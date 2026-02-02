India elimina aranceles a EU y renuncia al petróleo ruso a cambio de alivio comercial

El Presidente Donald Trump impuso las medidas comerciales contra la nación asiática desde julio de 2025 por su cercanía con Rusia.

MADRID/BRUSELAS, 2 Feb. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25 por ciento al 18 por ciento, al tiempo que Nueva Delhi se comprometió a aplicar un recargo del cero por ciento por ciento a las compras de productos norteamericanos, a adquirir mercancías por 500 mil millones de dólares (423 mil 546 millones de euros) y a dejar de comprar petróleo ruso.

"Hablamos de muchas cosas, entre ellas el comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Él accedió a dejar de comprar crudo ruso y a comprar mucho más a Estados Unidos y, posiblemente, a Venezuela", aseguró Trump este lunes en un post de Truth Social en relación a la llamada que mantuvo con el Primer Ministro indio, Narendra Modi.

"Con efecto inmediato, hemos alcanzado un pacto comercial [...] por el que Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25 por ciento al 18 por ciento. Del mismo modo, ellos avanzarán en la disminución de sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos hasta llegar a cero", abundó el mandatario republicano.

Trump indicó, además, que la nación asiática comprará productos estadounidenses de ahora en adelante a un "nivel mucho más alto". Además, destinará más de 500 mil millones de dólares a la importación de bienes y servicios energéticos, tecnológicos y agroalimentarios procedentes de Estados Unidos.

UE e India escenifican unión de socios "estratégicos y fiables" frente a tensiones globales

Apenas el pasado 27 de enero, la Unión Europea (UE) e India escenificaron en una cumbre en Nueva Delhi el inicio de "un nuevo capítulo" en las relaciones comerciales, pero también el impulso a nuevos pactos en materia de seguridad y defensa, movilidad y otros con los que mandaron al mundo un mensaje claro de que son socios "estratégicos y fiables" frente a las tensiones geopolíticas globales, incluida la guerra arancelaria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En la actualidad presenciamos mucha agitación en el orden mundial. En estos momentos, la alianza entre la India y la Unión Europea fortalecerá la estabilidad de los sistemas internacionales", afirmó en Nueva Delhi el Primer Ministro de India, Narendra Modi, quien condujo junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera cumbre entre las dos regiones en seis años.

La cita sirvió para anunciar un acuerdo de base para un Tratado de Libre Comercio que reducirá drástica y gradualmente los aranceles que lastran actualmente las exportaciones en sectores clave como el acero o los coches, pero deja fuera producciones agrícolas sensibles como el arroz, el ajo, el plátano, la miel o el azúcar.

También quedan fuera del acuerdo comercial lo relacionado con las materias primas y energía porque, según reconocen fuentes comunitarias, los negociadores europeos tuvieron que "renunciar" a incluir capítulos de estos sectores, tras constatar que India era "reticente" a asumir cualquier tipo de "disciplina" normativa en este área, por ejemplo, respecto a la prohibición de una doble fijación de precios.