Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica

"Estados Unidos espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", escribió Rubio en su cuenta de X.

Esta mañana asistí a misa en la Basílica de Los Ángeles y oré por todos los costarricenses, por esta Patria amada, por lo que está por venir. Y como siempre, recibí el apoyo y el cariño de cientos de personas presentes. Vamos a continuar haciendo grande a Costa Rica. Que… pic.twitter.com/bCN0PmRvQ6 — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) February 1, 2026

Laura Fernández gana en la primera vuelta

El pasado domingo, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica dio a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en el país centroamericano, en las cuales se alzó con la victoria Laura Fernández con el 48.33 por ciento de votos, seguida por Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 33.42 por ciento. Con este resultado, Fernández se alzó con la presidencia en la primera vuelta de los comicios al haber superado el umbral del 40 por ciento de los votos.

El tercer lugar de la votación le correspondió a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, con el 4.86 por ciento de los votos, mientras que Ariel Robles, del Frente Amplio, sólo alcanzó un 3.72 por ciento de los sufragios. El porcentaje de participación fue del 69.10 por ciento del padrón electoral.

"El pueblo habló, la democracia decidió. Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio, un cambio que busca rescatar y perfeccionar las instituciones y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad", manifestó Laura Fernández en el marco de los resultados. "Tenemos justo derecho de celebrar la victoria", agregó además de calificar a la oposición como "caníbal".

Ya ejercí mi voto 🇨🇷

Los invito a salir y vivir la maravillosa libertad de nuestro país, esa que voy a defender con todo.

Estamos listos para continuar construyendo una nueva Costa Rica, pensando en el bien de todos. #LauraFernandezPresidente pic.twitter.com/WQ3DbiCCnF — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) February 1, 2026

Por su parte, el excandidato Álvaro Ramos reconoció su derrota y felicitó a la presidenta electa por medio de una llamada telefónica. "Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo", dijo Ramos públicamente.