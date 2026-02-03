Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 1:08 am

Sheinbaum felicitó a Laura Fernández

La excandidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se alzó con la presidencia en la primera vuelta de los comicios al haber superado el umbral del 40 por ciento de los votos.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó el lunes a Laura Fernández por su victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica llevadas a cabo el pasado fin de semana. La funcionaria usó como la plataforma de su triunfo al Partido Pueblo Soberano (PPSO), un espacio liberal en lo económico y conservador en lo social.

"Felicitamos a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia de Costa Rica", expresó Sheinbaum Pardo en su cuenta de X. "Reafirmamos la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre nuestras naciones", completó.

También el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a la politóloga conservadora que se desempeñó como funcionaria en el Gobierno de Rodrigo Chaves, con quien se dijo dispuesto a colaborar como representante de la administración de Donald Trump.

"Estados Unidos espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", escribió Rubio en su cuenta de X.

Laura Fernández gana en la primera vuelta

El pasado domingo, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica dio a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en el país centroamericano, en las cuales se alzó con la victoria Laura Fernández con el 48.33  por ciento de votos, seguida por Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 33.42  por ciento. Con este resultado, Fernández se alzó con la presidencia en la primera vuelta de los comicios al haber superado el umbral del 40 por ciento de los votos.

El tercer lugar de la votación le correspondió a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, con el 4.86 por ciento de los votos, mientras que Ariel Robles, del Frente Amplio, sólo alcanzó un 3.72  por ciento de los sufragios. El porcentaje de participación fue del 69.10  por ciento del padrón electoral.

"El pueblo habló, la democracia decidió. Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio, un cambio que busca rescatar y perfeccionar las instituciones y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad", manifestó Laura Fernández en el marco de los resultados. "Tenemos justo derecho de celebrar la victoria", agregó además de calificar a la oposición como "caníbal".

Por su parte, el excandidato Álvaro Ramos reconoció su derrota y felicitó a la presidenta electa por medio de una llamada telefónica. "Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo", dijo Ramos públicamente.





