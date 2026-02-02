Premios Grammy 2026: ¿Te perdiste la ceremonia? Checa la lista completa de ganadores

La música latina e internacional tuvo un lugar importante en los Grammy 2026, con Bad Bunny como ganador del Álbum del Año, y premios para Natalia Lafourcade, Carín León y Gloria Estefan.
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS).- La 68ª edición de los Grammy, celebrada el domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, concedió 95 premios y dejó un palmarés muy repartido en las categorías principales. Kendrick Lamar, que con nueve nominaciones llegaba a la ceremonia como el artista con más candidaturas, se proclamó el gran vencedor de una noche en la que también destacaron Bad Bunny y Billie Eilish.
Lamar terminó la velada con cinco premios, incluido el de Grabación del Año por “Luther”, su colaboración con SZA, aunque el reparto de estatuillas fue amplio y hubo ganadores distintos en las cuatro grandes categorías de los Grammy. Bad Bunny se llevó el galardón de Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, Billie Eilish obtuvo el de Canción del Año por “Wildflower” y a Olivia Dean se le distinguió como Mejor Artista Revelación.
De los 95 premios entregados, la mayoría se otorgaron en la gala previa de la tarde, mientras que la retransmisión televisiva se reservó para las categorías más mediáticas y las actuaciones en directo.
En ese primer bloque, Lamar sumó las estatuillas de Mejor Canción de Rap por “TV Off”, Mejor Interpretación de Rap Melódica por “Luther”, junto a SZA, y Mejor Interpretación de Rap por “Chains & Whips”. Ya con el inicio del directo, añadió las victorias de Mejor Álbum de Rap por GNX y Grabación del Año por “Luther”. Con sus cinco victorias de esta edición, Lamar acumuló 27 premios Grammy en total y se convirtió en el rapero con más galardones de la historia al superar los 25 de Jay-Z.
Entre los momentos de la ceremonia que alteraron las quinielas, destacó el triunfo de la británica Lola Young en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista por “Messy”. Se trató de una categoría especialmente competida, con Justin Bieber por “Daisies”, Sabrina Carpenter por “Manchild”, Lady Gaga por “Disease” y Chappell Roan por “The Subway”. No obstante, Gaga se alzó con los premios de Mejor Grabación Dance-Pop por “Abracadabra” y Mejor Álbum Vocal Pop por Mayhem.
También sobresalió Jelly Roll, triple ganador con Mejor Álbum Country Contemporáneo por Beautifully Broken, Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo por “Amen”, junto a Shaboozey, y Mejor Interpretación o Canción de Música Cristiana Contemporánea por “Hard Fought Hallelujah”, junto a Brandon Lake.
En cuanto a la música ligada al cine, Ludwig Göransson triunfó con su trabajo en Los pecadores al imponerse tanto en Mejor Banda Sonora Original como en Mejor Banda Sonora Recopilatoria. En paralelo, “Golden”, tema presente en Las guerreras K-pop, se alzó con el Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, mientras que el premio a Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo fue para “Defying Gravity”, tema de Wicked interpretado por Ariana Grande y Cynthia Erivo.
Lista completa de ganadores de los Grammy 2026
Grabación del Año: “Luther”, de Kendrick Lamar con SZA
Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny
Canción del Año: “Wildflower”, de Billie Eilish y Finneas O'Connell
Mejor Artista Revelación: Olivia Dean
Productor del Año (No Clásico): Cirkut
Compositor del Año (No Clásico): Amy Allen
Mejor Interpretación Pop Solista: “Messy”, de Lola Young
Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo: “Defying Gravity”, de Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor Álbum Vocal Pop: Mayhem, de Lady Gaga
Mejor Grabación Dance/Electrónica: “End of Summer”, de Tame Impala
Mejor Grabación Dance-Pop: “Abracadabra”, de Lady Gaga
Mejor Álbum Dance/Electrónico: Eusexua, de FKA twigs
Mejor Grabación Remezclada: “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, de Gesaffelstein
Mejor Interpretación Rock: “Changes (Live From Villa Park) / Back to the Beginning”, de Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello y Adam Wakeman, II
Mejor Interpretación Metal: “Birds”, de Turnstile
Mejor Canción Rock: “As Alive as You Need Me to Be”, de Trent Reznor y Atticus Ross
Mejor Álbum Rock: Never Enough, de Turnstile
Mejor Interpretación de Música Alternativa: “Alone”, de The Cure
Mejor Álbum de Música Alternativa: Songs of a Lost World, de The Cure
Mejor Interpretación de R&B: “Folded”, de Kehlani
Mejor Interpretación Tradicional de R&B: “Vibes Don't Lie”, de Leon Thomas
Mejor Canción de R&B: “Folded”, de Kehlani
Mejor Álbum de R&B Progresivo: Bloom, de Durand Bernarr
Mejor Álbum de R&B: Mutt, de Leon Thomas
Mejor Interpretación de Rap: “Chains & Whips”, de Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Mejor Interpretación de Rap Melódica: “Luther”, de Kendrick Lamar con SZA
Mejor Canción de Rap: “TV Off”, de Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
Mejor Álbum de Rap: GNX, de Kendrick Lamar
Mejor Álbum de Poesía Hablada: Words for Days Vol. 1, de Mad Skillz
Mejor Interpretación de Jazz: “Windows (Live)”, de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
Mejor Álbum Vocal de Jazz: Portrait, de Samara Joy
Mejor Álbum Instrumental de Jazz: Southern Nights, de Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz: Without Further Ado, Vol. 1, de Christian McBride Big Band
Mejor Álbum de Jazz Latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, de Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
Mejor Álbum de Jazz Alternativo: Live-Action, de Nate Smith
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: A Matter of Time, de Laufey
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: Brightside, de ARKAI
Mejor Álbum de Teatro Musical: Buena Vista Social Club
Mejor Interpretación Country Solista: “Bad as I Used to Be”, de Chris Stapleton
Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo: “Amen”, de Shaboozey y Jelly Roll
Mejor Canción Country: “Bitin List”, de Tyler Childers
Mejor Álbum Country Tradicional: Ain't in It for My Health, de Zach Top
Mejor Álbum Country Contemporáneo: Beautifully Broken, de Jelly Roll
Mejor Interpretación de Música de Raíces Estadounidenses: “Beautiful Strangers”, de Mavis Staples
Mejor Interpretación de Americana: “Godspeed”, de Mavis Staples
Mejor Canción de Música de Raíces Estadounidenses: “Ancient Light”, de Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins
Mejor Álbum de Americana: Big Money, de Jon Batiste
Mejor Álbum de Bluegrass: Highway Prayers, de Billy Strings
Mejor Álbum de Blues Tradicional: Ain't Done With the Blues, de Buddy Guy
Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Preacher Kids, de Robert Randolph
Mejor Álbum de Folk: Wild and Clear and Blue, de I'm With Her
Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales (Estados Unidos): A Tribute to the King of Zydeco
Mejor Interpretación o Canción Góspel: “Come Jesus Come”, de CeCe Winans con Shirley Caesar
Mejor Interpretación o Canción de Música Cristiana Contemporánea: “Hard Fought Hallelujah”, de Brandon Lake con Jelly Roll
Mejor Álbum Góspel: Heart of Mine, de Darrel Walls y PJ Morton
Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea: Coritos Vol. 1, de Israel & New Breed
Mejor Álbum de Góspel Tradicional: I Will Not Be Moved (Live), de The Brooklyn Tabernacle Choir
Mejor Álbum de Pop Latino: Cancionera, de Natalia Lafourcade
Mejor Álbum de Música Urbana: Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny
Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: Papota, de CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Música Mexicana: Palabra De To's (Seca), de Carín León
Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces, de Gloria Estefan
Mejor Interpretación de Música Internacional: “EoO”, de Bad Bunny
Mejor Interpretación de Música Africana: “Push 2 Start”, de Tyla
Mejor Álbum de Música Internacional: Caetano e Bethânia Ao Vivo, de Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor Álbum Reggae: BLXXD & FYAH, de Keznamdi
Mejor Álbum New Age, Ambiental o de Canto: Nomadica, de Carla Patullo con The Scorchio Quartet y Tonality
Mejor Álbum de Música Infantil: Harmony, de FYÜTCH & Aura V
Mejor Álbum de Comedia: Your Friend, Nate Bargatze, de Nate Bargatze
Mejor Grabación de Audiolibro, Narración y Cuentacuentos: “Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama”, del Dalái Lama
Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales: “Los pecadores”, de varios artistas
Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales: “Los pecadores”, de Ludwig Göransson
Mejor Banda Sonora para Videojuegos u Otros Medios Interactivos: “Sword of the Sea”, de Austin Wintory
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales: “Golden (Las guerreras K-pop)”, de EJAE y Mark Sonnenblick
Mejor Video Musical: "Anxiety”, de Doechii
Mejor Película Musical: “Music by John Williams”, de John Williams
Mejor Diseño de Edición: “Tracks II: The Lost Albums (Bruce Springsteen)”, por Meghan Foley y Michelle Holme
Mejor Portada de Álbum: Chromakopia (Tyler, the Creator), por Shaun Llewellyn y Luis Pérez
Mejores Notas de Álbum: Miles '55: The Prestige Recordings (Miles Davis), por Ashley Kahn
Mejor Álbum Histórico: Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976–1980)
Mejor Álbum con Mejor Ingeniería de Sonido (No Clásico): That Wasn't a Dream
Mejor Álbum con Mejor Ingeniería de Sonido (Clásico): Cerrone: Don't Look Down
Productora del Año (Clásico): Elaine Martone
Mejor Álbum de Audio Inmersivo: Immersed
Mejor Composición Instrumental: “First Snow”, de Remy Le Boeuf
Mejor Arreglo (Instrumental o a Capela): “Super Mario Praise Break”
Mejor Arreglo (Instrumentos y Voces): “Big Fish”
Mejor Interpretación de Orquesta: “Messiaen: Turangalîla-Symphonie”, de la Boston Symphony Orchestra
Mejor Grabación de Ópera: “Heggie: Intelligence”, de Houston Grand Opera
Mejor Interpretación Coral: “Ortiz: Yanga”, de Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale
Mejor Interpretación de Música de Cámara o Pequeño Conjunto: “Dennehy: Land of Winter”, de Alan Pierson y Alarm Will Sound
Mejor Solista Instrumental Clásico: “Shostakovich: The Cello Concertos”, con Yo-Yo Ma como solista y Andris Nelsons como director
Mejor Álbum Vocal Solista Clásico: Telemann: Ino – Opera Arias for Soprano, de Amanda Forsythe
Mejor Compendio Clásico: “Ortiz: Yanga”, con Gustavo Dudamel como director y Dmitriy Lipay como productor
Mejor Composición Clásica Contemporánea: “Ortiz: Dzonot”, de Gabriela Ortiz