras K-pop)”, de EJAE y Mark Sonnenblick

Mejor Video Musical: "Anxiety”, de Doechii

Mejor Película Musical: “Music by John Williams”, de John Williams

Mejor Diseño de Edición: “Tracks II: The Lost Albums (Bruce Springsteen)”, por Meghan Foley y Michelle Holme

Mejor Portada de Álbum: Chromakopia (Tyler, the Creator), por Shaun Llewellyn y Luis Pérez

Mejores Notas de Álbum: Miles '55: The Prestige Recordings (Miles Davis), por Ashley Kahn

Mejor Álbum Histórico: Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976–1980)

Mejor Álbum con Mejor Ingeniería de Sonido (No Clásico): That Wasn't a Dream

Mejor Álbum con Mejor Ingeniería de Sonido (Clásico): Cerrone: Don't Look Down

Productora del Año (Clásico): Elaine Martone

Mejor Álbum de Audio Inmersivo: Immersed

Mejor Composición Instrumental: “First Snow”, de Remy Le Boeuf

Mejor Arreglo (Instrumental o a Capela): “Super Mario Praise Break”

Mejor Arreglo (Instrumentos y Voces): “Big Fish”

Mejor Interpretación de Orquesta: “Messiaen: Turangalîla-Symphonie”, de la Boston Symphony Orchestra

Mejor Grabación de Ópera: “Heggie: Intelligence”, de Houston Grand Opera

Mejor Interpretación Coral: “Ortiz: Yanga”, de Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale

Mejor Interpretación de Música de Cámara o Pequeño Conjunto: “Dennehy: Land of Winter”, de Alan Pierson y Alarm Will Sound

Mejor Solista Instrumental Clásico: “Shostakovich: The Cello Concertos”, con Yo-Yo Ma como solista y Andris Nelsons como director

Mejor Álbum Vocal Solista Clásico: Telemann: Ino – Opera Arias for Soprano, de Amanda Forsythe

Mejor Compendio Clásico: “Ortiz: Yanga”, con Gustavo Dudamel como director y Dmitriy Lipay como productor

Mejor Composición Clásica Contemporánea: “Ortiz: Dzonot”, de Gabriela Ortiz

Europa Press

Europa Press

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
